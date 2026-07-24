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الرياضة رياضة عالمية

«جائزة المجر الكبرى»: أنتونيلي يضع «رقبته على المحك»

الإيطالي الشاب كيمي أنتونيلي سائق «مرسيدس» (أ.ف.ب)
الإيطالي الشاب كيمي أنتونيلي سائق «مرسيدس» (أ.ف.ب)
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«جائزة المجر الكبرى»: أنتونيلي يضع «رقبته على المحك»

الإيطالي الشاب كيمي أنتونيلي سائق «مرسيدس» (أ.ف.ب)
الإيطالي الشاب كيمي أنتونيلي سائق «مرسيدس» (أ.ف.ب)

يُمسك الإيطالي الشاب كيمي أنتونيلي برقبته، ويعترف بأنه سيخوض سباق جائزة المجر الكبرى، الأحد، ساعياً إلى تجنب «خنق» والديه له بقدر سعيه إلى الفوز بالسباق عندما ينطلق من مركزه على شبكة الانطلاق.

وضحك الإيطالي البالغ 19 عاماً والمتصدر لبطولة العالم للسائقين مع «مرسيدس»، وهو يستعيد كلمات والده، الأحد الماضي، بعد تحقيقه فوزه السادس، هذا الموسم، في جائزة بلجيكا الكبرى.

قال أنتونيلي للصحافيين: «أبي، من أول الأشياء التي قالها لي بعد ذلك السباق كانت: (مبارك، ولكن...)».

أضاف: «هناك دائماً كلمة (ولكن!)، ثم قال: (إذا رأيتك تحصل على تحذير آخر بسبب حدود الحلبة من دون داعٍ، فسألوِي رقبتك مثل الدجاجة!)».

ومن المفارقات أن هذا الحب الممزوج بالقسوة جاء بعد 24 ساعة فقط من إغداق المراهق التهاني والتمنيات الطيبة على والده ماركو بمناسبة عيد ميلاده.

ورغم أن أنتونيلي وسّع الفارق إلى 45 نقطة أمام بطل العالم 7 مرات البريطاني لويس هاميلتون سائق «فيراري»، و50 نقطة أمام زميله في مرسيدس البريطاني الآخر جورج راسل، فإنه اعتاد تجاوز حدود الحلبة؛ ما أدى إلى حصوله على تحذيرات عدة.

اعترف قائلاً: «أظن أنكم تعرفون أنني أحب أحياناً استخدام الحلبة أكثر مما ينبغي»، مضيفاً: «إنه أمر أحاول العمل عليه. عندما أنظر إلى سباق سبا، أرى أن المرتين اللتين تجاوزت فيهما الحدود كانتا غبيتين جداً».

تابع: «أحتاج بالتأكيد إلى العمل على ذلك؛ لأنه قد يأتي وقت أحتاج فيه إلى استغلال تلك الحدود، لكن إذا استخدمتها عندما لا أحتاج إليها فقد أجد نفسي في مشكلة».

وأشاد بوالده وعائلته و«مرسيدس» لتوفيرهم بيئة دافئة ساعدته على التطور والاستمتاع بمسيرته في عالم السباقات.

قال: «وجود فريق رائع وعائلة رائعة من حولي ساعدني في هذه الرحلة حتى الآن، وما زال يساعدني».

وأضاف: «وأبي هو بمثابة صخرتي التي أستند إليها؛ لأننا نتشارك الكثير من الأمور معاً، وأحب دائماً سماع وجهة نظره، وهذا ما نفعله منذ أيام الكارتينغ».

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