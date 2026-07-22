الاتحاد ينافس فرانكفورت على النيجيري أونييديكا

أرسل نادي الاتحاد المنافس في الدوري السعودي للمحترفين، عرضا رسميا الى كلوب بروج البلجيكي، للفوز بخدمات اللاعب النيجيري رافاييل أونييديكا، وذلك وفقاً لمصادر الصحافي فابريزيو رومانو.

واكدت ذات المصادر ان نادي الاتحاد يواجه منافسة قوية من نادي آينتراخت فرانكفورت الالماني الذي يضغط بقوة للفوز بخدمات اللاعب النيجيري.

واكدت المصادر ان كلوب بروج البلجيكي يقدر اللاعب بحوالي 10 مليون يورو بسبب تبقى عام واحد في عقده الحالي.

ويبلغ رافاييل أونييديكا من العمر 25 سنة ويعد من اهم لاعبي المنتخب النيجري وتقدر قيمته السوقية بحدود 23 مليون يورو وفقاً لموقع ترانسفير ماركت الا ان مدة عقده قللت من قيمة الشراء الى 10 مليون يورو.

وشارك اللاعب بقميص كلوب بروج في 183 مباراة، منها 24 مباراة في دوري ابطال اوروبا.