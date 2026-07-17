مصادر «الشرق الأوسط» تكشف ملامح قائمة حاتم خيمي لرئاسة اتحاد القدم السعودي

كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» عن ملامح القائمة التي يعمل حاتم خيمي على تجهيزها لخوض انتخابات رئاسة مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم للدورة السادسة (2026-2030)، بالتزامن مع إعلان لجنة الانتخابات، الخميس، البرنامج الزمني للعملية الانتخابية التي تختتم بعقد الجمعية العمومية غير العادية يوم 30 أغسطس (آب) المقبل.

ووفقاً للمصادر، تضم القائمة حتى الآن عبد العزيز الرويلي، نائب رئيس نادي العروبة، وعبد العزيز العنقري، الرئيس السابق للنادي الأهلي، والدكتور خالد أبو راشد، المختص في القانون الرياضي، ومحمد الخليفة، رئيس نادي الخلود السابق، والحسن اليامي، لاعب الاتحاد ونجران السابق، وسعود الحمالي، قائد المنتخب السعودي للناشئين المتوج بكأس العالم عام 1989، والدكتور عبد الله النعيم، المتخصص في التسويق والاستثمار، إلى جانب عضو سويسري لم يُكشف عن هويته بعد، متخصص في التسويق والاستراتيجيات.

وتشير المعلومات إلى أن خيمي يواصل العمل على استكمال قائمته، إذ يجري حالياً مفاوضات مع شخصية هلالية بارزة للانضمام إليها، في وقت لا تزال فيه المباحثات مستمرة بين الطرفين، إلى جانب تحركاته لاستقطاب عدد من الشخصيات الإدارية والرياضية البارزة.

وأشارت المصادر إلى أن خيمي يواصل العمل على استكمال قائمته، من خلال مفاوضات مكثفة مع نخبة من الشخصيات الإدارية الرياضية وعدد من نجوم كرة القدم السعودية السابقين، تمهيداً للإعلان عن القائمة النهائية قبل إغلاق باب الترشح.

ويملك حاتم خيمي سجلاً كبيراً في تاريخ كرة القدم السعودية حيث أثرى ملاعب الدوري السعودي بمهاراته حينما كان يلعب في نادي الوحدة كما رأس النادي في الموسم الماضي وعمل في الكثير من اللجان الفنية في بعض الأندية السعودية في الأعوام الأخيرة.

و عمل محللاً فنياً في شبكة روتانا خليجية عبر «برنامج كورة» الذي يقدمه الإعلامي تركي العجمة لأكثر من 6 مواسم متتالية.

وكانت «الشرق الأوسط» قد انفردت في 14 يوليو (تموز) بنشر تفاصيل القائمة التي يعدها معيض الشهري لخوض انتخابات رئاسة الاتحاد، والتي ضمت مناف أبو شقير لاعب الاتحاد السابق، ونبيل نقشبندي المعلق الرياضي السابق، وأحمد الغامدي المدير التنفيذي السابق في نادي النصر، والقانوني الرياضي أحمد الشيخي، وعلي الصلاحي رئيس نادي قلوة، في وقت كانت فيه مشاوراته مستمرة لاستكمال بقية أعضاء قائمته قبل انطلاق البرنامج الانتخابي.

وأعلنت لجنة انتخابات مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم فتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة خلال الفترة من 22 يوليو (تموز) وحتى الأول من أغسطس، على أن تُفحص طلبات المترشحين خلال الفترة من 2 إلى 7 أغسطس، فيما تُعلن القوائم الأولية للمترشحين في الثامن من الشهر ذاته.

وخصصت اللجنة الفترة من 9 إلى 13 أغسطس لاستقبال الطعون والتظلمات على القوائم الأولية، على أن ينظر مركز التحكيم الرياضي السعودي في تلك الطعون خلال الفترة من 15 إلى 23 أغسطس، قبل إعلان النتائج النهائية للفصل فيها يوم 24 أغسطس.

وحدد البرنامج يوم 25 أغسطس موعداً أخيراً لانسحاب المترشحين، على أن تُعلن القوائم النهائية في 26 أغسطس، لتبدأ بعدها الحملات الانتخابية خلال الفترة من 27 إلى 29 أغسطس، قبل أن تُجرى عملية الاقتراع خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية يوم 30 أغسطس لاختيار مجلس الإدارة الجديد للدورة السادسة.

وتأتي قائمة خيمي في وقت يتوقع فيه أن تشهد الانتخابات منافسة قوية بين أكثر من مرشح على رئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم، مع استمرار المشاورات والاتصالات لاستكمال القوائم الانتخابية قبل إغلاق باب الترشح.

بقيت الإشارة إلى أن بدر الرزيزاء ومعيض الشهري والدكتور خالد الغامدي يتأهبون إلى جانب حاتم خيمي للدخول في سباق للفوز بانتخابات مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم.