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الرياضة رياضة سعودية

كروزيرو يدخل على خط المنافسة للفوز بـ«ويسلي النصر»

ويسلي (موقع نادي النصر)
ويسلي (موقع نادي النصر)
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كروزيرو يدخل على خط المنافسة للفوز بـ«ويسلي النصر»

ويسلي (موقع نادي النصر)
ويسلي (موقع نادي النصر)

دخل نادي كروزيرو البرازيلي على خط المنافسة للفوز بخدمات لاعب النصر ويسلي، وذلك في مقابل محاولات كورينثيانز الذي يواجه مشكلات مالية تسببت في تعثر الصفقة، وفقاً لمصادر موقع «إي إس بي إن» البرازيلي.

وأكدت المصادر ذاتها أن نادي كروزيرو سيقدم عرضاً بنظام الإعارة مع خيار الشراء، كما أن النصر مستعد للتفاوض بشأن انتقال اللاعب.

وأكدت المصادر البرازيلية أن اللاعب البرازيلي ويسلي يرغب في العودة إلى البرازيل، مُفضلاً الانضمام إلى كورينثيانز، لكن مشكلات حظر الانتقالات قد تمنع حدوث هذا الانتقال، مما يضع نادي كروزيرو في موقف أفضلية حالياً.

وأعار نادي النصر خلال الانتقالات الشتوية الماضية ويسلي إلى نادي ريال سوسيداد الإسباني، ليعود بعد نهاية إعارته إلى نادي النصر، الذي يبحث عن بيع عقد اللاعب.

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