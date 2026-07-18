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الرياضة رياضة سعودية

مصادر لـ«الشرق الأوسط»: الاتحاد انسحب من صفقة الغنام

فيسينغ مدرب الاتحاد يراقب أداء لاعبيه من على سقالة بجانب ملعب التدريبات في إسبانيا (موقع النادي)
فيسينغ مدرب الاتحاد يراقب أداء لاعبيه من على سقالة بجانب ملعب التدريبات في إسبانيا (موقع النادي)
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مصادر لـ«الشرق الأوسط»: الاتحاد انسحب من صفقة الغنام

فيسينغ مدرب الاتحاد يراقب أداء لاعبيه من على سقالة بجانب ملعب التدريبات في إسبانيا (موقع النادي)
فيسينغ مدرب الاتحاد يراقب أداء لاعبيه من على سقالة بجانب ملعب التدريبات في إسبانيا (موقع النادي)

أكدت مصادر مطلعة لـ «الشرق الأوسط» أن نادي الاتحاد انسحب مؤقتاً من صفقة التعاقد مع خالد الغنام لاعب الاتفاق.

ووفقاً للمصادر فإن ذلك يعود إلى ترتيب النادي أولوياته حيث فضّل القائمون توجيه الميزانية المخصصة لصفقة خالد الغنام إلى اتجاه لاعب المحور الأجنبي الذي يعمل عليه النادي حالياً كهدف رئيسي واستراتيجي لتعزيز صفوف الفريق بعد رحيل فابينهو قائد الفريق عقب نهاية عقده مع النادي.

وكان نادي الاتحاد قد أتم الاتفاقيات اللازمة مع نظرائه في الاتفاق لانتقال الغنام قبل أن يتوقف الأمر تماماً من طرف الاتحاد.

ويستهدف الاتحاد صفقتين رئيسيتين على مستوى التعاقدات الأجنبية في هذه الفترة الصيفية، الأولى هي لاعب رقم 6 والثانية لاعب وسط آخر في مركز 8، ويعتقد الاتحاديون أن هذين التعاقدين سيستطيع من خلالهما الفريق رفع جودته في الموسم الجديد.

ورأى نادي الاتحاد بعد مراجعة شاملة أن صفقة الغنام لا تعد أولوية خاصة بامتلاك الفريق عدداً من اللاعبين في مركز الجناحين بين الأيمن والأيسر، ويعد خيار تحويل الميزانية المتاحة للتعاقد مع محور أجنبي هو الأولوية.

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مركز طبي متخصص يعالج إصابة تمبكتي

تمبكتي تعرض للإصابة خلال مباراة الرأس الأخضر في المونديال (الشرق الأوسط)
تمبكتي تعرض للإصابة خلال مباراة الرأس الأخضر في المونديال (الشرق الأوسط)
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مركز طبي متخصص يعالج إصابة تمبكتي

تمبكتي تعرض للإصابة خلال مباراة الرأس الأخضر في المونديال (الشرق الأوسط)
تمبكتي تعرض للإصابة خلال مباراة الرأس الأخضر في المونديال (الشرق الأوسط)

أعلن نادي الهلال أن مدافعه حسان تمبكتي سيواصل برنامجه العلاجي والتأهيلي في أحد المراكز الطبية المتخصصة، وسط متابعة من قبل الجهاز الطبي للفريق.

وكانت الفحوصات الطبية التي أجراها اللاعب بعد فراغه من المشاركة مع المنتخب السعودي في كأس العالم أوضحت حاجته لبرنامج علاجي وتأهيلي يمتد من 6 إلى 7 أسابيع؛ بعد إصابته خلال البطولة بتمزق في وتر القدم اليمنى.

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نادي الهلال الدوري السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

النصر يتفق مع كوستا... والتسديد على دفعات

اللاعب سيرتدي شعار النصر بطلب من المدرب بوستيكوغلو (موقع النادي)
اللاعب سيرتدي شعار النصر بطلب من المدرب بوستيكوغلو (موقع النادي)
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النصر يتفق مع كوستا... والتسديد على دفعات

اللاعب سيرتدي شعار النصر بطلب من المدرب بوستيكوغلو (موقع النادي)
اللاعب سيرتدي شعار النصر بطلب من المدرب بوستيكوغلو (موقع النادي)

كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» عن أن نادي النصر اتفق بشكل نهائي مع البرتغالي سامو كوستا، لاعب وسط ريال مايوركا الإسباني، للانضمام إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضحت المصادر أن العقود الخاصة بالصفقة رُفعت إلى اللجنة المالية لملاك نادي النصر لاعتمادها، تمهيداً لإتمام الإجراءات النهائية للتعاقد مع اللاعب البرتغالي، الذي جاء اختياره بناءً على طلب الأسترالي أنج بوستيكوغلو، مدرب الفريق، لتعزيز مركز المحور الدفاعي بعد رحيل الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش.

