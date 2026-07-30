عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:36 دقيقه
الرياضة رياضة سعودية

سيدات النصر يمطرن نفط الشمال العراقي بتسعة أهداف

كلارا تحتفل بأحد أهدفها في المباراة (موقع نادي النصر)
كلارا تحتفل بأحد أهدفها في المباراة (موقع نادي النصر)
TT
TT

سيدات النصر يمطرن نفط الشمال العراقي بتسعة أهداف

كلارا تحتفل بأحد أهدفها في المباراة (موقع نادي النصر)
كلارا تحتفل بأحد أهدفها في المباراة (موقع نادي النصر)

تأهل فريق سيدات النصر إلى نصف نهائي بطولة اتحاد غرب آسيا للأندية، وذلك بعدما حقق فوزاً كبيراً على نفط الشمال العراقي بنتيجة (9-0)، في البطولة المقامة بالأردن.

وسجلت أهداف الفريق كلٌّ من كلارا (هاتريك) وحصة العيسى (هدفين) ونسرين بهلول ومباركة محمد وأندريا فاريا، بالإضافة إلى «هدف عكسي».

وأصبح النصر متصدر المجموعة الثانية بعد انتصاره على الهلال السوري ونفط الشمال العراقي.

وتُختتم منافسات دور المجموعات السبت المقبل، ويتأهل متصدر كل مجموعة ووصيفها إلى الدور نصف النهائي.

وبحسب نظام البطولة، يقام الدور الأول بنظام الدوري من مرحلة واحدة ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى الدور قبل النهائي، ومن ثم يتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية.

مواضيع
نادي النصر كرة القدم للسيدات السعودية

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

العمري يلتحق بمعسكر النصر في البرتغال

رياضة سعودية العقيدي يتحدث مع العمري لحظة وصوله إلى المعسكر (موقع النادي)

العمري يلتحق بمعسكر النصر في البرتغال

التحق المدافع الدولي عبدالإله العمري بمعسكر فريقه النصر في البرتغال، وذلك للانخراط في تحضيرات الموسم الجديد.

إبراهيم الشليل (الرياض )
رياضة سعودية أندريا فاريا قائدة سيدات النصر خلال مباراة الهلال السوري الماضية (موقع النادي)
رياضة سعودية

سيدات النصر يتأهبن لملاقاة نفط الشمال العراقي

يواجه فريق سيدات النصر، الخميس، نظيره نفط الشمال العراقي، وذلك ضمن اليوم الثاني من بطولة اتحاد غرب آسيا في الأردن.

بشاير الخالدي (الدمام)
رياضة سعودية ويسلي (موقع نادي النصر)
رياضة سعودية

كروزيرو يدخل على خط المنافسة للفوز بـ«ويسلي النصر»

دخل نادي كروزيرو البرازيلي على خط المنافسة للفوز بخدمات لاعب النصر ويسلي.

نواف العقيّل (الرياض)
رياضة سعودية أعلن نادي النصر تجديد اتفاقية رعايته مع شركة «أرويا كروز» لتستمر الشراكة خلال الموسم الرياضي 2026-2027 (نادي النصر)
رياضة سعودية

النصر يجدد شراكته مع «أرويا كروز» لموسم جديد

أعلن نادي النصر، المنافس في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، عن تجديد اتفاقية رعايته مع شركة «أرويا كروز»، لتستمر الشراكة بين الطرفين خلال الموسم الرياضي.

إبراهيم الشليل (الرياض)
رياضة سعودية أوستن ماكفي (أستون فيلا) Description
رياضة سعودية

النصر مهتم بالتعاقد مع أوستن ماكفي «مدرب الكرات الثابتة» في أستون فيلا

كشف أوستن ماكفي، مدرب الكرات الثابتة في أستون فيلا، عن رغبته في خوض تجربة جديدة،

The Athletic (لندن)