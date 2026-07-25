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الزمالك وبيراميدز إلى دوري الأبطال... والأهلي وزد في الكونفدرالية

الزمالك بطل الدوري المصري يشارك في دوري أبطال أفريقيا (نادي الزمالك)
الزمالك بطل الدوري المصري يشارك في دوري أبطال أفريقيا (نادي الزمالك)
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الزمالك وبيراميدز إلى دوري الأبطال... والأهلي وزد في الكونفدرالية

الزمالك بطل الدوري المصري يشارك في دوري أبطال أفريقيا (نادي الزمالك)
الزمالك بطل الدوري المصري يشارك في دوري أبطال أفريقيا (نادي الزمالك)

اعتمد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، السبت، الأندية المشاركة في البطولات الأفريقية؛ إذ سيلعب الزمالك وبيراميدز في دوري أبطال أفريقيا، بينما سينافس الأهلي وزد في كأس الكونفدرالية في موسم 2026-2027.

وأعلن المجلس مشاركة الأندية الأربعة وذلك خلال اجتماع عقده السبت لمناقشة مجموعة من الملفات الخاصة باللعبة.

وسيشارك الزمالك باعتباره بطل الدوري الموسم الماضي، وبيراميدز باعتباره الوصيف في دوري أبطال أفريقيا، وذلك طبقاً للائحة المحلية.

وسيشارك الأهلي صاحب المركز الثالث بالدوري الموسم الماضي وزد وصيف بطل كأس مصر طبقاً للائحة التي تقضي بمشاركة بطل الكأس وثالث الدوري في الكونفدرالية.

ونظراً لمشاركة بيراميدز بطل الكأس في دوري الأبطال كوصيف للدوري المحلي، فيشارك زد في الكونفدرالية باعتباره وصيفاً لبطل الكأس.

كما أقر الاتحاد المصري تشكيل لجنة تضم خالد الدرندلي وطارق أبو العينين وحمادة الشربيني لصياغة بنود التجديد مع حسام حسن مدرب المنتخب الأول، تمهيداً لعرض نتائج أعمالها على رئيس الاتحاد.

وقاد حسن منتخب مصر لدور الـ16 بكأس العالم 2026، التي اختتمت في وقت سابق هذا الشهر بفوز إسبانيا باللقب، قبل أن يخسر أمام الأرجنتين 3-2.

وفي ملف التحكيم والإدارة الفنية، تقرر تعيين عصام عبد الفتاح رئيساً للجنة الحكام للموسم المقبل مع عرض التشكيل الكامل للجنة في الاجتماع المقبل للمجلس، إلى جانب تعيين شوقي غريب مديراً فنياً للاتحاد.

وشهد الاجتماع الموافقة على مذكرة الأمين العام المتعلقة بدعم الأندية الجماهيرية وتحديد نسب البث التلفزيوني وجوائز المسابقات للموسم الجديد، فضلاً عن اعتماد لائحة الجهاز الطبي للفرق والمنتخبات لبدء تطبيقها رسمياً مع انطلاق الموسم المقبل.

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