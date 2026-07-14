مصادر: معيض الشهري يتحدى منافسيه في انتخابات رئاسة «اتحاد القدم السعودي» بـ30 صوتاً

كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» عن أن معيض الشهري، عضو مجلس إدارة «الاتحاد السعودي لكرة القدم» الحالي، بدأ تحركاته الانتخابية بإجراء سلسلة من الاتصالات المكثفة مع عدد من الأندية منذ الأسبوع الماضي، سعياً إلى الحصول على أصواتها في انتخابات مجلس إدارة «الاتحاد السعودي لكرة القدم»، التي يُنتظر الإعلان عن برنامجها الزمني خلال الأسبوع الحالي.

ويُعدّ الشهري من الأسماء التي تمتلك خبرة في العمل الإداري داخل «الاتحاد السعودي لكرة القدم»؛ إذ سبقت له رئاسة «لجنة أوضاع اللاعبين» خلال الفترة من 2019 إلى 2020، كما شغل منصب نائب رئيس «لجنة الاحتراف» بين عامي 2017 و2019، قبل أن يتولى الإشراف العام على إدارة مراقبي ومنسقي المباريات منذ عام 2020، فضلاً عن خبرة إدارية رياضية تتجاوز 13 عاماً في «اتحاد القدم».

ووفق المصادر، فقد كثّف الشهري خلال الأيام الماضية تواصله مع مسؤولي عدد من الأندية، في إطار حشد التأييد وبناء قائمته الانتخابية قبل انطلاق السباق رسمياً، وسط توقعات بمنافسة قوية على رئاسة وعضوية مجلس الإدارة في دورته المقبلة؛ «إذ يتحدى منافسيه بخبراته الكبيرة، وعلاقاته العميقة بعشرات الأندية».

وأضافت المصادر أن الشهري، الذي بنى شبكة واسعة من العلاقات بالأندية خلال السنوات الماضية، يحظى بدعم كبير من عدد من الأندية، فيما أكدت مصادر في قائمته، على حد قولها، أنه يملك حالياً تأييد نحو 30 صوتاً من أصل 49 صوتاً تمثل أعضاء «الجمعية العمومية للاتحاد السعودي لكرة القدم».

وقالت بتحدٍّ كبير وبثقة بالغة: «علاقاتنا قوية جداً بالأندية... يعرفون المرشح منذ سنوات طويلة... وكل هذه الأندية ستعطيه أصواتها في الانتخابات».

وأشارت المصادر إلى أن الشهري يعمل على استكمال تشكيل قائمته، مع الحرص على ضم خبرات متنوعة من المجالات الرياضية والإدارية والإعلامية والقانونية، على أن يكشف عنها الأسبوع المقبل.

ووفق المصادر، فإن القائمة المبدئية تضم حتى الآن: مناف أبو شقير، لاعب الاتحاد السابق، ونبيل نقشبندي، المعلق التلفزيوني السابق والمحلل الفني الحالي، وأحمد الغامدي، المدير التنفيذي السابق في نادي النصر، إلى جانب أحمد الشيخي، المختص في القانون الرياضي، وعلي الصلاحي رئيس نادي قلوة.

كما أفادت المصادر بأن الشهري سعى خلال الفترة الماضية إلى إقناع شخصيتين تعمل إحداهما حالياً في إحدى لجان «الاتحاد السعودي لكرة القدم»، والأخرى في إدارة الاحتراف بناد عاصمي كبير، بالانضمام إلى قائمته، إلا إن تلك المساعي لم تُحسم حتى الآن، فيما تحتفظ «الشرق الأوسط» باسميهما.

وطبقاً للمصادر، فستكون الأيام المقبلة حاسمة في رسم ملامح السباق الانتخابي، مع ترقب إعلان البرنامج الزمني للانتخابات، الذي سيحدد مواعيد فتح باب الترشح، وفترة تقديم الطعون، واعتماد القوائم النهائية، وصولاً إلى يوم الاقتراع، المتوقع إجراؤه خلال الفترة من 27 أغسطس (آب) إلى 2 سبتمبر (أيلول) المقبلين.

ويُنتظر أن يشهد سباق رئاسة «الاتحاد السعودي لكرة القدم» منافسة واسعة؛ إذ يستعد بدر الرزيزاء للتقدم رسمياً بملف ترشحه، إلى جانب عبد الله حماد، مدير «أكاديمية مهد»، فيما تبرز أيضاً أسماء: خالد الغامدي، رئيس النادي الأهلي، وحاتم خيمي، رئيس نادي الوحدة السابق، وسعد الأحمري رئيس نادي أبها، ضمن الأسماء التي تعتزم خوض السباق.

كما لا يزال حمد الصنيع يدرس خياراته، سواء أكان بالتقدم بملف ترشحه لرئاسة «الاتحاد»، أم بالانضمام إلى إحدى القوائم الانتخابية، وفي مقدمتها قائمة معيض الشهري، أو حاتم خيمي، أو خالد الغامدي.