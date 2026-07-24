غوارديولا يرفض تدريب منتخب إيطاليا

ذكر تقرير إعلامي أن جوسيب غوارديولا رفض فرصة تدريب المنتخب الإيطالي لكرة القدم.

وكان جيوفاني مالاغو، رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، قال مطلع هذا الأسبوع إن هناك مفاوضات أجريت مع غوارديولا، الذي رحل عن تدريب مانشستر سيتي هذا الصيف بعدما قضى معه 10 أعوام، وأن هناك استثناءات يمكن اتخاذها فيما يتعلق بالراتب.

وقال باولو مالديني، المدير التقني للاتحاد الإيطالي لكرة القدم، الخميس، إن الاتحاد تواصل في البداية مع لاعبه السابق كارلو أنشيلوتي، الذي يتولى حالياً تدريب المنتخب البرازيلي.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، الجمعة، أن أنشيلوتي فضل الاستمرار في منصبه، وأبلغ غوارديولا الاتحاد الإيطالي بأنه يعتزم المضي في خطته بالحصول على فترة راحة من كرة القدم، بما يتيح له الاسترخاء وقضاء وقت أطول مع عائلته، والسفر.

وتشير المعلومات إلى أن الاتحاد الإيطالي، إلى جانب عرضه راتباً ضخماً، منح غوارديولا عملياً حرية تشكيل طبيعة المنصب بالطريقة التي يراها مناسبة، في محاولة لإقناع أحد أنجح المدربين في تاريخ اللعبة بقيادة منتخب فشل في التأهل إلى ثلاث نسخ متتالية من كأس العالم.

ولكن غوارديولا، وبعد أن منح نفسه بعض الوقت لدراسة الموقف، قرر رفض العرض.

ويعني ذلك أن أندريا بيرلو، صانع ألعاب المنتخب الإيطالي السابق والمدير الفني الحالي لنادي يونايتد إف سي الإماراتي، أصبح المرشح الأبرز لتولي مهمة قيادة المنتخب الإيطالي خلال منافسات دوري الأمم الأوروبية هذا الخريف، حيث سيواجه منتخبات فرنسا وبلجيكا وتركيا، وبعد ذلك سيحاول التأهل إلى نهائيات كأس أمم أوروبا 2028.