كيف يتعامل مانشستر سيتي مع معضلة رودري؟

يمر مانشستر سيتي بمرحلة انتقالية غير مسبوقة. فاستبدال مدرب قضى عشرة أعوام مع الفريق ليس مهمة سهلة، خاصة في ظل التغييرات الكبيرة التي تشهدها قائمة اللاعبين.

وبحسب شبكة «بي بي سي» البريطانية، غادر أربعة من العناصر الأساسية في الفريق المتوج بالثلاثية التاريخية موسم 2022-2023، وهم مانويل أكانجي، وناثان آكي، وبرناردو سيلفا، وجون ستونز، بينما تعاقد النادي مع إليوت أندرسون مقابل 116 مليون جنيه إسترليني، إضافة إلى الموهبة الواعدة جيريمي مونغا (17 عاماً).

وربما لا تكون هذه نهاية التغييرات.

فبعد قيادته منتخب إسبانيا للتتويج بكأس العالم، يستعد رودري للخضوع لجراحة في الظهر يوم الاثنين، بينما لم يتبقَّ في عقده سوى عام واحد، وسط تزايد التكهنات بشأن مستقبله.

ولا يزال من غير المعروف مدة غياب لاعب الوسط، البالغ من العمر 30 عاماً، إلا أن المدرب الجديد إنزو ماريسكا أكد خلال أول مؤتمر صحافي له رغبته في الاحتفاظ باللاعب.

ومع ذلك، وفي ظل التقارير التي تشير إلى أن ريال مدريد يتعامل مع انتقال رودري إليه باعتباره احتمالاً قائماً، يبرز التساؤل حول كيفية تعامل مانشستر سيتي مع هذا الملف.

فهل سيستفيد النادي مالياً من بيع اللاعب بعد تعافيه، أم سيتمسك برغبة ماريسكا في الإبقاء عليه؟ وكيف سيبدو خط وسط الفريق مع وجود رودري أو في حال رحيله؟

ما خلفية الموقف؟

عندما عاد رودري من إصابة بقطع في الرباط الصليبي الأمامي العام الماضي، راودت كثيرين شكوك حول قدرته على استعادة المستوى الذي قاده للفوز بجائزة الكرة الذهبية.

لكن بيب غوارديولا، الذي خلفه ماريسكا في تدريب سيتي، قال في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي: «في كأس العالم سيعود أفضل رودري، وفي الموسم المقبل سيكون أفضل رودري».

وأثبت اللاعب صحة الجزء الأول من توقعات مدربه السابق، بعدما قاد إسبانيا إلى لقب كأس العالم، وتوج أيضاً بجائزة أفضل لاعب في البطولة.

أما ماريسكا، فلم يُخفِ موقفه عندما سُئل عن اللاعب يوم الجمعة، وقال: «أعتقد أن أي مدرب يرغب في امتلاك لاعب مثل رودري لأنه لاعب من الطراز الرفيع. لكنه سيخضع للجراحة يوم الاثنين، ويحتاج إلى إجازة وراحة، وبعدها سيعود إلينا».

ويبدو أن الخطة واضحة داخل مانشستر سيتي، وهي الإبقاء على أحد أفضل لاعبي العالم بدلاً من بيعه.

ورغم ذلك، لا بد من وجود بدائل جاهزة في حال حدوث أي تطورات، ويأتي في مقدمتها التعاقد مع إليوت أندرسون، إلى جانب متابعة النادي للاعب وسط ليل الفرنسي، المغربي أيوب بوعدي، البالغ من العمر 18 عاماً، والذي لفت الأنظار خلال كأس العالم مع منتخب بلاده.

الإيطالي إنزو ماريسكا تولى مهمة صعبة بتدريب مان سيتي (د.ب.أ)

كيف سيبدو خط وسط ماريسكا؟

لفهم الطريقة التي يمكن أن ينسجم بها رودري مع إليوت أندرسون، وربما أيوب بوعدي، لا بد أولاً من فهم فلسفة إنزو ماريسكا.

فالمدرب الإيطالي، الذي ينتمي إلى مدرسة «اللعب بالمراكز»، كثيراً ما يشبّه كرة القدم بلعبة الشطرنج.

وقال ماريسكا: «هناك أوجه تشابه كثيرة، وأهمها اللعب بالمراكز والاستراتيجية. بالنسبة لأي مدرب، من المهم أن يمتلك عقلية لاعب الشطرنج، وأن يضع خطة، ويدرس ردود فعل المنافس، ويختار أماكن القطع».

وتقوم فلسفته في الاستحواذ غالباً على تشكيل هجومي يشبه 3-2-2-3.

ومن أبرز مميزات رودري في هذا النظام قدرته على التحرك بين المراكز المختلفة داخل الملعب.

