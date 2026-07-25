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الرياضة رياضة عالمية

آرسنال يدرس التعاقد مع فينيسيوس في حال تعثر تجديد عقده مع الريال

البرازيلي فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد على رادار آرسنال (أ.ف.ب)
البرازيلي فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد على رادار آرسنال (أ.ف.ب)
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آرسنال يدرس التعاقد مع فينيسيوس في حال تعثر تجديد عقده مع الريال

البرازيلي فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد على رادار آرسنال (أ.ف.ب)
البرازيلي فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد على رادار آرسنال (أ.ف.ب)

يدرس نادي آرسنال الإنجليزي إمكانية التعاقد مع البرازيلي فينيسيوس جونيور، جناح ريال مدريد، في حال عدم توصله إلى اتفاق مع النادي الإسباني بشأن تمديد عقده الذي يدخل عامه الأخير.

ووفقاً لشبكة «The Athletic» فإن فينيسيوس، البالغ من العمر 26 عاماً، يتصدر قائمة من عدة أسماء يدرسها بطل الدوري الإنجليزي لتعزيز خطه الهجومي، إلا أن الاهتمام لا يزال في مرحلة مبكرة، ولا توجد أي ضمانات بتحوله إلى صفقة رسمية.

وأضافت الشبكة أنه لا توجد حتى الآن أي محادثات بين آرسنال وريال مدريد، غير أن فكرة التعاقد مع اللاعب تحظى بموافقة داخل النادي اللندني على مختلف المستويات.

ويدخل فينيسيوس العام الأخير من عقده مع ريال مدريد بعد 8 مواسم قضاها مع الفريق الأول، في وقت لم تشهد فيه مفاوضات التجديد أي تقدم حتى الآن.

ولا يرغب ريال مدريد في خسارة أحد أبرز نجومه مجاناً عند نهاية عقده، لا سيما أن اللاعب سيكون مستحقاً لمكافأة ولاء كبيرة إذا استمر مع النادي حتى نهاية الموسم المقبل.

وقدم فينيسيوس مستويات مميزة مع منتخب البرازيل في كأس العالم هذا الصيف؛ إذ شارك في جميع مباريات المنتخب الخمس، وسجل 4 أهداف، قبل أن يودع المنتخب البطولة من دور الـ16 بالخسارة أمام النرويج.

وعلى مستوى النادي، سجل فينيسيوس 22 هدفاً في مختلف المسابقات خلال موسم 2025 - 2026، الذي أنهاه ريال مدريد من دون تحقيق أي لقب للموسم الثاني على التوالي، بعدما احتل المركز الثاني في الدوري الإسباني بفارق 8 نقاط خلف برشلونة.

وانضم فينيسيوس إلى ريال مدريد في صيف عام 2018 قادماً من فلامنغو البرازيلي، وخاض بقميص الفريق 375 مباراة في جميع المسابقات، سجل خلالها 128 هدفاً، إلى جانب 100 تمريرة حاسمة.

مواضيع
الرياضة كرة القدم آرسنال ريال مدريد بريطانيا

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