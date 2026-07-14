الاتحاد يغادر إلى ماربيا لبدء التحضيرات للموسم الجديدhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5295921-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D9%8A%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B6%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF
الاتحاد يغادر إلى ماربيا لبدء التحضيرات للموسم الجديد
غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي إلى مدينة ماربيا الإسبانية (نادي الاتحاد)
غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي إلى مدينة ماربيا الإسبانية، لإقامة معسكره الخارجي هناك.
ويمثل هذا المعسكر المرحلة الرئيسية من برنامج إعداد الفريق للموسم الرياضي الجديد 2026 - 2027، وسط تطلعات لرفع الجاهزية الفنية والبدنية قبل انطلاق المنافسات المحلية والقارية.
ويمتد المعسكر حتى 31 يوليو (تموز) الحالي، حيث وضع الجهاز الفني برنامجاً تدريبياً مكثفاً يتضمن حصصاً بدنية وفنية يومية، إلى جانب خوض 3 مباريات ودية تهدف للوقوف على جاهزية اللاعبين، وتعزيز الانسجام بين عناصر الفريق، وتجربة عدد من الخيارات التكتيكية قبل بداية الموسم.
واختارت إدارة الاتحاد مدينة ماربيا لاستضافة المعسكر لما تتمتع به من مرافق رياضية متطورة وأجواء مناخية مناسبة، جعلتها وجهة مفضلة للعديد من الأندية الأوروبية والخليجية خلال فترة الإعداد الصيفية.
كما سيخوض الفريق تدريباته على ملاعب مجهزة بأحدث الإمكانات، بما يضمن توفير أفضل بيئة عمل للجهاز الفني واللاعبين.
ويكتسب المعسكر أهمية خاصة؛ إذ يمثل المحطة الأبرز في تجهيز (العميد) للموسم الجديد، قبل التوجه للعاصمة الإماراتية أبوظبي لخوض مواجهة الجزيرة الإماراتي في ملحق دوري أبطال آسيا للنخبة، وهي المباراة التي يسعى الاتحاد لدخولها بأعلى درجات الجاهزية الفنية والبدنية.
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«الشرق الأوسط» (القاهرة )
مصادر: معيض الشهري يتحدى منافسيه في انتخابات رئاسة «اتحاد القدم السعودي» بـ30 صوتاًhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5295856-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3%D9%8A%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A
مصادر: معيض الشهري يتحدى منافسيه في انتخابات رئاسة «اتحاد القدم السعودي» بـ30 صوتاً
معيض الشهري (الاتحاد السعودي لكرة القدم)
كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» عن أن معيض الشهري، عضو مجلس إدارة «الاتحاد السعودي لكرة القدم» الحالي، بدأ تحركاته الانتخابية بإجراء سلسلة من الاتصالات المكثفة مع عدد من الأندية منذ الأسبوع الماضي، سعياً إلى الحصول على أصواتها في انتخابات مجلس إدارة «الاتحاد السعودي لكرة القدم»، التي يُنتظر الإعلان عن برنامجها الزمني خلال الأسبوع الحالي.
ويُعدّ الشهري من الأسماء التي تمتلك خبرة في العمل الإداري داخل «الاتحاد السعودي لكرة القدم»؛ إذ سبقت له رئاسة «لجنة أوضاع اللاعبين» خلال الفترة من 2019 إلى 2020، كما شغل منصب نائب رئيس «لجنة الاحتراف» بين عامي 2017 و2019، قبل أن يتولى الإشراف العام على إدارة مراقبي ومنسقي المباريات منذ عام 2020، فضلاً عن خبرة إدارية رياضية تتجاوز 13 عاماً في «اتحاد القدم».
ووفق المصادر، فقد كثّف الشهري خلال الأيام الماضية تواصله مع مسؤولي عدد من الأندية، في إطار حشد التأييد وبناء قائمته الانتخابية قبل انطلاق السباق رسمياً، وسط توقعات بمنافسة قوية على رئاسة وعضوية مجلس الإدارة في دورته المقبلة؛ «إذ يتحدى منافسيه بخبراته الكبيرة، وعلاقاته العميقة بعشرات الأندية».
وأضافت المصادر أن الشهري، الذي بنى شبكة واسعة من العلاقات بالأندية خلال السنوات الماضية، يحظى بدعم كبير من عدد من الأندية، فيما أكدت مصادر في قائمته، على حد قولها، أنه يملك حالياً تأييد نحو 30 صوتاً من أصل 49 صوتاً تمثل أعضاء «الجمعية العمومية للاتحاد السعودي لكرة القدم».
وقالت بتحدٍّ كبير وبثقة بالغة: «علاقاتنا قوية جداً بالأندية... يعرفون المرشح منذ سنوات طويلة... وكل هذه الأندية ستعطيه أصواتها في الانتخابات».
وأشارت المصادر إلى أن الشهري يعمل على استكمال تشكيل قائمته، مع الحرص على ضم خبرات متنوعة من المجالات الرياضية والإدارية والإعلامية والقانونية، على أن يكشف عنها الأسبوع المقبل.
ووفق المصادر، فإن القائمة المبدئية تضم حتى الآن: مناف أبو شقير، لاعب الاتحاد السابق، ونبيل نقشبندي، المعلق التلفزيوني السابق والمحلل الفني الحالي، وأحمد الغامدي، المدير التنفيذي السابق في نادي النصر، إلى جانب أحمد الشيخي، المختص في القانون الرياضي، وعلي الصلاحي رئيس نادي قلوة.
كما أفادت المصادر بأن الشهري سعى خلال الفترة الماضية إلى إقناع شخصيتين تعمل إحداهما حالياً في إحدى لجان «الاتحاد السعودي لكرة القدم»، والأخرى في إدارة الاحتراف بناد عاصمي كبير، بالانضمام إلى قائمته، إلا إن تلك المساعي لم تُحسم حتى الآن، فيما تحتفظ «الشرق الأوسط» باسميهما.
وطبقاً للمصادر، فستكون الأيام المقبلة حاسمة في رسم ملامح السباق الانتخابي، مع ترقب إعلان البرنامج الزمني للانتخابات، الذي سيحدد مواعيد فتح باب الترشح، وفترة تقديم الطعون، واعتماد القوائم النهائية، وصولاً إلى يوم الاقتراع، المتوقع إجراؤه خلال الفترة من 27 أغسطس (آب) إلى 2 سبتمبر (أيلول) المقبلين.
ويُنتظر أن يشهد سباق رئاسة «الاتحاد السعودي لكرة القدم» منافسة واسعة؛ إذ يستعد بدر الرزيزاء للتقدم رسمياً بملف ترشحه، إلى جانب عبد الله حماد، مدير «أكاديمية مهد»، فيما تبرز أيضاً أسماء: خالد الغامدي، رئيس النادي الأهلي، وحاتم خيمي، رئيس نادي الوحدة السابق، وسعد الأحمري رئيس نادي أبها، ضمن الأسماء التي تعتزم خوض السباق.
كما لا يزال حمد الصنيع يدرس خياراته، سواء أكان بالتقدم بملف ترشحه لرئاسة «الاتحاد»، أم بالانضمام إلى إحدى القوائم الانتخابية، وفي مقدمتها قائمة معيض الشهري، أو حاتم خيمي، أو خالد الغامدي.
الرزيزاء يتأهب لانتخابات «الاتحاد السعودي لكرة القدم»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5295784-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B2%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%AA%D8%A3%D9%87%D8%A8-%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%85
الرزيزاء يتأهب لانتخابات «الاتحاد السعودي لكرة القدم»
بدر الرزيزاء استقال من رئاسة نادي القادسية (حسابه في إكس)
تتجه الأنظار إلى بدر الرزيزاء؛ المستقيلِ من رئاسة نادي القادسية، بوصفه أحد أبرز الأسماء المرشحة لخوض انتخابات رئاسة «الاتحاد السعودي لكرة القدم»، وذلك بعد إعلان القادسية، الأحد، موافقة مجلس إدارته على استقالته بناءً على طلبه، في خطوة تعزز المؤشرات بشأن دخوله سباق خلافة الرئيس المستقيل، ياسر المسحل، الذي ترجّل عن منصبه بعد خروج المنتخب السعودي من «كأس العالم 2026».
وكانت «الشرق الأوسط» قد انفردت في 7 يوليو (تموز) الحالي بالكشف عن أن الرزيزاء يدرس بجدية الترشح لرئاسة «الاتحاد السعودي لكرة القدم»، ويُجري مشاورات مكثفة مع عدد من الشخصيات الرياضية، قبل أن تأتي استقالته لتمنح تلك التحركات زخماً أكبر، في انتظار فتح باب الترشح رسمياً.
ووفقاً لمصادر «الشرق الأوسط»، فإن استقالة الرزيزاء جاءت في إطار تهيئة موقفه قبل انطلاق العملية الانتخابية؛ إذ تنتظر الأوساط الرياضية إعلان لجنة الانتخابات، التابعة لـ«الاتحاد السعودي لكرة القدم»، البرنامج الزمني الرسمي الذي سيحدد جميع مراحل الانتخابات، وصولاً إلى موعد الاقتراع المتوقع أن يُجرى بين 27 أغسطس (آب) و2 سبتمبر (أيلول) المقبلين.
وأضافت المصادر أن سباق الرئاسة لا يزال مفتوحاً على جميع الاحتمالات، وأن كثيراً من الشخصيات الرياضية تفضل الانتظار حتى إعلان الجدول الزمني قبل اتخاذ قرارها النهائي، في ظل استمرار المشاورات والاتصالات بعيداً عن الأضواء، وعدم رغبة معظم الأسماء في إعلان مواقفها قبل اتضاح صورة المنافسة.
ويعدّ الرزيزاء من أبرز الأسماء المطروحة؛ إذ يحظى، وفق المصادر، بدعم عدد من رؤساء الأندية الذين يرون أنه يمتلك الخبرة الإدارية والقدرة على قيادة «الاتحاد» في المرحلة المقبلة، كما يعمل منذ فترة على إعداد قائمة انتخابية تضم شخصيات ذات خبرات رياضية واستثمارية وتسويقية وإدارية؛ لتشكيل مجلس إدارة قادر على مواكبة التحولات التي تشهدها الرياضة السعودية.
كما سبق أن نشرت «الشرق الأوسط» أن عبد الله حماد، الرئيس التنفيذي لـ«أكاديمية مهد الرياضية» عضو مجلس إدارة «الاتحاد السعودي لكرة القدم»، بدأ تجهيز ملفه وقائمته الانتخابية تمهيداً لخوض الانتخابات، لكنه ينتظر ضوءاً أخضر فقط.
كما تبرز أسماء أخرى تدرس خوض الانتخابات، من بينها معيض الشهري، عضو مجلس إدارة «الاتحاد السعودي لكرة القدم» الحالي، إلى جانب خالد الغامدي، رئيس النادي الأهلي، وحاتم خيمي، رئيس نادي الوحدة السابق، وحمد الصنيع، رئيس نادي الاتحاد في عام 2017.
علماً بأن بعض الراغبين في الترشح يعلنون رغبتهم في الترشح بهدف كسب مواقع في «الاتحاد» مستقبلاً في حال لم يتقدموا؛ بحيث يتراجعون عن رغباتهم مقابل الحضور في رئاسة اللجان أو عضوية مجلس الإدارة.
وبحسب مصادر «الشرق الأوسط»، فإن عدداً من الذين أعلنوا نيتهم الترشح بشكل غير رسمي بدأوا بإجراء اتصالات مع مسؤولي أندية، في إطار مساعيهم لكسب الأصوات قبل انطلاق السباق الانتخابي. وارتبطت بعض الشخصيات المعروفة في الأندية بعدد من المرشحين؛ إذ ارتبط اسم محمد الخليفة، رئيس نادي الخلود، بالمرشح حاتم خيمي، فيما ارتبط اسم أحمد الغامدي، المدير التنفيذي السابق لنادي النصر، بالقائمة المرتقبة للمرشح معيض الشهري، وفقاً لبعض المصادر.
وفي المقابل، هناك شخصيات لا تُخفي رغبتها في خدمة الكرة السعودية، لكنها لا ترغب في دخول الانتخابات إلا إذا توافرت الظروف المناسبة للمنافسة.
