أنخيل كوريا إلى ريفر بليت الأرجنتيني

أعلن نادي ريفر بليت الأرجنتيني لكرة القدم، تعاقده مع أنخيل كوريا حتى ديسمبر (كانون الأول) 2029، قادماً من تيغريس أونال المكسيكي.

ويعدُّ أنخل كوريا من أبرز المهاجمين الأرجنتينيين في العقد الأخير، ويتميَّز بقدرته على اللعب مهاجماً ثانياً، أو جناحاً، أو صانع ألعاب، واشتهر بسرعته ومهاراته وحسمه في المباريات الكبيرة.

وبدأ كوريا مسيرته الاحترافية مع سان لورينزو وهو في الـ18 من عمره، وسرعان ما أصبح من أبرز المواهب في الكرة الأرجنتينية.

لعب 65 مباراة، سجَّل خلالها 12 هدفاً وصنع 11، وقاد الفريق للفوز بالدوري الأرجنتيني (تورنيو إنيثيال 2013) ثم كأس ليبرتادوريس 2014، أول لقب قاري في تاريخ النادي.

ثم انتقل في 2015 إلى أتلتيكو مدريد في صفقة كبيرة، لكن اكتشاف إصابته بمشكلة في القلب أدى إلى تأجيل ظهوره الرسمي حتى تعافى بالكامل. وبعد عودته أصبح أحد أكثر اللاعبين استمرارية تحت قيادة دييغو سيميوني، رغم أنه لعب كثيراً بديلاً مؤثراً.

خاض 469 مباراة بقميص أتلتيكو، سجَّل 88 هدفاً وصنع 65، ليصبح سادس أكثر اللاعبين مشاركةً في تاريخ النادي وثاني أكثر اللاعبين الأجانب مشاركة. وأسهم في التتويج بالدوري الإسباني 2020 - 2021، والدوري الأوروبي 2017 - 2018، وكأس السوبر الأوروبية 2018. ومن ثم انتقل إلى الدوري المكسيكي في صيف 2025، وقدَّم موسماً لافتاً مع تيغريس، حيث سجَّل 23 هدفاً وصنع 14 خلال 54 مباراة في جميع المسابقات، ليؤكد نجاحه خارج أوروبا أيضاً.

أما دولياً، فقد قاد كوريا منتخب الأرجنتين تحت 20 عاماً للفوز ببطولة أميركا الجنوبية 2015، كما حصل على جائزة أفضل لاعب في البطولة.

وبعدها انضم إلى المنتخب الأول، وشارك في التتويج بثلاثية تاريخية: «كوبا أميركا 2021»، و«كأس العالم 2022 في قطر»، و«كأس فيناليسيما 2022». وخاض مع المنتخب الأول 28 مباراة دولية سجَّل خلالها 3 أهداف.