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الألماني فيسينغ يعوّل على الشغف والهوية لاستعادة أمجاد «الاتحاد»

قال خلال كلمته إن «النمر» بحاجة لأن يكون صبوراً ومهيمناً... ولا يتردد في الانقضاض

ينس فيسينغ (نادي الاتحاد)
ينس فيسينغ (نادي الاتحاد)
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الألماني فيسينغ يعوّل على الشغف والهوية لاستعادة أمجاد «الاتحاد»

ينس فيسينغ (نادي الاتحاد)
ينس فيسينغ (نادي الاتحاد)

يضع المدرب الألماني ينس فيسينغ استعادة الشغف والهوية التنافسية على رأس أولوياته مع «الاتحاد»، مع انطلاق تحضيرات الفريق للموسم الجديد. ويؤمن المدرب بأن لقب «النمر» الذي يحمله النادي يجب أن ينعكس داخل الملعب، عبر فريقٍ يتسم بالشراسة والروح القتالية، وهي السمات التي ارتبط بها «الاتحاد» على مدار تاريخه.

وفي أول اجتماع له مع اللاعبين، خلال المعسكر الإعدادي في مدينة ماربيا الإسبانية، استهل فيسينغ حديثه بالإشارة إلى اقتراب النادي من الاحتفال بمرور 100 عام على تأسيسه، مؤكداً أن هذا الإرث يفرض مسؤولية كبيرة على الجميع. وقال: «هوية (الاتحاد) تقوم على العقلية الانتصارية والشخصية القوية. تاريخ النادي مليء بالبطولات، وجماهيره تستحق فريقاً يعكس هذه المكانة. سنحتفل قريباً بمرور 100 عام على تأسيس النادي، وشعارنا يحمل النمر، وهو رمز للصبر والهيمنة. قد يبدو هادئاً، لكنه عندما ينقضّ يفعل ذلك بكل قوة ودون تردد».

ويراهن المدرب الألماني، البالغ من العمر 38 عاماً، على إعادة صياغة هوية الفريق بعد موسم افتقد فيه «الاتحاد» كثيراً من شخصيته وشغفه داخل الملعب. ويُعد فيسينغ من أصغر المدربين الذين تولّوا قيادة الفريق، بعد الإسباني بينات الذي تسلّم المهمة وهو في الثالثة والثلاثين من عمره، ويسعى لبناء فريق أكثر انسجاماً وصلابة، بعد أن أخفق المدرب السابق سيرغيو كونسيساو في استعادة هذه السمات، في ظل الظروف التي أحاطت بفترته مع النادي.

وتنتظر فيسينغ تحديات كبيرة قبل انطلاق الموسم الجديد، إذ تضم قائمة «الاتحاد» حالياً 15 لاعباً أجنبياً، هم: رايكوفيتش، وسيميتش، ودانيلو بيريرا، وكيلر، وميتاي، وماتيو بوريل، وأورتيغا، ومحمدو دومبيا، وحسام عوار، وموسى ديابي، وبيرغوين، وروجر، ويوسف النصيري، وجورج، وأوناي هيرنانديز.

وسيكون على إدارة الاتحاد تقليص هذا العدد قبل إبرام أي تعاقدات أجنبية جديدة، في ظل رغبة النادي بتدعيم خط الوسط، خلال فترة الانتقالات الصيفية. ومن المنتظر أن يرفع فيسينغ، خلال الأيام المقبلة، توصياته الفنية النهائية إلى الإدارة، متضمنة أسماء اللاعبين الذين يرغب في استمرارهم، إلى جانب العناصر التي لا تدخل ضمن خططه للموسم المقبل؛ تمهيداً لإعادة تشكيل القائمة بما يتوافق مع رؤيته الفنية وطموحات النادي في الموسم الذي يتزامن مع اقتراب مئويته.

