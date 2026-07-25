عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
12:7 دقيقه
الرياضة رياضة عالمية

كان وشفاينشتايغر: مهمة كلوب مع ألمانيا ليست سهلة

أوليفر كان نجم منتخب ألمانيا السابق (د.ب.أ)
أوليفر كان نجم منتخب ألمانيا السابق (د.ب.أ)
TT
TT

كان وشفاينشتايغر: مهمة كلوب مع ألمانيا ليست سهلة

أوليفر كان نجم منتخب ألمانيا السابق (د.ب.أ)
أوليفر كان نجم منتخب ألمانيا السابق (د.ب.أ)

أكد أوليفر كان وباستيان شفاينشتايغر، نجما المنتخب الألماني لكرة القدم السابقان، أنَّ يورغن كلوب هو الخيار المناسب لتولي تدريب المنتخب الألماني، لكنهما حذَّرا في الوقت ذاته من أنَّ المهمة التي تنتظره ستكون صعبةً للغاية.

وقال كان لشبكة «بي آر 24 سبورت» إنَّه يعتقد أنَّ «الأمر لن يكون سهلاً كما يظن كثيرون. أعتقد أنَّ المشكلات أعمق بكثير».

وأشار الحارس الأسبق والرئيس التنفيذي السابق لنادي بايرن ميونيخ إلى أنَّ كلوب سيواجه كثيراً من الأسئلة الجوهرية في منصبه الجديد داخل الاتحاد الألماني لكرة القدم.

وقال كان: «ما نوعية اللاعبين الذين تريد تطويرهم خلال السنوات المقبلة؟ وما نوعية اللاعبين الذين تريدهم من الأساس؟ وكيف تريد أن يلعب المنتخب كرة القدم؟».

وجاءت تصريحات كان على هامش «بطولة باستيان شفاينشتايغر الخيرية للغولف»، حيث اتفق شفاينشتايغر، صاحب فكرة تنظيم الحدث، مع الرأي القائل إنَّ مدرب بروسيا دورتموند وليفربول السابق تنتظره مهمة كبيرة لإعادة ألمانيا إلى مكانتها بين كبار منتخبات العالم.

وقال شفاينشتايغر، المُتوَّج مع ألمانيا بكأس العالم 2014: «التوقعات مرتفعة للغاية بالطبع. يجب البدء في بناء كل شيء من الصفر».

وأضاف: «سيكون تحدياً كبيراً بالنسبة له، لكنه مدرب ممتاز. أعتقد أنَّ يورغن كلوب هو المدرب المناسب للمرحلة الحالية».

وأعرب شفاينشتايغر عن أمله في «أن يستمر هذا الشعور بالتفاؤل لفترة طويلة، وأن نقترب مجدداً من أفضل منتخبات العالم»، واتفق كان مع ذلك، قائلاً إن كلوب «رجل يتمتع بخبرة كبيرة، وبإمكانه بالتأكيد إحداث الفارق».

وكان الاتحاد الألماني لكرة القدم أعلن، الجمعة، تعيين كلوب (59 عاماً)، مديراً فنياً للمنتخب خلفاً ليوليان ناغلسمان، الذي استقال في وقت سابق من الشهر الحالي عقب الإخفاق الثالث على التوالي لألمانيا في كأس العالم، بخروجها من دور الـ32 على يد باراغواي.

ووقَّع كلوب على عقد يمتد حتى 2030، وسيبدأ مهمته بخوض 4 مباريات بدوري أمم أوروبا أمام هولندا وصربيا، واليونان (مرتين) في الفترة من 24 سبتمبر (أيلول) وحتى 4 أكتوبر (تشرين الأول).

مواضيع
الرياضة كرة القدم ألمانيا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

سان جيرمان يستفسر عن ضم رودري نجم مان سيتي

رياضة عالمية رودري نجم وسط مانشستر سيتي قائد منتخب إسبانيا (رويترز)

سان جيرمان يستفسر عن ضم رودري نجم مان سيتي

استفسر نادي باريس سان جيرمان الفرنسي عن إمكانية ضم رودري نجم وسط مانشستر سيتي الإنجليزي.

«الشرق الأوسط» (باريس)
رياضة عالمية الفرنسي ميكايل أوليسيه لاعب بايرن ميونيخ ليس للبيع (د.ب.أ)
رياضة عالمية

مدير بايرن ميونيخ: لا نية للاستغناء عن أوليسيه هذا الصيف

أغلق نادي بايرن ميونيخ بطل الثنائية المحلية في ألمانيا الباب أمام إمكانية بيع نجمه الفرنسي ميكايل أوليسيه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

«الشرق الأوسط» (ميونيخ)
رياضة عربية أحمد حجازي المدافع السابق لمنتخب مصر (الاتحاد المصري لكرة القدم)
رياضة عربية

المصري أحمد حجازي لاعب الاتحاد ونيوم السابق يعلن اعتزاله

أعلن أحمد حجازي المدافع السابق لمنتخب مصر لكرة القدم السبت اعتزاله بعد مسيرة شملت اللعب لعدة أندية في مصر وخارجها.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
رياضة عالمية المصرية ميار شريف (يميناً) تصافح الألمانية تامارا كورباتش بعد مباراتهما بهامبورغ (رويترز)
رياضة عالمية

«دورة هامبورغ»: المصرية ميار شريف تنسحب... والألمانية كورباتش إلى النهائي

تأهلت الألمانية تامارا كورباتش إلى المباراة النهائية من بطولة هامبورغ للتنس، وذلك بعد انسحاب المصرية ميار شريف من مواجهتهما في قبل النهائي.

«الشرق الأوسط» (هامبورغ)
رياضة عربية هشام نصر نائب رئيس مجلس إدارة الزمالك المصري (نادي الزمالك)
رياضة عربية

هشام نصر: الزمالك لم يُجامَل في الرخصة الأفريقية

أكد هشام نصر، نائب رئيس مجلس إدارة الزمالك المصري، أن النادي نجح في الحصول على الرخصة الأفريقية بعد استيفاء جميع الاشتراطات المطلوبة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)