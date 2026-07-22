«الشرق الأوسط» تكشف عن قائمة الرزيزاء... ومشعبي «نائباً»

كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» عن القائمة الكاملة التي سيدخل بها بدر الرزيزاء سباق انتخابات رئاسة مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، إذ ضمّت لؤي مشعبي نائباً للرئيس بصفته خبيراً قيادياً ورياضياً، وفهد المنصور خبيراً في الاقتصاد والتخطيط والالتزام، ونيكولاس كوارد خبيراً في حوكمة كرة القدم وإدارة المسابقات، ولمياء بن بهيان ممثلة لكرة القدم النسائية، وسلمان السديري خبيراً قانونياً، وعمر الجريسي خبيراً تجارياً واستثمارياً، وثامر السعدون خبيراً في التخطيط الاستراتيجي والحوكمة، وجيرارد رودي خبيراً في تطوير كرة القدم والفئات السنية.

وتأتي هذه القائمة مع بدء لجنة انتخابات مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم (الأربعاء)، استقبال طلبات الترشح التي تستمر حتى 1 أغسطس (آب) المقبل، وفقاً للبرنامج الزمني الذي أُعلن الأسبوع الماضي.

وكانت «الشرق الأوسط» قد انفردت بنشر قائمة المرشح حاتم خيمي في 17 يوليو (تموز) الحالي، كما نشرت قائمة المرشح معيض الشهري في 14 يوليو، قبل الكشف اليوم عن قائمة بدر الرزيزاء، لتكون الصحيفة قد استعرضت قوائم أبرز المرشحين الثلاثة قبل انطلاق السباق الانتخابي رسمياً.

ومن المقرر أن تبدأ لجنة الانتخابات فحص قوائم المترشحين خلال الفترة من 2 إلى 7 أغسطس، على أن تُعلن القوائم الأولية في 8 أغسطس، بينما تُستقبل الطعون والتظلمات أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي خلال الفترة من 9 إلى 13 أغسطس، على أن يُفصل فيها بين 15 و23 أغسطس، وتُعلن نتائجها في 24 أغسطس.

وسيكون 25 أغسطس آخر موعد لانسحاب المترشحين، قبل إعلان القوائم النهائية في 26 أغسطس، ثم انطلاق الحملات الانتخابية في 27 أغسطس حتى 29 أغسطس، على أن تُجرى الانتخابات خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد السعودي لكرة القدم في 30 أغسطس 2026.