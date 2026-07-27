الثلاثاء... «سيدات النصر» السعودي يدشن مشواره الآسيوي بالهلال السوري

يستهل فريق النصر السعودي للسيدات، مشواره في بطولة اتحاد غرب آسيا، بمواجهة الهلال السوري الثلاثاء، قبل أن يلتقي نفط الشمال العراقي يوم 30 يوليو (تموز)، على أن تُختتم منافسات دور المجموعات في الأول من أغسطس (آب)، ويتأهل متصدر كل مجموعة ووصيفها إلى الدور نصف النهائي.

بدوره، أكد عبد العزيز العلوني، مدرب النصر، أن استعداداتهم تسير بصورة جيدة قبل خوض منافسات بطولة اتحاد غرب آسيا التي تستضيفها الأردن من 28 يوليو الجاري إلى 5 أغسطس المقبل.

وقال العلوني في المؤتمر الصحافي الخاص بالبطولة، إن الفريق يمثل الدوري السعودي بصورة عامة، ونادي النصر بصورة خاصة، مضيفاً أن أي بطولة يشارك فيها النصر يكون هدفه منها المنافسة على اللقب: «ونأمل أن نكون جاهزين للاستحقاقات المقبلة بدءاً من هذه البطولة».

يُذكَر أن الفريق أقام معسكراً إعدادياً في إسبانيا، وتحديداً في ملقا، تأهباً لخوض الاستحقاقين «بطولة اتحاد غرب آسيا»، و«الدور التمهيدي من دوري أبطال آسيا 2026–2027».