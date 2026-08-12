ماهي آلية قرعة دوري النخبة الآسيوي في الموسم الجديد؟

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم رسمياً تفاصيل وآلية قرعة مرحلة دوري أبطال آسيا للنخبة لموسم 2026-2027، التي ستقام الثلاثاء 18 أغسطس (آب) في كوالالمبور، في نسخة موسعة تشهد مشاركة 32 نادياً للمرة الأولى منذ إعادة هيكلة البطولة، وذلك تأكيداً لانفراد «الشرق الأوسط» سابقاً بشأن التغييرات المرتقبة في هذه المسابقة.

وستضم البطولة 16 نادياً في منطقة الغرب ومثلها في الشرق، موزعة على أربعة أوعية في كل منطقة، على أن يخوض كل فريق ثماني مباريات أمام ثمانية منافسين مختلفين، بواقع أربع مباريات على أرضه وأربع خارجها.

وفي منطقة الغرب، يضم الوعاء الأول الأهلي السعودي حامل اللقب، إلى جانب العين الإماراتي والسد القطري واستقلال الإيراني، بينما يضم الوعاء الثاني النصر السعودي ونفتشي الأوزبكي والقوة الجوية العراقي وشباب الأهلي الإماراتي. ويأتي الهلال السعودي في الوعاء الثالث إلى جانب الغرافة القطري وتراكتور الإيراني والوصل الإماراتي، بينما يضم الوعاء الرابع القادسية السعودي والشمال القطري، إضافة إلى الاتحاد السعودي وباختاكور الأوزبكي.

وكشف الاتحاد الآسيوي أن القرعة لن تقوم على سحب ثمانية منافسين لكل نادٍ بصورة منفصلة، وإنما تعتمد على شبكة قرعة ثابتة مكونة من أربعة أعمدة، هي A وB وC وD في منطقة الغرب. ويتم سحب أندية الوعاء الأول على المراكز A1 وB1 وC1 وD1، ثم أندية الوعاء الثاني على A2 وB2 وC2 وD2، وبالطريقة ذاتها للوعاءين الثالث والرابع.

وبمجرد تحديد موقع النادي في الشبكة، تتحدد مواجهاته الثماني تلقائياً؛ إذ يواجه أندية العمود الواقع إلى يمينه في أربع مباريات على أرضه، وأندية العمود الواقع إلى يساره في أربع مباريات خارج أرضه. فعلى سبيل المثال، النادي الموجود في العمود B يستضيف الأندية الأربعة الموجودة في C، ويحل ضيفاً على الأندية الأربعة الموجودة في A، مع ربط طرفي الشبكة بحيث تواجه أندية A فرق B على أرضها وفرق D خارجها.

كما أكد الاتحاد الآسيوي تطبيق مبدأ حماية أندية الاتحاد الوطني الواحد، بحيث لا توضع أندية الدولة نفسها في أعمدة متجاورة، بما يمنع مواجهتها بعضها بعضاً في مرحلة الدوري. وسيطبق كذلك مبدأ العدالة الرياضية للحد من تكرار أنماط المباريات على أرض الفريق أو خارجها بين أندية اتحادين وطنيين بعينهما، على أن يتولى برنامج القرعة الإلكتروني تطبيق هذه القيود ومنع أي تعارض قد يؤدي إلى توقف عملية السحب.

وفي الشرق، تطبق الآلية ذاتها من خلال الأعمدة E وF وG وH، وسط مشاركة أندية بارزة يتقدمها كاشيما أنتلرز، وجيونبوك هيونداي موتورز، وبوريرام يونايتد، وشنغهاي بورت، وفيسيل كوبي وبوهانغ ستيلرز.

ويتأهل أصحاب المراكز الثمانية الأولى من كل منطقة إلى دور الـ16 المقرر إقامته بين 1 و17 مارس (آذار) 2027، قبل انتقال البطولة إلى النهائيات المجمعة في السعودية، التي تشمل ربع النهائي ونصف النهائي والمباراة النهائية خلال الفترة من 23 أبريل (نيسان) وحتى 1 مايو (أيار) 2027.

ويدخل الأهلي السعودي النسخة الجديدة بصفته حامل اللقب، ساعياً إلى تحقيق إنجاز غير مسبوق بالتتويج بالبطولة للمرة الثالثة توالياً، في نسخة تشهد مشاركة ثمانية أبطال سابقين إلى جانبه.