سيدات النصر يمطرن نفط الشمال العراقي بتسعة أهداف

تأهل فريق سيدات النصر إلى نصف نهائي بطولة اتحاد غرب آسيا للأندية، وذلك بعدما حقق فوزاً كبيراً على نفط الشمال العراقي بنتيجة (9-0)، في البطولة المقامة بالأردن.

وسجلت أهداف الفريق كلٌّ من كلارا (هاتريك) وحصة العيسى (هدفين) ونسرين بهلول ومباركة محمد وأندريا فاريا، بالإضافة إلى «هدف عكسي».

وأصبح النصر متصدر المجموعة الثانية بعد انتصاره على الهلال السوري ونفط الشمال العراقي.

وتُختتم منافسات دور المجموعات السبت المقبل، ويتأهل متصدر كل مجموعة ووصيفها إلى الدور نصف النهائي.

وبحسب نظام البطولة، يقام الدور الأول بنظام الدوري من مرحلة واحدة ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى الدور قبل النهائي، ومن ثم يتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية.