سيدات الاتحاد وآشلي بلمتر... «القصة مستمرة»

أعلن الاتحاد، المنافس في الدوري الممتاز للسيدات، تمديد عقد اللاعبة النيجيرية آشلي بلمتر حتى عام 2028.

ونشر الحساب الرسمي للنادي، عبر منصة «إكس»، فيديو تظهر فيه اللاعبة، قائلة: «القصة مستمرة».

وكان الفريق قبل ذلك، ضم اللاعبة فريدة حنفي بعقد ممتد حتى 2029، قادمة من صفوف نادي الأهلي.

وأعلن الفريق عن رحيل 4 لاعبات من صفوفه، هن «رهف طارق، بيان محمد، فرح جفري، ندى الغامدي»، بجانب اللاعبة البرازيلية لاتيسيا نونيز بعد تمثيلها الفريق لمدة موسمين.

وأنهى فريق سيدات الاتحاد مشواره الموسم الماضي بالمركز الثالث على مستوى ترتيب الدوري السعودي، وهي المرة الأولى التي يوجد فيها الفريق ضمن المراكز الثلاثة الأولى.