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الرياضة رياضة عالمية

برشلونة يؤكد وفاة عامل خلال أعمال تجديد ملعب كامب نو

وفاة رجل في أعمال تجديد ملعب كامب نو (رويترز)
وفاة رجل في أعمال تجديد ملعب كامب نو (رويترز)
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برشلونة يؤكد وفاة عامل خلال أعمال تجديد ملعب كامب نو

وفاة رجل في أعمال تجديد ملعب كامب نو (رويترز)
وفاة رجل في أعمال تجديد ملعب كامب نو (رويترز)

توفي رجل يبلغ من العمر 54 عاماً خلال مشاركته في أعمال تجديد ملعب كامب نو، وفق ما أعلنه نادي برشلونة، فيما باشرت الشرطة الكاتالونية تحقيقاً في ملابسات الحادث الذي وقع داخل الملعب.

ووفقاً لشبكة «The Athletic»، أكد برشلونة في بيان رسمي وفاة العامل، معرباً عن خالص تعازيه ودعمه لعائلته وأصدقائه وزملائه، فيما نقل البيان تعازي رئيس النادي خوان لابورتا، الذي أكد وقوف النادي إلى جانب أسرة الفقيد.

وأوضحت الشرطة الكاتالونية أنها تلقت بلاغاً عند الساعة الثالثة والنصف من عصر الجمعة، بشأن حادث عمل في منطقة ليس كورتس، حيث توفي العامل بعد تعرضه لضربة في أثناء عمله في مشروع تجديد ملعب كامب نو.

وأضافت الشرطة أن وحدات الأمن والإسعاف هرعت إلى الموقع، إلا أنها لم تتمكن من إنقاذ حياته، مشيرةً إلى أنه تم إبلاغ قاضي التحقيق المناوب ووزارة الأعمال والعمل، وفق الإجراءات المتبعة، مع استمرار التحقيق في أسباب الحادث.

وتتواصل أعمال تجديد ملعب كامب نو منذ يونيو (حزيران) 2023، بعدما دخل المشروع مرحلة إعادة تطوير شاملة.

وكان من المقرر الانتهاء من المشروع في يونيو 2026، وفق الاتفاق المبرم بين برشلونة وشركة «ليماك» التركية، إلا أن الموعد تأجل لمدة عام إضافي إلى 2027، على أن تُستكمل بعد ذلك أعمال تركيب سقف الملعب.

وعاد مشجعو برشلونة إلى كامب نو في نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، مع استمرار أعمال البناء، حيث تُقام المباريات بحضور جماهيري محدود حتى اكتمال المشروع.

وشهدت آخر مباراة للفريق على أرضه في موسم 2025-2026 أمام ريال بيتيس حضور 56.868 ألف مشجع، في وقت تبلغ فيه السعة الحالية للملعب أكثر بقليل من نصف سعته النهائية المخطط لها، والبالغة 105 آلاف متفرج بعد اكتمال أعمال التطوير.

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