وقاد البرتغالي سيماو، المدير الرياضي لنادي النصر، المفاوضات مع نادي ريال مايوركا، حيث تم الاتفاق على آلية سداد قيمة شراء عقد اللاعب على دفعات، في إطار العمل على استيفاء المتطلبات المالية اللازمة لإتمام الصفقة.

وتأتي هذه الخطوة في ظل التزامات مالية ورقابة مشددة على تعاقدات النادي؛ إذ لا تملك اللجنة التنفيذية صلاحية التوقيع النهائي مع أي لاعب قبل الحصول على موافقة اللجنة المالية لملاك النادي على الميزانية المخصصة للصفقة.

ويُعد سامو كوستا، البالغ من العمر 25 عاماً، من لاعبي الوسط الذين يجيدون أداء الأدوار الدفاعية، وسبق له تمثيل المنتخب البرتغالي، كما خاض تجارب مع أندية براغا وألميريا وريال مايوركا.

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نادي النصر الدوري السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

ترينكاو: سأقاتل من أجل جماهير الأهلي

ترينكاو بعد توقيع العقد (النادي الأهلي)
ترينكاو بعد توقيع العقد (النادي الأهلي)
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ترينكاو: سأقاتل من أجل جماهير الأهلي

ترينكاو بعد توقيع العقد (النادي الأهلي)
ترينكاو بعد توقيع العقد (النادي الأهلي)

أعلن النادي الأهلي تعاقده رسمياً مع الجناح البرتغالي فرانسيسكو ترينكاو قادماً من سبورتنغ لشبونة، بعقد يمتد لأربعة مواسم، وذلك ضمن تحركاته الهادفة إلى تعزيز صفوف الفريق الأول استعداداً للاستحقاقات المحلية والقارية في الموسم الجديد.

وأبدى ترينكاو سعادته بالانضمام إلى الأهلي، مؤكداً أن ارتداء شعار النادي يمثل محطة مهمة في مسيرته الاحترافية، وقال: أشعر بفخر كبير بانضمامي إلى الأهلي، وأدرك قيمة هذا النادي وتاريخه وجماهيريته. وما شاهدته من شغف جماهير الأهلي كان أحد أبرز الأسباب التي شجعتني على خوض هذه التجربة، وأعد الجميع بأن أقاتل مع زملائي من أجل تحقيق الإنجازات وإسعاد الجماهير.

ويأتي التعاقد مع ترينكاو في إطار استراتيجية الإدارة الأهلاوية الرامية إلى تدعيم الفريق بعناصر تمتلك الجودة والخبرة الأوروبية، بما يتماشى مع المشروع الفني الذي يقوده الجهاز الفني للمنافسة على مختلف البطولات، وفي مقدمتها دوري روشن السعودي ودوري أبطال آسيا للنخبة.

ويملك اللاعب البرتغالي، البالغ من العمر 26 عاماً، مسيرة احترافية حافلة، بعدما دافع عن ألوان سبورتينغ لشبونة، وبرشلونة الإسباني، ووولفرهامبتون الإنجليزي، وسبورتينغ براغا البرتغالي، مكتسباً خبرات واسعة في أبرز الدوريات الأوروبية.

وخلال مسيرته الاحترافية، شارك ترينكاو في 327 مباراة رسمية، سجل خلالها 62 هدفاً، وقدم 57 تمريرة حاسمة، في أرقام تعكس حضوره المؤثر هجومياً وقدرته على صناعة الفرص وترجيح كفة فريقه.

كما يملك سجلاً حافلاً بالبطولات، إذ توج مع منتخب البرتغال بلقب دوري الأمم الأوروبية (2024 - 2025)، وحقق مع سبورتينغ لشبونة لقب الدوري البرتغالي في موسمين متتاليين (2023 - 2024 و2024 - 2025)، إضافة إلى كأس البرتغال (2024 - 2025)، فيما سبق له الفوز بكأس ملك إسبانيا مع برشلونة موسم (2020 - 2021)، وكأس الدوري البرتغالي موسم (2019 - 2020).

وعلى المستوى الفردي، أنهى ترينكاو موسم (2025 - 2026) متصدراً قائمة أكثر اللاعبين صناعةً للأهداف في الدوري البرتغالي، في مؤشر يعكس قيمته الفنية كأحد أبرز صناع اللعب في الكرة الأوروبية.

ويعوّل الأهلي على الصفقة الجديدة لإضافة المزيد من الحلول الهجومية، في ظل تطلعات النادي لمواصلة حضوره القوي على الصعيدين المحلي والقاري، بعد أن عزز صفوفه مبكراً بعدد من العناصر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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