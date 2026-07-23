مودريتش يمدد عقده مع «ميلان» حتى 2027

أعلن نادي ميلان الإيطالي تمديد عقد لاعب الوسط لوكا مودريتش (40 عاماً) حتى يونيو (حزيران) 2027.

وخاض مودريتش 37 مباراة، وسجل هدفين منذ انضمامه إلى «ميلان»، بموجب عقد مدته عام واحد، العام الماضي.

وحظي الفائز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2018 بمسيرة رائعة مع «ريال مدريد»، حيث حصد 28 لقباً كبيراً.

ويُعد مودريتش، على نطاق واسع، أعظم لاعب كرواتي، وقد مثَّل منتخب بلاده 202 مرة، وسجل 29 هدفاً، وشارك في بطولته الدولية الكبرى العاشرة، خلال «كأس العالم» 2026، حيث خرجت كرواتيا من البطولة على يد البرتغال في دور 32.

واحتل «ميلان»، الفائز بلقب «دوري أبطال أوروبا» 7 مرات، المركز الخامس في «الدوري الإيطالي» الموسم الماضي، وتعاقد مع روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد السابق أملاً في تحسين أوضاعه.