وخلال كأس العالم، على سبيل المثال، كان يتراجع أحياناً إلى خط الدفاع عندما يتقدم زميله السابق في مانشستر سيتي إيمريك لابورت بالكرة، بينما يقضي معظم الوقت في مركز لاعب الارتكاز، قبل أن يتقدم إلى الأمام عندما تتاح له المساحات.

ويعتمد ماريسكا على تدوير اللاعبين داخل هذا الرسم التكتيكي، إذ غالباً ما تأتي أفكاره الجديدة من الطريقة التي يشكل بها هذا التنظيم داخل أرض الملعب.

وخلال موسم الثلاثية التاريخية لمانشستر سيتي، عندما كان ماريسكا مساعداً لغوارديولا، كان جون ستونز يتقدم من قلب الدفاع إلى جوار رودري في وسط الملعب أثناء بناء الهجمة، بعد أن يدافع الفريق بطريقة 4-4-2.

وفي تشيلسي، ابتكر ماريسكا حلاً مختلفاً، حين دفع بموسيس كايسيدو في مركز الظهير الأيمن، قبل أن يتحول إلى لاعب وسط ارتكاز عند امتلاك الكرة، ليمنح الفريق الشكل نفسه تقريباً.

أين يناسب إليوت أندرسون؟

هنا تتضح أهمية التعاقد مع أندرسون.

فاللاعب، البالغ من العمر 23 عاماً، سبق له اللعب في جميع مراكز خط الوسط والهجوم تقريباً، كما تراجع كثيراً مع منتخب إنجلترا لتكوين خط دفاع خماسي عند فقدان الكرة.

وإلى جانب رودري، يستطيع أندرسون اللعب في العمق، بما يمنح الدولي الإسباني حرية أكبر للتقدم إلى الأمام، والعكس صحيح، إذ يمكن لكليهما تبادل الأدوار للحفاظ على توازن الفريق عندما يتقدم لاعبون مثل مارك غويهي أو يوشكو غفارديول بالكرة.

ويأمل مانشستر سيتي أن يكرر أندرسون النجاح الذي حققه رودري سابقاً إلى جانب برناردو سيلفا، بفضل مرونته وقدرته على أداء أكثر من دور داخل الملعب.

الإنجليزي الدولي إيليوت أندرسون انضم لمان سيتي بصفقة قياسية (رويترز)

وتشير إحصاءات موقع «ترانسفير ماركت» إلى أن أندرسون خاض 44 في المائة من مبارياته في مركز الوسط، و22 في المائة في الوسط الهجومي، و19 في المائة كلاعب ارتكاز، و16 في المائة في المراكز الطرفية، إضافة إلى مشاركة وحيدة كمهاجم صريح.

أما أيوب بوعدي، فقد لعب هو الآخر في أكثر من مركز، أبرزها لاعب الارتكاز والظهير الأيمن وقلب الدفاع، وهو ما يمنحه مرونة مشابهة للدور الذي كان يؤديه جون ستونز.

ويبحث مانشستر سيتي عن لاعبين صغار في السن يتمتعون بذكاء تكتيكي وقدرة على اللعب في فرق تعتمد على الاستحواذ، إلا أن العامل الأهم يتمثل في قدرتهم على شغل أكثر من مركز داخل منظومة ماريسكا.

فعندما يستطيع عدد كبير من اللاعبين التحرك بين المراكز المختلفة، يصبح الفريق أكثر مرونة وصعوبة في المواجهة، على غرار باريس سان جيرمان بقيادة لويس إنريكي.

غير أن الوصول إلى هذا المستوى يحتاج إلى الوقت والعمل.

ماذا لو رحل رودري؟

من المؤكد أن مانشستر سيتي سيكون أفضل بوجود رودري، لما يمتلكه من فهم استثنائي للتمركز وسرعة اتخاذ القرار وإدارة المخاطر، وهي أمور قد يحتاج أندرسون أو أي لاعب جديد إلى سنوات لاكتسابها.

ويكفي التذكير بأن رودري نفسه احتاج إلى فترة طويلة للتأقلم بعد انضمامه إلى الفريق تحت قيادة فيرناندينيو.

ومع ذلك، سبق لماريسكا أن أثبت قدرته على اكتشاف أدوار جديدة للاعبين، كما فعل مع جون ستونز عندما حوله إلى لاعب وسط، ومع موسيس كايسيدو عندما استخدمه ظهيراً، ومع مارك كوكوريا عندما منحه أدواراً هجومية.

وسواء بقي رودري أو رحل، فإن ماريسكا يأمل في امتلاك خيارات أكثر داخل تشكيلته، وهو ما يمثل اختلافاً واضحاً عن نهج غوارديولا الذي كان يفضل العمل بقائمة أصغر من اللاعبين.

ويرى التقرير أن هذا التنوع في العناصر قد يمنح المدرب الإيطالي فرصة أكبر للوصول إلى التوليفة المثالية التي يبحث عنها خلال الموسم المقبل.