مصادر لـ«الشرق الأوسط»: تأشيرة« شنغن» خلف تأخر الثلاثي عن معسكر النصر

وصل لاعبو النصر سامي النجعي وعواد أمان وسعد حقوي إلى معسكر الفريق المقام في البرتغال، على أن يشاركوا في تدريبات الخميس.

وأوضحت مصادر «الشرق الأوسط» أن تأخر انضمام اللاعبين إلى المعسكر يعود إلى أسباب تتعلق باستخراج تأشيرة «شنغن».

وكان النصر خاض الأربعاء مباراة ودية أمام بنفيكا البرتغالي، انتهت بخسارته 2-1، فيما سجل هدف الفريق عبدالملك الجابر.

ومن جانب آخر، ينتظر أن يلتحق لاعبو النصر الدوليون بالمعسكر خلال الأيام المقبلة، على أن يصلوا تباعاً وفي أوقات مختلفة، لاستكمال بقية أيام المعسكر الإعدادي للموسم الجديد.