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الرياضة رياضة سعودية

ماهي آلية قرعة دوري النخبة الآسيوي في الموسم الجديد؟

بطولة النخبة الآسيوية ستشهد تغييراً في القرعة (الشرق الأوسط)
بطولة النخبة الآسيوية ستشهد تغييراً في القرعة (الشرق الأوسط)
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ماهي آلية قرعة دوري النخبة الآسيوي في الموسم الجديد؟

بطولة النخبة الآسيوية ستشهد تغييراً في القرعة (الشرق الأوسط)
بطولة النخبة الآسيوية ستشهد تغييراً في القرعة (الشرق الأوسط)

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم رسمياً تفاصيل وآلية قرعة مرحلة دوري أبطال آسيا للنخبة لموسم 2026-2027، التي ستقام الثلاثاء 18 أغسطس (آب) في كوالالمبور، في نسخة موسعة تشهد مشاركة 32 نادياً للمرة الأولى منذ إعادة هيكلة البطولة، وذلك تأكيداً لانفراد «الشرق الأوسط» سابقاً بشأن التغييرات المرتقبة في هذه المسابقة.

وستضم البطولة 16 نادياً في منطقة الغرب ومثلها في الشرق، موزعة على أربعة أوعية في كل منطقة، على أن يخوض كل فريق ثماني مباريات أمام ثمانية منافسين مختلفين، بواقع أربع مباريات على أرضه وأربع خارجها.

وفي منطقة الغرب، يضم الوعاء الأول الأهلي السعودي حامل اللقب، إلى جانب العين الإماراتي والسد القطري واستقلال الإيراني، بينما يضم الوعاء الثاني النصر السعودي ونفتشي الأوزبكي والقوة الجوية العراقي وشباب الأهلي الإماراتي. ويأتي الهلال السعودي في الوعاء الثالث إلى جانب الغرافة القطري وتراكتور الإيراني والوصل الإماراتي، بينما يضم الوعاء الرابع القادسية السعودي والشمال القطري، إضافة إلى الاتحاد السعودي وباختاكور الأوزبكي.

وكشف الاتحاد الآسيوي أن القرعة لن تقوم على سحب ثمانية منافسين لكل نادٍ بصورة منفصلة، وإنما تعتمد على شبكة قرعة ثابتة مكونة من أربعة أعمدة، هي A وB وC وD في منطقة الغرب. ويتم سحب أندية الوعاء الأول على المراكز A1 وB1 وC1 وD1، ثم أندية الوعاء الثاني على A2 وB2 وC2 وD2، وبالطريقة ذاتها للوعاءين الثالث والرابع.

وبمجرد تحديد موقع النادي في الشبكة، تتحدد مواجهاته الثماني تلقائياً؛ إذ يواجه أندية العمود الواقع إلى يمينه في أربع مباريات على أرضه، وأندية العمود الواقع إلى يساره في أربع مباريات خارج أرضه. فعلى سبيل المثال، النادي الموجود في العمود B يستضيف الأندية الأربعة الموجودة في C، ويحل ضيفاً على الأندية الأربعة الموجودة في A، مع ربط طرفي الشبكة بحيث تواجه أندية A فرق B على أرضها وفرق D خارجها.

كما أكد الاتحاد الآسيوي تطبيق مبدأ حماية أندية الاتحاد الوطني الواحد، بحيث لا توضع أندية الدولة نفسها في أعمدة متجاورة، بما يمنع مواجهتها بعضها بعضاً في مرحلة الدوري. وسيطبق كذلك مبدأ العدالة الرياضية للحد من تكرار أنماط المباريات على أرض الفريق أو خارجها بين أندية اتحادين وطنيين بعينهما، على أن يتولى برنامج القرعة الإلكتروني تطبيق هذه القيود ومنع أي تعارض قد يؤدي إلى توقف عملية السحب.

وفي الشرق، تطبق الآلية ذاتها من خلال الأعمدة E وF وG وH، وسط مشاركة أندية بارزة يتقدمها كاشيما أنتلرز، وجيونبوك هيونداي موتورز، وبوريرام يونايتد، وشنغهاي بورت، وفيسيل كوبي وبوهانغ ستيلرز.

ويتأهل أصحاب المراكز الثمانية الأولى من كل منطقة إلى دور الـ16 المقرر إقامته بين 1 و17 مارس (آذار) 2027، قبل انتقال البطولة إلى النهائيات المجمعة في السعودية، التي تشمل ربع النهائي ونصف النهائي والمباراة النهائية خلال الفترة من 23 أبريل (نيسان) وحتى 1 مايو (أيار) 2027.

ويدخل الأهلي السعودي النسخة الجديدة بصفته حامل اللقب، ساعياً إلى تحقيق إنجاز غير مسبوق بالتتويج بالبطولة للمرة الثالثة توالياً، في نسخة تشهد مشاركة ثمانية أبطال سابقين إلى جانبه.

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الرقابة المالية ترفض تسجيل غريب والنجار مع النصر… وتعثر انتقال العقيدي ومران إلى الفتح

الرقابة المالية ترفض طلب النصر تسجيل عقد عبدالرحمن غريب (حساب اللاعب)
الرقابة المالية ترفض طلب النصر تسجيل عقد عبدالرحمن غريب (حساب اللاعب)
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الرقابة المالية ترفض تسجيل غريب والنجار مع النصر… وتعثر انتقال العقيدي ومران إلى الفتح

الرقابة المالية ترفض طلب النصر تسجيل عقد عبدالرحمن غريب (حساب اللاعب)
الرقابة المالية ترفض طلب النصر تسجيل عقد عبدالرحمن غريب (حساب اللاعب)

علمت مصادر «الشرق الأوسط» أن لجنة الرقابة المالية في رابطة الدوري السعودي للمحترفين رفضت الطلب الذي تقدمت به إدارة نادي النصر لتسجيل عقد اللاعب عبدالرحمن غريب، رغم إعادة رفع العقد مجدداً عقب إتمام التعاقد مع البرتغالي سامو كوستا.

وكانت إدارة النصر قد توصلت قبل نحو شهرين إلى اتفاق نهائي مع غريب لتجديد عقده، إلا أن استمرار القيود المالية المفروضة على النادي حال دون تسجيل العقد رسمياً حتى الآن، في ظل التشديد الرقابي على التزامات النادي المالية وعدم السماح له بإتمام عمليات التسجيل.

وبحسب المصادر، فإن الوضع ذاته ينطبق على الحارس راغد النجار، الذي اتفقت معه إدارة النصر على التوقيع، إلا أن تسجيل عقده لا يزال متوقفاً بسبب القيود الحالية، فيما تعمل الإدارة النصراوية على تقديم ضمانات وخطط مالية للجهات المعنية بهدف معالجة الإشكالات ورفع القيود المفروضة على النادي.

وفي ملف آخر، توقفت خلال الفترة الأخيرة مفاوضات النصر والفتح بشأن صفقة انتقال الحارس نواف العقيدي والمهاجم محمد مران إلى الفتح، مقابل انتقال الظهير الأيمن سعيد باعطيه والحارس عبدالهادي علوان إلى النصر ، فيما تسعى ادارة النصر للابقاء على حارسه نواف العقيدي لثلاث سنوات قادمة.

وأوضحت المصادر أن تأخر الحصول على الموافقات اللازمة من لجنة الرقابة المالية، والذي أعاق إتمام الصفقة خلال الفترة الماضية، فتح الباب أمام دخول نادي القادسية في مفاوضات للتعاقد مع الظهير الأيمن سعيد باعطيه، في ظل رغبة النادي في تدعيم صفوفه باللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتسعى إدارة النصر في الوقت ذاته إلى معالجة القيود المالية المفروضة عليها، بما يتيح لها إتمام الصفقات والاتفاقات التي أبرمتها مسبقاً، وفي مقدمتها تجديد عقد غريب والتعاقد مع النجار.

