المنتخب السعودي للملاكمة يحصد 17 ميدالية في بطولة براغا المفتوحة

اختتم المنتخب السعودي للملاكمة مشاركته في بطولة براغا المفتوحة للملاكمة 2026، المقامة في البرتغال، محققاً 17 ميدالية، في إنجاز جديد يُضاف إلى سجل إنجازات الملاكمة السعودية، ويعكس التطور المتواصل الذي تشهده اللعبة على المستويين الفني والتنافسي.
وسجلت البطولة، لأول مرة في تاريخ الاتحاد السعودي للملاكمة، تحقيق ميداليات ذهبية دولية، إلى جانب تسجيل أكبر حصيلة ميداليات في بطولة دولية واحدة، بعد حصد المنتخب السعودي 17 ميدالية.
وشهدت البطولة منافسة قوية بمشاركة 129 منتخباً وفريقاً من مختلف دول العالم، حيث قدم لاعبو المنتخب السعودي مستويات فنية مميزة أثمرت عن تحقيق 7 ميداليات ذهبية، و10 ميداليات فضية وبرونزية.
وجاءت الميداليات الذهبية عن طريق نواف العنزي وعبد الرحمن الحميدان وفارس المالكي وفراس الصبحي ونواف عواجي وعبد الرحمن صادق وريفال المحيسن، فيما حقق الميداليات الفضية، أنس المدني وعلي العوى ونواف الجهني وبدر الهذلي ودانة العنزي، أما الميداليات البرونزية، فقد أحرزها كل من إسماعيل القاسمي وعبد الله دركزلي ومبارك السيحي وأيهم الحميدان وأحمد حنبص.
وتأتي هذه المشاركة ضمن جهود الاتحاد السعودي للملاكمة في إعداد وتطوير المنتخب الوطني في مختلف الفئات العمرية، من خلال المشاركة في البطولات الدولية والاحتكاك بأبرز المدارس العالمية، بما يسهم في تطوير الأداء الفني، واكتساب المزيد من الخبرات، وتعزيز حضور المملكة في مختلف المحافل القارية والدولية.
وتُعد بطولة براغا المفتوحة للملاكمة من أبرز البطولات الدولية، إذ تُقام هذا العام في نسختها التاسعة، وتشهد مشاركة واسعة من المنتخبات والأندية من مختلف دول العالم، ما يجعلها محطة مهمة لرفع جاهزية اللاعبين، واكتساب الخبرات، وتعزيز مستويات المنافسة قبل الاستحقاقات الدولية المقبلة.