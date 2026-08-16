دورة سينسيناتي: ديوكوفيتش يسقط عند الحاجز الأول... وتأهل زفيريف

أُقصي الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الأول عالمياً سابقاً، منذ مباراته الأولى في دورة سينسيناتي لماسترز الألف نقطة لكرة المضرب الفائز بلقبها ثلاث مرات، بعد خسارته أمام الأرجنتيني تياغو أغوستين تيرانتي (50) السبت، في لقاء عانى خلاله من المتاعب البدنية.

واستهل اللاعب البالغ 39 عاماً بشكل مثالي اللقاء، قبل أن تظهر عليه تدريجياً إشارات واضحة للإعياء، ليخسر 6-2 و4-6 و4-6، في مباراته الأولى منذ نصف نهائي بطولة ويمبلدون الذي خسره ضد الإيطالي يانيك سينر قبل شهر.

وأفلح المصنف الخامس عالمياً حالياً في كسر إرسال منافسه في المجموعة الأولى عندما كانت النتيجة 4-2 لصالحه، قبل أن ينقذ كرتين لرد كسر الإرسال.

لكن حرارة سينسيناتي (29 درجة ورطوبة وصلت إلى 72 في المائة)، وسط غرب الولايات المتحدة، انعكست سلباً على أداء الحائز على 24 بطولة «غراند سلام»، في المجموعة الثانية.

وقاوم «دجوكو» خصوصاً عندما كانت النتيجة 1-1، في شوط امتد لـ18 دقيقة و 40 ثانية، تحصّل خلاله تيرانتي على 4 كرات لكسر الإرسال من دون أن يتمكن من ترجمة أي منها.

وبعد الوقت المستقطع الطبي عندما كانت النتيجة 2-1، بدا «نولي» متأثراً بالإرهاق، ليسيطر تيرانتي تدريجياً على اللقاء.

واعتمد الأرجنتيني البالغ 25 عاماً على إرساله وضرباته القوية، خصوصاً الإرسالات الساحقة التي بلغت 13، إضافة إلى 40 ضربة رابحة، من بينها ضربة بلغت سرعتها 193 كم في الساعة.

وودع ديوكوفيتش الدورة الأميركية من الدور الثاني للمرة الأولى منذ 2007، بعد ثلاث سنوات من الغياب عنها، وذلك قبل أسبوعين من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى.

ديوكوفيتش يخسر أمام الأرجنتيني تياغو أغوستين (أ.ف.ب)

وسبق للصربي أن أحرز دورة سينسيناني ثلاث مرات في 2018 و2020 و2023، إضافة لوصوله إلى النهائي في خمس مناسبات أخرى.

وباستثناء البطولات الأربع الكبرى، أصبحت مشاركات ديوكوفيتش نادرة، إذ أكد أن الحرارة نالت منه، وسط إشاعات حول اعتزاله.

وقال: «يبدو أنني لن أعود للأسف للعب (في سينسيناتي)».

وأوضح: «كان الأمر مزيجاً من الحرارة والرطوبة، كل ذلك. كل هذه العوامل مجتمعة لا تؤدي إلا إلى تفاقم الأمور».

وخلافاً لديوكوفيتش، بلغ الألماني ألكسندر زفيريف المصنف أول في الدورة وثالثاً عالمياً، الدور الثالث بفوزه على البريطاني كاميرون نوري الخامس والثلاثين 3-6 و6-3 و6-3.

وعانى بطل سينسيناتي لعام 2021 أمام نوري واحتاج إلى ساعتين و30 دقيقة كي يخرج منتصراً من مواجهة انتهت في الساعة الثانية صباحاً بالتوقيت المحلي (6:00 ت غ).

لكن بطل «رولان غاروس» لهذا العام، تجنب ما اختبره في دورة مونتريال لماسترز الألف نقطة قبل 10 أيام حين سقط عند الحاجز الأول.

ألكسندر زفيريف (أ.ف.ب)

وتبدو الفرصة سانحة أمامه للفوز بلقب هذه الدورة مرة ثانية في ظل غياب المصنف الأول عالمياً الإيطالي يانيك سينر وغريمه الإسباني كارلوس ألكاراس بطل 2025 وخروج ديوكوفيتش.

وسيكون الاختبار التالي للألماني الذي وصل إلى نصف النهائي في النسخ الثلاث الأخيرة من هذه الدورة، في مواجهة الفرنسي تيرينس أتمان (45 عالمياً).

وفي أبرز النتائج الأخرى، تأهل إلى الدور الثالث الأسترالي أليكس دي مينور الخامس بفوزه على الفرنسي كوينتان هاليس 1-6 و6-3 و7-6 (7-4).