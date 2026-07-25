كان وشفاينشتايغر: مهمة كلوب مع ألمانيا ليست سهلة

أكد أوليفر كان وباستيان شفاينشتايغر، نجما المنتخب الألماني لكرة القدم السابقان، أنَّ يورغن كلوب هو الخيار المناسب لتولي تدريب المنتخب الألماني، لكنهما حذَّرا في الوقت ذاته من أنَّ المهمة التي تنتظره ستكون صعبةً للغاية.

وقال كان لشبكة «بي آر 24 سبورت» إنَّه يعتقد أنَّ «الأمر لن يكون سهلاً كما يظن كثيرون. أعتقد أنَّ المشكلات أعمق بكثير».

وأشار الحارس الأسبق والرئيس التنفيذي السابق لنادي بايرن ميونيخ إلى أنَّ كلوب سيواجه كثيراً من الأسئلة الجوهرية في منصبه الجديد داخل الاتحاد الألماني لكرة القدم.

وقال كان: «ما نوعية اللاعبين الذين تريد تطويرهم خلال السنوات المقبلة؟ وما نوعية اللاعبين الذين تريدهم من الأساس؟ وكيف تريد أن يلعب المنتخب كرة القدم؟».

وجاءت تصريحات كان على هامش «بطولة باستيان شفاينشتايغر الخيرية للغولف»، حيث اتفق شفاينشتايغر، صاحب فكرة تنظيم الحدث، مع الرأي القائل إنَّ مدرب بروسيا دورتموند وليفربول السابق تنتظره مهمة كبيرة لإعادة ألمانيا إلى مكانتها بين كبار منتخبات العالم.

وقال شفاينشتايغر، المُتوَّج مع ألمانيا بكأس العالم 2014: «التوقعات مرتفعة للغاية بالطبع. يجب البدء في بناء كل شيء من الصفر».

وأضاف: «سيكون تحدياً كبيراً بالنسبة له، لكنه مدرب ممتاز. أعتقد أنَّ يورغن كلوب هو المدرب المناسب للمرحلة الحالية».

وأعرب شفاينشتايغر عن أمله في «أن يستمر هذا الشعور بالتفاؤل لفترة طويلة، وأن نقترب مجدداً من أفضل منتخبات العالم»، واتفق كان مع ذلك، قائلاً إن كلوب «رجل يتمتع بخبرة كبيرة، وبإمكانه بالتأكيد إحداث الفارق».

وكان الاتحاد الألماني لكرة القدم أعلن، الجمعة، تعيين كلوب (59 عاماً)، مديراً فنياً للمنتخب خلفاً ليوليان ناغلسمان، الذي استقال في وقت سابق من الشهر الحالي عقب الإخفاق الثالث على التوالي لألمانيا في كأس العالم، بخروجها من دور الـ32 على يد باراغواي.

ووقَّع كلوب على عقد يمتد حتى 2030، وسيبدأ مهمته بخوض 4 مباريات بدوري أمم أوروبا أمام هولندا وصربيا، واليونان (مرتين) في الفترة من 24 سبتمبر (أيلول) وحتى 4 أكتوبر (تشرين الأول).