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رياضة سعودية كريستيان روميرو (أ.ف.ب)
رياضة سعودية

روميرو يهاجم نيفيل: آمل ألا أصبح «غبياً» مثله بعد الاعتزال

هاجم الأرجنتيني كريستيان روميرو، مدافع منتخب بلاده، الإنجليزي غاري نيفيل بعد انتقاد الأخير للشراكة الدفاعية التي تجمعه بليساندرو مارتينيز.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الرياضة رياضة سعودية

رسمياً... 30 أغسطس موعداً لانتخابات الاتحاد السعودي لكرة القدم

حدد الاتحاد السعودي لكرة القدم البرنامج الزمني للانتخابات (الاتحاد السعودي)
حدد الاتحاد السعودي لكرة القدم البرنامج الزمني للانتخابات (الاتحاد السعودي)
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رسمياً... 30 أغسطس موعداً لانتخابات الاتحاد السعودي لكرة القدم

حدد الاتحاد السعودي لكرة القدم البرنامج الزمني للانتخابات (الاتحاد السعودي)
حدد الاتحاد السعودي لكرة القدم البرنامج الزمني للانتخابات (الاتحاد السعودي)

أعلنت لجنة انتخابات مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم (الخميس)، البرنامج الزمني لانتخابات الدورة السادسة (2026-2030)، وذلك وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة الثامنة من لائحة الانتخابات، على أن تُختتم العملية الانتخابية بعقد الجمعية العمومية غير العادية يوم 30 أغسطس (آب) المقبل.

ووفق البرنامج المعلن، يُفتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة بدءاً من 22 يوليو (تموز) حتى الأول من أغسطس، على أن تُفحص طلبات المترشحين خلال الفترة من 2 إلى 7 أغسطس، فيما تُعلن القوائم الأولية للمترشحين في الثامن من الشهر ذاته.

صورة ضوئية من البرنامج الزمني للانتخابات (الاتحاد السعودي)

وخصصت اللجنة الفترة من 9 إلى 13 أغسطس لاستقبال الطعون والتظلمات على القوائم الأولية، على أن ينظر مركز التحكيم الرياضي السعودي في تلك الطعون خلال الفترة من 15 إلى 23 أغسطس، قبل إعلان النتائج النهائية للفصل فيها يوم 24 أغسطس.

وحدد البرنامج يوم 25 أغسطس موعداً أخيراً لانسحاب المترشحين، على أن تُعلن القوائم النهائية في 26 أغسطس، لتبدأ بعدها الحملات الدعائية للمرشحين خلال الفترة من 27 إلى 29 أغسطس.

صورة ضوئية لاستمارة الترشح للرئاسة (الاتحاد السعودي)

وتُختتم مراحل الانتخابات بعقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد السعودي لكرة القدم يوم 30 أغسطس، الذي سيشهد إجراء عملية الاقتراع لاختيار مجلس الإدارة الجديد للدورة السادسة.

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الرياضة رياضة سعودية

روميرو يهاجم نيفيل: آمل ألا أصبح «غبياً» مثله بعد الاعتزال

كريستيان روميرو (أ.ف.ب)
كريستيان روميرو (أ.ف.ب)
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روميرو يهاجم نيفيل: آمل ألا أصبح «غبياً» مثله بعد الاعتزال

كريستيان روميرو (أ.ف.ب)
كريستيان روميرو (أ.ف.ب)

هاجم الأرجنتيني كريستيان روميرو، مدافع منتخب بلاده، الإنجليزي غاري نيفيل بعد انتقاد الأخير للشراكة الدفاعية التي تجمعه بليساندرو مارتينيز، مؤكداً أنه يأمل ألا يصبح «غبياً» عندما يعتزل كرة القدم، وذلك وفقاً لشبكة «بي بي سي البريطانية».

وكان نيفيل، المدافع السابق لمانشستر يونايتد والمحلل في قناتي «آي تي في» و«سكاي سبورتس»، وصف روميرو ومارتينيز قبل مواجهة إنجلترا والأرجنتين في نصف نهائي كأس العالم بأنهما «أفضل وأسوأ ثنائي قلب دفاع في العالم».

ورغم حصول روميرو ومارتينيز على بطاقتين صفراوين خلال المباراة، لعب الثنائي دوراً بارزاً في الحد من خطورة إنجلترا، التي اكتفت بتسديدتين فقط بين الخشبات الثلاث، قبل أن تقلب الأرجنتين تأخرها إلى فوز 2-1 وتحجز مقعدها في النهائي.

