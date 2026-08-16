الألمانية فوس-تيكلينبورغ تتولى تدريب سيدات زيوريخ

تعود مارتينا فوس-تيكلينبورغ إلى مجال التدريب للمرة الأولى منذ رحيلها عن تدريب المنتخب الألماني للسيدات قبل ثلاثة أعوام، عبر قيادة فريق إف سي زيوريخ السويسري للسيدات اعتباراً من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

ووقّعت المدربة الألمانية، البالغة من العمر 58 عاماً، عقداً لمدة عامين مع النادي السويسري، في خطوة تمثل عودتها إلى العمل التدريبي بعد غياب، منذ إنهاء ارتباطها بالمنتخب الألماني في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.

وقالت فوس-تيكلينبورغ، الأحد: «قلت إنني لن أقوم بأي شيء إلا عندما أشعر بأنني أرغب في ذلك، وفي مكان أشعر بأنه مناسب لي. وليس سراً أن لدي علاقة خاصة بسويسرا».

وسبق للمدربة الألمانية قيادة المنتخب السويسري للسيدات بين عامي 2012 و2018، قبل أن تتولى تدريب منتخب بلادها في 2019.

ورحلت فوس-تيكلينبورغ عن تدريب منتخب ألمانيا عقب خروجه من دور المجموعات لكأس العالم 2023 للمرة الأولى في تاريخه.

وبعد الخروج المبكر من المونديال ابتعدت فوس-تيكلينبورغ عن منصبها بسبب المرض، قبل أن ينتهي ارتباطها رسمياً بالاتحاد الألماني في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.

وتملك فوس-تيكلينبورغ سجلاً حافلاً مع المنتخب الألماني، إذ قادته إلى نهائي بطولة أوروبا 2022، قبل الخسارة أمام إنجلترا، كما سبق لها قيادة منتخب سويسرا إلى التأهل لكأس العالم للسيدات للمرة الأولى في تاريخه عام 2015.