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الرياضة رياضة عالمية

كير: الدوري الأسترالي للسيدات يحتاج إلى استثمارات أكبر

المهاجمة الأسترالية سام كير لاعبة جوثام إف سي الأميركي (رويترز)
المهاجمة الأسترالية سام كير لاعبة جوثام إف سي الأميركي (رويترز)
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كير: الدوري الأسترالي للسيدات يحتاج إلى استثمارات أكبر

المهاجمة الأسترالية سام كير لاعبة جوثام إف سي الأميركي (رويترز)
المهاجمة الأسترالية سام كير لاعبة جوثام إف سي الأميركي (رويترز)

قالت المهاجمة الأسترالية، سام كير، إنَّ دوري الدرجة الأولى الأسترالي للسيدات يحتاج إلى مزيد من الاستثمارات إذا أراد استعادة أبرز لاعبات منتخب أستراليا، مشيرة إلى أنَّ عدداً من نجمات المنتخب قد يفكرن في العودة إلى البلاد إذا توفَّرت بيئة احترافية أكثر جاذبية.

وأكدت كير، البالغة من العمر 32 عاماً، والتي انتقلت إلى الولايات المتحدة في يونيو (حزيران) الماضي للانضمام إلى نادي جوثام إف سي في الدوري الأميركي للسيدات بعد 6 أعوام ونصف العام مع تشيلسي الإنجليزي، أنَّ الدوري الأسترالي للسيدات حقَّق تقدماً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، لكنه لا يزال بحاجة إلى مزيد من التطوير. وأوضحت أنَّ المسابقة استفادت في السابق من وجود لاعبات المنتخب الأسترالي وكذلك من عودة اللاعبات المحترفات في الخارج.

وقالت كير لشبكة «إيه بي سي»، الجمعة: «نحتاج إلى إيجاد طريقة لإعادة أفضل اللاعبات للدوري».

وأضافت: «لو كانت الرواتب أعلى، وكان الدوري على مستوى النخبة عالمياً، لعادت كثيرات من اللاعبات الأستراليات إلى الوطن. لكن من أجل تطوير مستوانا وخدمة المنتخب الوطني، يتعيَّن علينا الاحتراف في الخارج». وتظلُّ الرواتب من أبرز التحديات التي تواجه الدوري الأسترالي للسيدات، إذ تقل الأجور فيه عن تلك المعتمدة في عدد من أبرز المسابقات النسائية داخل أستراليا وخارجها.

وحصلت لاعبات دوري الدرجة الأولى الأسترالي للسيدات العام الماضي على حد أدنى من الرواتب يبلغ 26500 دولار أسترالي (18486 دولاراً أميركياً)، وهو أقل بكثير من الحد الأدنى للأجور في الدوري الأميركي للسيدات، الذي بلغ 48500 دولار في عام 2025.

وأسهم اتفاق جماعي جديد في رفع الحد الأدنى للدخل السنوي للاعبات الدوري الأميركي إلى 50500 دولار اعتباراً من عام 2026، بينما تتجاوز أرباح ترينيتي رودمان، اللاعبة الأعلى أجراً في تاريخ المسابقة، مليونَي دولار سنوياً.

وقالت كير: «كان الدوري الأسترالي للسيدات في السابق يعيش فترة ازدهار عندما كانت لاعبات المنتخب الوطني وكذلك المحترفات في الدوري الأميركي ولاعبات من إنجلترا يأتين للعب هنا».

وتحترف حالياً مجموعة من أبرز اللاعبات الأستراليات في أوروبا، من بينهن كايتلين فورد، وستيف كاتلي، وكاترينا جوري، وكيرا كوني-كروس، وماري فاولر.

وترى كير أنَّ الدوري الأسترالي للسيدات يضاهي الدوري الأميركي في بعض الجوانب، لكنه يحتاج إلى دعم واستثمارات أكبر لمواصلة التَّطوُّر.

وقالت: «ربما يشبه دوري السيدات الأسترالي الدوري الأميركي من حيث المرحلة التي يمرُّ بها. وخارج الملعب قد يكون على مستوى مماثل في بعض الجوانب، لكنني أعتقد أنَّه لا يزال بحاجة إلى مزيد من الاستثمار ومزيد من الوقت».

وكان الدوريان الأسترالي والأميركي من بين أبرز مسابقات كرة القدم النسائية في العالم، إلا أنَّ معظم النجمات الأستراليات يفضِّلن حالياً الاحتراف في أوروبا.

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الرياضة كرة القدم للسيدات أميركا

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