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الرياضة رياضة عالمية

فولباتو مهاجم أستراليا يسقط في فحص مخدرات

المهاجم الأسترالي كريستيان فولباتو (رويترز)
المهاجم الأسترالي كريستيان فولباتو (رويترز)
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فولباتو مهاجم أستراليا يسقط في فحص مخدرات

المهاجم الأسترالي كريستيان فولباتو (رويترز)
المهاجم الأسترالي كريستيان فولباتو (رويترز)

ذكرت وسائل إعلام أسترالية، الجمعة، أن المهاجم الأسترالي كريستيان فولباتو سقط في اختبار للكشف عن المخدرات خضع له على جانب الطريق؛ إذ جاءت عينته إيجابية للكوكايين، وذلك بعد توقيفه للاشتباه في تجاوزه السرعة المقررة في سيدني.

وقالت شرطة ولاية نيو ساوث ويلز إن رجلاً يبلغ من العمر 22 عاماً أُوقف مرتين بسبب تجاوز السرعة، وخضع لاختبار للكشف عن المخدرات بعدما كان يقود سيارة من طراز «بي إم دبليو» بسرعة 109 كيلومترات في الساعة في منطقة لا تتجاوز السرعة المسموح بها فيها 60 كيلومتراً في الساعة، وذلك على جسر أنزاك نحو الساعة 1:10 من صباح اليوم الجمعة. وأضافت الشرطة أن السائق تلقى مخالفة مرورية بسبب تجاوز السرعة، كما جرى تعليق رخصة قيادته الدولية لمدة ستة أشهر، فيما لا تزال التحقيقات جارية. وذكرت وسائل إعلام أسترالية أن فولباتو هو السائق المعني، مستندة إلى معلومات وردت في بيان شرطة نيو ساوث ويلز. وقال الاتحاد الأسترالي لكرة القدم إنه على علم بالاتهامات المتعلقة بأحد لاعبيه. وأضاف متحدث باسم الاتحاد في بيان: «تواصلنا مع اللاعب وسنواصل متابعة القضية وتقديم الدعم له طوال هذه الإجراءات» من دون الكشف عن هويته. من جانبه، قال اتحاد لاعبي كرة القدم المحترفين في أستراليا إنه على علم بالتقارير المتعلقة بفولباتو، مؤكداً أنه سيضمن حصول اللاعب على الدعم اللازم. ويلعب فولباتو في صفوف ساسولو الإيطالي، وسبق له تمثيل منتخبات إيطاليا للفئات السنية قبل أن يقرر تمثيل أستراليا دولياً قبل كأس العالم هذا العام. ولم يصدر أي تعليق فوري من ممثلي اللاعب أو من نادي ساسولو بشأن الواقعة.

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الرياضة كرة القدم المخدرات أستراليا

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