وقال روميرو في تصريحات لقناة «دي سبورتس»: «كل ما أتمناه هو ألا أكون غبياً عندما أعتزل كما هو الحال مع نيفيل. آمل ألا أهاجم أي لاعب أو أي شخص، لأننا في النهاية نبذل كل ما لدينا من أجل منتخبنا الوطني. أحياناً ننجح وأحياناً لا، لكننا سعداء بالوصول إلى نهائي كأس العالم مجدداً».

وأضاف: «أعتقد أننا نصنع التاريخ. ما نحققه يعني لنا الكثير، ونشعر بقيمة هذا القميص أكثر من أي شخص آخر».

من جانبه، قلل ليساندرو مارتينيز من أهمية الانتقادات، وقال: «اعتدنا أن يتحدث الناس عنا باستمرار، ويبدو أنهم يستمتعون بذلك، أما نحن فنرد داخل الملعب، ودائماً بكل احترام».

ويُعد روميرو ومارتينيز الركيزة الأساسية لدفاع الأرجنتين في البطولة، إذ شاركا معاً أساسياً في خمس من أصل ست مباريات، ونجح المنتخب في الحفاظ على نظافة شباكه مرتين، بينما استقبل ستة أهداف خلال المباريات التي لعباها معاً.

وتلتقي الأرجنتين مع إسبانيا في نهائي كأس العالم الأحد، سعياً لإحراز لقبها الرابع، فيما تواجه إنجلترا منتخب فرنسا في مباراة تحديد المركز الثالث.

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«كأس آسيا للناشئات»: السعودية في مجموعة إندونيسيا والبحرين... وسنغافورة المستضيفة

مراسم قرعة تصفيات «كأس آسيا للناشئات تحت 17 عاماً 2027» بمشاركة 30 منتخباً آسيوياً (المنتخب السعودي)
مراسم قرعة تصفيات «كأس آسيا للناشئات تحت 17 عاماً 2027» بمشاركة 30 منتخباً آسيوياً (المنتخب السعودي)
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TT

«كأس آسيا للناشئات»: السعودية في مجموعة إندونيسيا والبحرين... وسنغافورة المستضيفة

مراسم قرعة تصفيات «كأس آسيا للناشئات تحت 17 عاماً 2027» بمشاركة 30 منتخباً آسيوياً (المنتخب السعودي)
مراسم قرعة تصفيات «كأس آسيا للناشئات تحت 17 عاماً 2027» بمشاركة 30 منتخباً آسيوياً (المنتخب السعودي)

أُجريت، اليوم الخميس، في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، مراسم قرعة تصفيات «كأس آسيا للناشئات تحت 17 عاماً 2027»، بمشاركة 30 منتخباً آسيوياً، حيث أسفرت القرعة عن وقوع المنتخب السعودي في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات إندونيسيا، والبحرين، وسنغافورة المستضيفة. وتُقام منافسات المجموعة خلال الفترة من 5 إلى 11 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، ويتأهل متصدر كل مجموعة إلى النهائيات المقررة في الصين عام 2027.

وتُعد هذه المشاركة الثانية للمنتخب السعودي للناشئات في التصفيات القارية، بعد تسجيل حضوره الأول في نسخة 2026، حين استضافت السعودية مباريات المجموعة الثانية في مدينة الخبر، وقدم «الأخضر» مستويات مميزة حقق خلالها فوزاً كبيراً على منتخب الكويت بنتيجة 11-0، وتعادل مع لبنان 2-2، وخسر أمام إيران 2-0، ليُنهي مشاركته في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، في تجربة شكّلت خطوة مهمة في مسيرة المنتخب واكتسابه الخبرة على المستوى الآسيوي.

وتُمثل هذه المشاركة محطة مهمة في مسيرة المنتخب السعودي للناشئات، وفرصة لمواصلة الحضور في المنافسات القارية وقياس تطور اللاعبات أمام منتخبات آسيوية مختلفة، بما يعزز جاهزيتهن للاستحقاقات المقبلة ويواكب مسيرة نمو كرة القدم النسائية بالمملكة.

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