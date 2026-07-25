الإسبانية سلمى بارالويلو إلى ليون الفرنسي

تعاقد نادي ليون، بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم للسيدات، السبت، مع المهاجمة الإسبانية سلمى بارالويلو من برشلونة بعقد يمتد لأربعة أعوام.

وأعلن ليون عن الصفقة عبر منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي «إكس».

وسجلت بارالويلو (22 عاماً) هدفين، عندما فاز برشلونة على ليون 4 / صفر في نهائي دوري أبطال أوروبا في مايو (أيار) الماضي، وساعدت إسبانيا في الفوز بكأس العالم 2023.

وتوجت بارالويلو أيضاً بلقب كأس العالم تحت 17 عاماً و20 عاماً، وحصلت على المركز الثالث في جائزة الكرة الذهبية في 2023 و2024.

وذكر ليون: «بعد أن كانت مطلوبة من جانب أفضل الأندية الأوروبية، اختارت سلمى بارالويلو الانضمام إلى مشروع ليون لفتح فصل جديد في مسيرتها ومواصلة تطورها على أعلى مستوى».