ويأتي في مقدمة هذه الأسماء سلمان المالك، الرئيس السابق لناديَيْ النصر والحزم، الذي سبق أن كشفت «الشرق الأوسط» عن أنه يدرس العودة إلى سباق الرئاسة، لكنه أكد للصحيفة أنه لن يتقدم بملف ترشحه إلا إذا طُلب منه ذلك، حتى لا تتكرر تجربة انتخابات عام 2016 التي خسرها «لمصلحة رئيس آخر كان يُراد له الفوز بالرئاسة»، مؤكداً أنه لا يرغب في المجازفة باسمه مرة أخرى إذا شعر بأن السباق محسوم سلفاً، وأنه يتطلع إلى خدمة الوطن متى ما وجد أن الظروف مناسبة.
وفي الوقت ذاته، لا يفكر سعد اللذيذ، الرئيس التنفيذي لنادي نيوم، إطلاقاً في الترشح لرئاسة «الاتحاد السعودي لكرة القدم»، بعدما ارتبط اسمه بالمنصب عقب استقالته من منصب الرئيس التنفيذي لنادي نيوم. ورغم محاولاته النأي بنفسه عن دائرة الترشح؛ فإن اسمه يُتداول بشكل كبير بين الأندية هذه الأيام.
ووفق المصادر، فإن الأيام المقبلة ستكون حاسمة في رسم ملامح السباق، مع انتظار إعلان البرنامج الزمني للانتخابات، الذي سيحدد مواعيد فتح باب الترشح، وفترة الطعون، واعتماد القوائم النهائية، وصولاً إلى يوم الاقتراع المتوقع بين 27 أغسطس و2 سبتمبر المقبلين.
المنتخب السعودي للملاكمة يحصد 17 ميدالية في بطولة براغا المفتوحةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5295630-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%83%D9%85%D8%A9-%D9%8A%D8%AD%D8%B5%D8%AF-17-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%B7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8%A9
المنتخب السعودي للملاكمة يحصد 17 ميدالية في بطولة براغا المفتوحة
المنتخب السعودي اختتم مشاركته في بطولة براغا المفتوحة للملاكمة (الاتحاد السعودي للملاكمة)
اختتم المنتخب السعودي للملاكمة مشاركته في بطولة براغا المفتوحة للملاكمة 2026، المقامة في البرتغال، محققاً 17 ميدالية، في إنجاز جديد يُضاف إلى سجل إنجازات الملاكمة السعودية، ويعكس التطور المتواصل الذي تشهده اللعبة على المستويين الفني والتنافسي.
وسجلت البطولة، لأول مرة في تاريخ الاتحاد السعودي للملاكمة، تحقيق ميداليات ذهبية دولية، إلى جانب تسجيل أكبر حصيلة ميداليات في بطولة دولية واحدة، بعد حصد المنتخب السعودي 17 ميدالية.
وشهدت البطولة منافسة قوية بمشاركة 129 منتخباً وفريقاً من مختلف دول العالم، حيث قدم لاعبو المنتخب السعودي مستويات فنية مميزة أثمرت عن تحقيق 7 ميداليات ذهبية، و10 ميداليات فضية وبرونزية.
وجاءت الميداليات الذهبية عن طريق نواف العنزي وعبد الرحمن الحميدان وفارس المالكي وفراس الصبحي ونواف عواجي وعبد الرحمن صادق وريفال المحيسن، فيما حقق الميداليات الفضية، أنس المدني وعلي العوى ونواف الجهني وبدر الهذلي ودانة العنزي، أما الميداليات البرونزية، فقد أحرزها كل من إسماعيل القاسمي وعبد الله دركزلي ومبارك السيحي وأيهم الحميدان وأحمد حنبص.
وتأتي هذه المشاركة ضمن جهود الاتحاد السعودي للملاكمة في إعداد وتطوير المنتخب الوطني في مختلف الفئات العمرية، من خلال المشاركة في البطولات الدولية والاحتكاك بأبرز المدارس العالمية، بما يسهم في تطوير الأداء الفني، واكتساب المزيد من الخبرات، وتعزيز حضور المملكة في مختلف المحافل القارية والدولية.
وتُعد بطولة براغا المفتوحة للملاكمة من أبرز البطولات الدولية، إذ تُقام هذا العام في نسختها التاسعة، وتشهد مشاركة واسعة من المنتخبات والأندية من مختلف دول العالم، ما يجعلها محطة مهمة لرفع جاهزية اللاعبين، واكتساب الخبرات، وتعزيز مستويات المنافسة قبل الاستحقاقات الدولية المقبلة.