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الرياضة رياضة عالمية

«دورة كيتسبول»: الفرنسي أليس يحصد باكورة ألقابه

الفرنسي كونتان أليس حصد لقب دورة كيتسبول النمساوية (إ.ب.أ)
الفرنسي كونتان أليس حصد لقب دورة كيتسبول النمساوية (إ.ب.أ)
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«دورة كيتسبول»: الفرنسي أليس يحصد باكورة ألقابه

الفرنسي كونتان أليس حصد لقب دورة كيتسبول النمساوية (إ.ب.أ)
الفرنسي كونتان أليس حصد لقب دورة كيتسبول النمساوية (إ.ب.أ)

افتتح الفرنسي كونتان أليس، المصنف الـ83 عالمياً، باكورة ألقابه على صعيد رابطة محترفي كرة المضرب (إيه تي بي) عن 29 عاماً، بفوزه على الكازاخي ألكسندر بوبليك، الحادي عشر وبطل العام الماضي، 6 - 4 و7 - 6 (8 - 6) في نهائي دورة كيتسبول النمساوية.

وبعد محاولة أولى غير موفقة قبل عامين في دورة غشتاد، خاض أليس النهائي الثاني له ونجح هذه المرة في الخروج منتصراً بعدما حسم مواجهته مع بطل العام الماضي في ساعة و33 دقيقة.

ومن المتوقع أن يتقدم بفضل هذا اللقب إلى حدود المركز الخمسين في تصنيف رابطة المحترفين الذي يصدر، الاثنين، مقترباً كثيراً من أفضل ترتيب في مسيرته (46 في 30 يونيو «حزيران» 2025).

وقال أليس بعد فوزه: «أنا سعيد جداً، لقد قدمت مباراة كبيرة اليوم. كنت أعلم أن الفوز على ألكسندر يتطلب مني تقديم أداء استثنائي».

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