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الدوري السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

سوليناس: لا أؤمن بعُقدة الهلال... وسنخوض المواجهة بكل ثقة

الإيطالي جيوفاني سوليناس، مدرب الفيصلي خلال المؤتمر الصحفي (نادي الفيصلي)
الإيطالي جيوفاني سوليناس، مدرب الفيصلي خلال المؤتمر الصحفي (نادي الفيصلي)
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سوليناس: لا أؤمن بعُقدة الهلال... وسنخوض المواجهة بكل ثقة

الإيطالي جيوفاني سوليناس، مدرب الفيصلي خلال المؤتمر الصحفي (نادي الفيصلي)
الإيطالي جيوفاني سوليناس، مدرب الفيصلي خلال المؤتمر الصحفي (نادي الفيصلي)

أكد الإيطالي جيوفاني سوليناس، مدرب الفيصلي، صعوبة المواجهة المرتقبة أمام الهلال في الجولة الأولى من منافسات الدوري السعودي للمحترفين، مشيراً إلى أن فريقه استعد جيداً للمباراة، وأنه سيدخلها بثقة بحثاً عن تقديم مستوى إيجابي.

وقال سوليناس خلال المؤتمر الصحافي الذي يسبق المواجهة: «الهلال فريق صعب، ويُعد من أفضل الأندية الآسيوية، كما يملك لاعبين على مستوى عالٍ من الجودة، لكننا استعددنا للمباراة بصورة جيدة، واللاعبون قدموا عملاً مميزاً خلال التدريبات، وسنخوض اللقاء بكل ثقة».

وأشاد المدرب الإيطالي بعمل إدارة الفيصلي خلال الفترة الماضية، مضيفاً: «نشكر الإدارة على جهودها في تأمين احتياجات الفريق خلال فترة قياسية، وما قامت به يُعد عملاً نموذجياً يُحسب لها».

وتابع: «نأمل أن نقدم مباراة جميلة تليق بسمعة الدوري السعودي، الذي أصبح يحتل مكانة متقدمة بين دوريات العالم».

وعن عدم نجاح الفيصلي تاريخياً في تحقيق الفوز على الهلال، شدد سوليناس على أنه لا ينظر إلى نتائج المواجهات السابقة، قائلاً: «لدينا معلومات كافية عن الهلال واستعددنا للمباراة جيداً. هناك اختلاف في الأهداف؛ الهلال ينافس على لقب الدوري، بينما نسعى نحن إلى التقدم نحو مناطق الوسط».

واختتم: «الهلال فريق صعب، لكنني لا أؤمن بعُقدة التاريخ، والنتيجة تبقى في علم الغيب. أعد جماهير الفيصلي بأن نقدم المستوى المأمول».

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الدوري السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

نيوم يضم فيصل الغامدي معاراً من الاتحاد لموسم واحد

نيوم يضم فيصل الغامدي من الاتحاد على سبيل الإعارة لموسم واحد (حساب اللاعب على «إنستغرام»)
نيوم يضم فيصل الغامدي من الاتحاد على سبيل الإعارة لموسم واحد (حساب اللاعب على «إنستغرام»)
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نيوم يضم فيصل الغامدي معاراً من الاتحاد لموسم واحد

نيوم يضم فيصل الغامدي من الاتحاد على سبيل الإعارة لموسم واحد (حساب اللاعب على «إنستغرام»)
نيوم يضم فيصل الغامدي من الاتحاد على سبيل الإعارة لموسم واحد (حساب اللاعب على «إنستغرام»)

أعلن نادي نيوم رسمياً التوقيع مع لاعب الوسط السعودي فيصل الغامدي قادماً من نادي الاتحاد، وذلك بنظام الإعارة لمدة موسم رياضي واحد.

وتأتي الصفقة في إطار تدعيم صفوف نيوم بعناصر محلية، حيث يُعد الغامدي من أبرز لاعبي خط الوسط السعوديين، وسبق له تمثيل أندية الاتفاق والاتحاد، إلى جانب خوض تجربة احترافية مع جينك البلجيكي.

ومن المنتظر أن يشكل الغامدي إضافة جديدة لخط وسط نيوم، لما يمتلكه من إمكانات فنية وخبرة على المستويين المحلي والدولي.

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