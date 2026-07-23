مارتينيز يلتحق بمعسكر النصر في البرتغال

وصل الإسباني مارتينيز إلى معسكر النصر المقام في البرتغال، بعد الانتهاء من برنامجه العلاجي في الرياض.

وينتظر أن يلتحق مارتينيز بتدريبات الفريق الجماعية بعد تعافيه من الإصابة التي غيبته عن انطلاق المعسكر في البرتغال.

وكان لاعبو النصر سامي النجعي وعواد أمان وسعد حقوي قد شاركوا في التدريبات الصباحية الخميس، بعد وصولهم إلى المعسكر الأربعاء، فيما واصل الفريق الأول تدريباته في معسكره بالبرتغال بقيادة المدرب الأسترالي بوستيكوغلو.

ومن جانب آخر، أوضحت مصادر «الشرق الأوسط» أن منصور الشمري، لاعب النصر السابق، وقع عقداً مع نادي الجندل حتى نهاية الموسم، بعد نهاية عقده مع فريقه السابق.