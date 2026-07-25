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الرياضة رياضة سعودية

رئيس النصر يغادر منصبه... ويعود إلى «المدرج الأصفر»

الماجد مع ماني خلال الاحتفال بتحقيق لقب الدوري الموسم المنصرم (موقع النادي)
الماجد مع ماني خلال الاحتفال بتحقيق لقب الدوري الموسم المنصرم (موقع النادي)
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رئيس النصر يغادر منصبه... ويعود إلى «المدرج الأصفر»

الماجد مع ماني خلال الاحتفال بتحقيق لقب الدوري الموسم المنصرم (موقع النادي)
الماجد مع ماني خلال الاحتفال بتحقيق لقب الدوري الموسم المنصرم (موقع النادي)

أعلن عبد الله الماجد، رئيس نادي النصر للشركة غير الربحية، انتهاء فترة رئاسته للنادي، وعدم رغبته الاستمرار خلال فترة التمديد التلقائي، وفقاً لنظام الشركات، عازياً قراره إلى ظروفه العملية.

وقال الماجد في رسالة نشرها عبر حسابه في منصة «إكس»: «إن كان للأندية محبون، فإن للنصر عشاقاً؛ لا تتغير مكانته في قلوبهم بتغير مواقعهم»، مشيراً إلى أن الفترة التي قضاها في رئاسة النادي شهدت تحديات عدة، تُوّجت بتحقيق «الدوري الأصعب».

ووجه رئيس النصر شكره لجماهير النادي، وأعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء الشرف، والأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين، وجميع اللجان والمجالس، على جهودهم خلال فترة رئاسته.

وأكد أنه سيعود إلى المدرج الأصفر كما كان، مشيراً إلى أن الأصوات التي يملكها لترشيح الإدارة المقبلة ستكون «ملكاً لجمهور النصر»، مؤكداً دعمه لأي مرشح يراه جمهور النادي خياراً مثالياً، ومشدداً على أنه سيكون الداعم الأول لكل من يخدم الكيان النصراوي.

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نادي النصر السعودية

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