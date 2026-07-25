إبسويتش يضم المهاجم الياباني مايدا

أعلن إبسويتش تاون الصاعد حديثاً للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، تعاقده مع المهاجم الياباني دايزن مايدا قادماً من سيلتيك بموجب عقد لمدة ثلاث سنوات، السبت.

وأصبح مايدا، الذي كان ضمن تشكيلة اليابان في كأس العالم الأخيرة في أميركا الشمالية، أول لاعب ياباني ينضم إلى إبسويتش. وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن قيمة الصفقة بلغت نحو 10 ملايين جنيه إسترليني (13.3 مليون دولار).

وقال مايدا في بيان: «لطالما حلمت باللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز وأنا سعيد للغاية بتحقيق هذا الحلم مع هذا النادي. استمتعت بجميع المحادثات مع إدارة النادي وجعلوني أشعر بالترحاب الشديد».

وأضاف: «سيكون هدفي دائماً القتال بقوة وتسجيل الأهداف وصناعة الفرص لزملائي، وسأركض دائماً وأقدّم كل ما لديّ».

وسجل مايدا (28 عاماً) خمسة أهداف في 30 مباراة مع منتخب اليابان، من بينها هدف في التعادل 1-1 مع السويد في دور المجموعات بكأس العالم الشهر الماضي.

وأحرز 79 هدفاً في 212 مباراة مع سيلتيك، وساهم في تتويج بطل اسكوتلندا بخمسة ألقاب للدوري وخمسة كؤوس محلية.

وينضم مايدا إلى تشكيلة المدرب غاري أونيل قبل انطلاق موسم 2026-2027 بالدوري الممتاز ليكون خامس صفقات إبسويتش في فترة الانتقالات الحالية.

ويستهل إبسويتش مشواره في الدوري بمواجهة سندرلاند يوم 22 أغسطس (آب).