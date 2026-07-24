ليلة قاسية في غزة... إسرائيل تدمر مباني وتتسبب في موجة نزوح

شهد قطاع غزة ليلة قاسية بعد سلسلة من أوامر إخلاء مربعات سكنية ومخيمات للنزوح في تلك المناطق، من قِبَل الاستخبارات الإسرائيلية، تمهيداً لقصف أهداف تبين لاحقاً أنها منازل سكنية تضررت جزئياً وأخرى بقيت سليمة، إلى جانب مخرطة واحدة.

وعاش السكان لحظات عصيبة بعد أوامر الإخلاء، التي أتت عبر اتصالات هاتفية مع سكان في المناطق المستهدفة، خصوصاً بمدينة غزة، لا سيما جباليا في شمالها، وكذلك في وسط القطاع. مما تسبب في موجة نزوح كبيرة لآلاف الفلسطينيين الذين بقوا خارج ما تبقى من منازلهم ومخيمات النزوح لعدة ساعات في العراء، يبحثون عن أماكن آمنة لهم قبل تعرض المناطق للقصف.

فلسطينيون يعاينون الدمار الذي لحق بمسجد النور بعد استهدافه من إسرائيل في مخيم البريج للاجئين وسط قطاع غزة يوم الجمعة (د.ب.أ)

وبدأت سلسلة الغارات قبل منتصف ليل الخميس - الجمعة، باستهداف منزل مكون من عدة طوابق في مخيم جباليا شمال قطاع غزة بعد أن طُلب من سكانه ومخيمات النازحين بجواره بإخلاء المنطقة، ما تسبب في انفجارات كبيرة وأضرار في المنطقة وخيام النازحين.

وتبع ذلك استهداف مسجد متضرر جزئياً، وبجواره منزل في مخيم البريج وسط قطاع غزة بعد أن طلب من سكان المربع السكني في المنطقة إخلاؤه، ما أدى إلى تدميرهما والتسبب في أضرار جسيمة في المنازل المحيطة، ليعود السكان إليه بعد ساعتين من الإخلاء من دون أن يجدوا مكاناً يلجؤون إليه بعدما فقدوا منازلهم أو تضررت ولم يعد بعضها يصلح للسكن. فيما قصف لاحقاً منزل آخر في مخيم المغازي بالمنطقة الوسطى للقطاع، ما تسبب في أضرار متفاوتة بمنازل وعيادة طبية لجمعية خيرية في المكان، وتسبب ذلك أيضاً في تشريد عائلات لم يعد لديها منازل تلجأ إليها.

وأغارت الطائرات الحربية الإسرائيلية على بناية سكنية مكونة من عدة طوابق في محيط منطقة الصحابة وسط مدينة غزة، ما تسبب في تدميرها وإحداث أضرار في المنطقة ومنها خيام للنازحين الذين فقد بعضهم خيامهم وباتوا بلا مأوى. وتزامن ذلك مع غارة أخرى استهدفت مخرطة أسفل مبنى سكني في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

فلسطينيون يعاينون الدمار الذي لحق بمسجد النور بعد استهدافه من إسرائيل في مخيم البريج للاجئين وسط قطاع غزة يوم الجمعة (د.ب.أ)

وفقد غالبية من دمرت أو تضررت منازلهم بشكل كبير مقتنياتهم، ولم يعودوا يمتلكون شيئاً، بعدما منحتهم القوات الإسرائيلية وقتاً قصيراً للخروج من منازلهم وعدم اصطحاب أي شيء سوى أوراقهم الثبوتية وأموالهم في حال امتلكوها، في وقت بحث غالبيتهم بعد عملية القصف عن خيام توفرها بعض المؤسسات والهيئات الشعبية وغيرها لهم للبقاء في مخيمات النزوح، بينما لجأ بعضهم إلى منازل أقارب لهم بشكل مؤقت لحين البحث عن مكان يؤويهم بشكل دائم.

ولم يعلق الجيش الإسرائيلي على الهجمات، في وقت كان يدعي في هجمات مماثلة وقعت خلال الأيام الماضية أنه هاجم مخازن وأماكن لتصنيع الأسلحة من قِبَل «حماس» وفصائل فلسطينية أخرى.

وتسببت تلك الغارات في مقتل سيدة فلسطينية من سكان مدينة غزة، من دون أن توضح أي من المصادر الطبية فيما إذا كانت وفاتها نتيجة إصابتها بشظايا أم نتيجة توقف قلبها بشكل مفاجئ إثر الغارات العنيفة.

فلسطيني يبحث عن أغراضه وسط الدمار الذي أحدثته إسرائيل في شارع الجلاء بمدينة غزة يوم الجمعة (أ.ف.ب)

وقتل، ظهر الجمعة، شاب وطفلة تبلغ من العمر (7 سنوات) برصاص الآليات الإسرائيلية المتمركزة في مناطق تقع بالقرب من خيام النازحين في المواصي شمال غربي رفح، وجنوب خان يونس. حيث تشهد المنطقة منذ عدة أيام تصعيداً واضحاً بشكل لافت من خلال تعمد إطلاق النار على الخيام ما أدى إلى وقوع العديد من الفلسطينيين ما بين قتلى وجرحى، توصف حالة بعضهم بأنها خطيرة.

وخلال ساعات الليل كثفت إسرائيل من عمليات النسف في مناطق شمال خان يونس، وكذلك مناطق أخرى على جانبي الخط الأصفر.

وعدّت حركة «حماس» الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، وتدمير مبانٍ سكنية وصناعية، إلى جانب التسبب في تدمير مسجد ومحيطه السكني، وإصدار إنذارات بالإخلاء لمنازل وأحياء، أنه يمثل «استمراراً لحرب الإبادة ضد المدنيين الأبرياء في القطاع، وإمعاناً في التنصل من اتفاق وقف إطلاق النار وإفشاله». متهمةً، في بيان لها، حكومة بنيامين نتنياهو بتصعيد وتيرة عدوانها، والتنصل من كل التزاماتها بموجب اتفاق شرم الشيخ، ومواصلة حرب وعمليات القتل والتدمير في القطاع التي لم تتوقف منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار.

وحسب وزارة الصحة بغزة، فإن إسرائيل قتلت أكثر من 1187 فلسطينياً منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) 2025.

وتدعو «حماس» باستمرار الإدارة الأميركية الراعية لاتفاق شرم الشيخ، والدول الضامنة والوسطاء، التحرك لمجابهة السلوك الإسرائيلي على الأرض، وإجبار حكومة نتنياهو على وقف انتهاكاتها.

ووجه رئيس حركة «حماس» الجديد، خليل الحية، رسائل إلى قادة الدول الوسيطة في مصر وقطر وتركيا، دعا فيها إلى بذل كل الجهود اللازمة والمطلوبة من أجل إلزام إسرائيل بوقف خروقاتها وتطبيق التزاماتها في الاتفاقات الموقعة، مستعرضاً الانتهاكات الإسرائيلية المرتكبة بشكل يومي، والتي تعمد تصعيدها في الأيام الأخيرة بهدف تعطيل الوصول إلى اتفاق يحقق الأمن والاستقرار. عادّاً ما تقوم به تحدياً لإرادة الضامنين والمجتمع الدولي الذي يدعم الاتفاق ويعمل على استكماله. كما ورد في بيان عن مكتبه مساء الخميس.