عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
11:10 دقيقه
الرياضة رياضة سعودية

الثلاثاء... «سيدات النصر» السعودي يدشن مشواره الآسيوي بالهلال السوري

فريق النصر السعودي للسيدات يأمل مواصلة تألقه هذه المرة على الصعيد الخارجي (موقع النادي)
فريق النصر السعودي للسيدات يأمل مواصلة تألقه هذه المرة على الصعيد الخارجي (موقع النادي)
TT
TT

الثلاثاء... «سيدات النصر» السعودي يدشن مشواره الآسيوي بالهلال السوري

فريق النصر السعودي للسيدات يأمل مواصلة تألقه هذه المرة على الصعيد الخارجي (موقع النادي)
فريق النصر السعودي للسيدات يأمل مواصلة تألقه هذه المرة على الصعيد الخارجي (موقع النادي)

يستهل فريق النصر السعودي للسيدات، مشواره في بطولة اتحاد غرب آسيا، بمواجهة الهلال السوري الثلاثاء، قبل أن يلتقي نفط الشمال العراقي يوم 30 يوليو (تموز)، على أن تُختتم منافسات دور المجموعات في الأول من أغسطس (آب)، ويتأهل متصدر كل مجموعة ووصيفها إلى الدور نصف النهائي.

بدوره، أكد عبد العزيز العلوني، مدرب النصر، أن استعداداتهم تسير بصورة جيدة قبل خوض منافسات بطولة اتحاد غرب آسيا التي تستضيفها الأردن من 28 يوليو الجاري إلى 5 أغسطس المقبل.

وقال العلوني في المؤتمر الصحافي الخاص بالبطولة، إن الفريق يمثل الدوري السعودي بصورة عامة، ونادي النصر بصورة خاصة، مضيفاً أن أي بطولة يشارك فيها النصر يكون هدفه منها المنافسة على اللقب: «ونأمل أن نكون جاهزين للاستحقاقات المقبلة بدءاً من هذه البطولة».

يُذكَر أن الفريق أقام معسكراً إعدادياً في إسبانيا، وتحديداً في ملقا، تأهباً لخوض الاستحقاقين «بطولة اتحاد غرب آسيا»، و«الدور التمهيدي من دوري أبطال آسيا 2026–2027».

مواضيع
كرة القدم للسيدات نادي النصر السعودية

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

«أمم أفريقيا للسيدات»: الجزائر تعبر السنغال بثنائية

رياضة عالمية فرحة سيدات الجزائر بالفوز على السنغال (إ.ب.أ)

«أمم أفريقيا للسيدات»: الجزائر تعبر السنغال بثنائية

استهل منتخب الجزائر مسيرته في بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم للسيدات، بالفوز 2 - صفر على منتخب السنغال.

«الشرق الأوسط» (الرباط)
رياضة عالمية الإسبانية سلمى بارالويلو من برشلونة إلى ليون (أ.ب)
رياضة عالمية

الإسبانية سلمى بارالويلو إلى ليون الفرنسي

تعاقد نادي ليون، بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم للسيدات، السبت، مع المهاجمة الإسبانية سلمى بارالويلو من برشلونة بعقد يمتد لأربعة أعوام.

«الشرق الأوسط» (ليون)
رياضة عالمية المهاجمة الأسترالية سام كير لاعبة جوثام إف سي الأميركي (رويترز)
رياضة عالمية

كير: الدوري الأسترالي للسيدات يحتاج إلى استثمارات أكبر

قالت المهاجمة الأسترالية، سام كير، إنَّ دوري الدرجة الأولى الأسترالي للسيدات يحتاج إلى مزيد من الاستثمارات.

«الشرق الأوسط» (نيوجيرسي (الولايات المتحدة))
رياضة سعودية آشلي بلمتر في لقطة معبرة بعد توقيع العقد (موقع النادي)
رياضة سعودية

سيدات الاتحاد وآشلي بلمتر... «القصة مستمرة»

أعلن الاتحاد، المنافس في الدوري الممتاز للسيدات، تمديد عقد اللاعبة النيجيرية آشلي بلمتر حتى عام 2028. 

بشاير الخالدي (الدمام)
رياضة سعودية فاطمة منصور بعد تجديد العقد (موقع النادي)
رياضة سعودية

«سيدات الهلال» يجدد عقد اللاعبة فاطمة منصور

أعلن فريق سيدات الهلال تجديد عقد اللاعبة فاطمة منصور حتى عام 2028.

لولوة العنقري (الرياض )