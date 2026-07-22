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الرياضة رياضة سعودية

مصادر لـ«الشرق الأوسط»: تأشيرة« شنغن» خلف تأخر الثلاثي عن معسكر النصر

من مباراة النصر الودية امام بنفيكا (موقع النادي)
من مباراة النصر الودية امام بنفيكا (موقع النادي)
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مصادر لـ«الشرق الأوسط»: تأشيرة« شنغن» خلف تأخر الثلاثي عن معسكر النصر

من مباراة النصر الودية امام بنفيكا (موقع النادي)
من مباراة النصر الودية امام بنفيكا (موقع النادي)

وصل لاعبو النصر سامي النجعي وعواد أمان وسعد حقوي إلى معسكر الفريق المقام في البرتغال، على أن يشاركوا في تدريبات الخميس.

وأوضحت مصادر «الشرق الأوسط» أن تأخر انضمام اللاعبين إلى المعسكر يعود إلى أسباب تتعلق باستخراج تأشيرة «شنغن».

وكان النصر خاض الأربعاء مباراة ودية أمام بنفيكا البرتغالي، انتهت بخسارته 2-1، فيما سجل هدف الفريق عبدالملك الجابر.

ومن جانب آخر، ينتظر أن يلتحق لاعبو النصر الدوليون بالمعسكر خلال الأيام المقبلة، على أن يصلوا تباعاً وفي أوقات مختلفة، لاستكمال بقية أيام المعسكر الإعدادي للموسم الجديد.

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