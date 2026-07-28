النصر يكسب ودية ميريدا... وكمارا يسجل

كسب النصر مباراته الودية أمام ميريدا الإسباني بنتيجة 2-0 وذلك ضمن معسكره الإعدادي المقام في البرتغال.

وسجل هدفي النصر كل من محمد مران وهارون كمارا، في مواجهة شهدت مواصلة المدرب الأسترالي بوستيكوغلو تطبيق برنامجه الفني، ومنح الفرصة لعدد من اللاعبين للوقوف على جاهزيتهم قبل انطلاق الموسم.

وشهدت المباراة غياب اللاعب الفرنسي كومان، بعد شعوره ببعض الآلام، حيث فضل الجهازان الفني والطبي إراحته وعدم المجازفة بإشراكه في اللقاء، على أن يخضع لمتابعة طبية قبل تحديد موعد عودته للمشاركة في التدريبات الجماعية.

من جانب آخر، استقبل معسكر النصر زيارة المدرب البرتغالي السابق جورجي خيسوس، الذي التقى لاعبي الفريق والجهازين الفني والإداري، في زيارة ودية شهدت تبادل الأحاديث، متمنياً للنادي التوفيق في استعداداته للموسم الجديد.