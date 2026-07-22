عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
12:7 دقيقه
الرياضة رياضة عالمية

إسرائيل تتهم لاعبي كرة قتلتهم في غزة بالانتماء لـ«حماس»

رياضيون من بين ضحايا الحرب على غزة (أ.ف.ب)
رياضيون من بين ضحايا الحرب على غزة (أ.ف.ب)
TT
TT

إسرائيل تتهم لاعبي كرة قتلتهم في غزة بالانتماء لـ«حماس»

رياضيون من بين ضحايا الحرب على غزة (أ.ف.ب)
رياضيون من بين ضحايا الحرب على غزة (أ.ف.ب)

نشر الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، قائمة بأسماء 12 فلسطينياً قُتِلوا بنيرانه خلال الحرب في غزة، هم 11 لاعب كرة قدم وحكم معتمد لدى الاتحاد الدولي للعبة (فيفا)، قائلاً إنهم كانوا ينتمون إلى حركتي «حماس» و«الجهاد الإسلامي».

ورفض مسؤول في الاتحاد الفلسطيني للعبة في القطاع هذه الاتهامات.

ولم تتمكن «وكالة الصحافة الفرنسية» من التحقق بشكل مستقل من مزاعم الجيش. كما لم يتسن الحصول على تعقيب فوري من حركتي «حماس» و«الجهاد الإسلامي».

وقال الجيش في بيان إن نشر هذه القائمة هدفه دحض «ادعاءات خاطئة» بأنه «استهدف عمداً، طوال الحرب، لاعبي كرة قدم فلسطينيين أبرياء».

وقال إن هؤلاء الذين «تم تقديمهم على أنهم رياضيون ومدنيون أبرياء»، كانوا «عناصر إرهابية في الأجنحة العسكرية لحركتي (حماس) و(الجهاد الإسلامي)»، وإن بعضهم كان يتولى مهمات قيادية، في حين أدى آخرون أدواراً قتالية.

ومن الأسماء الواردة محمد سامي خطاب الذي قال الجيش إنه كان حكماً دولياً مساعداً معتمداً من «فيفا».

وأوضح البيان: «تم تقديم محمد سامي محمد خطاب على أنه لاعب كرة قدم بريء، لكنه... كان إرهابياً في لواء المعسكرات الوسطى» في «الجهاد الإسلامي».

وقال الجيش إن اثنين على الأقل من الذين نشر أسماءهم، شاركا في هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، الذي أطلق شرارة الحرب في القطاع. ونفى مسؤول في الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم في غزة اتهامات الجيش.

وقال المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته: «تحاول إسرائيل التغطية على جرائمها بقتل لاعبي ومدربي وحكام وإداريين في الأندية الكروية باتهامات باطلة».

وتابع: «غالبية الأسماء التي ذُكرت في البيان استُشهدوا في القصف والغارات الإسرائيلية في بيوتهم أو خيامهم وبعضهم مع عائلاتهم».

مواضيع
الصراع الفلسطيني الإسرائيلي حرب غزة فلسطين

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

انتشار واسع للجدري بغزة يفاقم الأزمات الصحية المتلاحقة

خاص طفلة فلسطينية نازحة مصابة بجدري الماء تقف بجوار والدتها داخل خيمة في خان يونس جنوب غزة (أ.ف.ب)

انتشار واسع للجدري بغزة يفاقم الأزمات الصحية المتلاحقة

تفاقمت الأزمات الصحية في غزة، وزاد الانتشار الواسع لجدري الماء بين النازحين في الخيام من معاناة أهل القطاع، بالمواكبة مع نقص في أدوية أمراض خطيرة مثل السرطان.

«الشرق الأوسط» (غزة)
أوروبا صورة جوية لمستوطنة نيفيه دانيال في الضفة الغربية (رويترز)
أوروبا

هولندا تحظر الواردات من المستوطنات الإسرائيلية اعتباراً من 22 سبتمبر

أعلنت الحكومة الهولندية، اليوم الثلاثاء، أنها ستحظر الواردات من الأراضي الفلسطينية التي يحتلها مستوطنون إسرائيليون اعتباراً من 22 سبتمبر.

«الشرق الأوسط» (أمستردام)
المشرق العربي الجيش الإسرائيلي والمستوطنون يقتلون فلسطينييَن في هجوم على بلدة في رام الله p-circle
المشرق العربي

الجيش الإسرائيلي والمستوطنون يقتلون فلسطينييَن في هجوم على بلدة في رام الله

قتل الجيش الإسرائيلي والمستوطنون، فلسطينييَن، وجرحوا آخر، في هجوم دامٍ على بلدة دير جرير شرق رام الله في الضفة الغربية فجر الاثنين في تصعيد مستمر.

«الشرق الأوسط» (رام الله - تل أبيب)
المشرق العربي (من اليمين) أعضاء بالمجلس القيادي لـ«حماس»: محمد درويش ونزار عوض الله وخليل الحية خلال لقاء مع المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي فبراير 2025 (موقع خامنئي - أ.ف.ب) p-circle
المشرق العربي

«حماس» تختار خليل الحية رئيساً لمكتبها السياسي

أعلنت حركة «حماس»، في بيان الاثنين، انتخاب خليل الحية رئيساً للمكتب السياسي للحركة، خلفاً ليحيى السنوار.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي فلسطينيات يبكين يوم الأحد خلال جنازة ضحايا غارة إسرائيلية على مدينة غزة (رويترز)
المشرق العربي

لليوم الثالث... إسرائيل تعيد مشاهد تصعيد الحرب إلى غزة

أعادت إسرائيل كثيراً من مشاهد تصعيد الحرب إلى قطاع غزة بعدما كثفت من غاراتها واغتيالاتها، رغم اتفاق وقف إطلاق النار المفترض.

«الشرق الأوسط» (غزة)