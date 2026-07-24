كين يستعد للتفاوض مع بايرن ميونيخ لتجديد عقده

يستعد هاري كين، مهاجم فريق بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، لفتح محادثات رسمية مع النادي بشأن تجديد تعاقده مع الفريق.

وينتهي عقد كين، قائد المنتخب الإنجليزي، بنهاية الموسم المقبل، ولكن يرغب بايرن في تمديد فترة بقاء اللاعب.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، الجمعة، أن كين (32 عاماً) على علم بنية النادي في تقديم عرض جديد له، ويتوقع تطور المفاوضات في الأسابيع المقبلة.

وانضم كين إلى بايرن قادماً من توتنهام في 2023 في صفقة ذكرت التقارير أن قيمتها بلغت 86 مليون جنيه إسترليني.

وحقق اللاعب نجاحاً كبيراً مع بايرن، حيث ساعده في الفوز بلقبين للدوري الألماني ولقب لكأس ألمانيا.

وسجل كين، الذي سجل 6 أهداف للمنتخب الإنجليزي في كأس العالم الأخيرة، 146 هدفاً في 134 مباراة مع بايرن منذ انتقاله للفريق.

ورغم رغبة بايرن في إبقاء اللاعب بتقديم عرض جديد، يواصل كين جذب أنظار العديد من الأندية الأوروبية والعالمية.

وأبدى برشلونة اهتمامه بقائد منتخب إنجلترا، في حين ارتبطت أندية سعودية أيضاً برغبتها في ضم كين.