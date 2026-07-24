«المناطق التجريبية»... اختبار دولي لبناء الثقة بالدولة اللبنانية

تتجه الأنظار إلى المرحلة الأولى من تطبيق «المناطق التجريبية» في جنوب لبنان، بوصفها أول خطوة عملية ضمن الآلية التي يجري العمل عليها بالتوازي مع المسار التفاوضي بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية. ويُنظر إلى نتائج هذه التجربة على أنها ستكون عاملاً أساسياً في تحديد إمكان توسيعها إلى مناطق جديدة، بالتزامن مع جولة المفاوضات السابعة المرتقبة في روما مطلع أغسطس (آب).

وبدا أن اختيار زوطر الغربية وفرون وصريفا بوصفها نقطة انطلاق لم يكن قراراً ميدانياً فحسب، بل جاء نتيجة تفاهمات سبقت القمة اللبنانية-الأميركية، هدفت إلى إطلاق نموذج يمكن البناء عليه تدريجياً، في إشارة إلى أن تقييم المرحلة الأولى لن يقتصر على الانتشار العسكري، بل سيشمل مجمل آليات التنفيذ تمهيداً للانتقال إلى مراحل لاحقة إذا نجحت التجربة.

أهالي بلدة زوطر الغربية في جنوب لبنان ينتظرون السماح لهم بالدخول إلى البلدة بعد انسحاب القوات الإسرائيلية منها في إطار خطة برعاية أميركية (رويترز)

منيمنة: مقاربة لبناء الثقة ومنع تعطيل المسار

في هذا السياق، قال النائب إبراهيم منيمنة لـ«الشرق الأوسط»: إن «فكرة المناطق التجريبية انطلقت لمعالجة أزمة الثقة بقدرة الدولة اللبنانية على بسط سلطتها»، لافتاً إلى أن «اعتماد مسار تدريجي ومتوازٍ بين الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الدولة وحصر السلاح وإعادة الإعمار، يشكّل المدخل الأكثر واقعية لتطبيق الالتزامات، ويمنع في الوقت نفسه استغلال الملف من أي طرف».

وأوضح منيمنة أن «المشكلة الأساسية كانت تتعلق بمستوى الثقة بالدولة اللبنانية، بالإضافة إلى أن بعض عناصر ملف حصر السلاح تحمل تعقيدات وتفاصيل قد تُستغل لتعطيل المسار. لذلك، كان من الأفضل اعتماد آلية تقوم على مسارات متوازية تبدأ بانسحاب إسرائيل من مناطق محددة، ثم دخول الدولة اللبنانية لتثبيت مرجعيتها الأمنية وحصرية السلاح فيها، على أن يترافق ذلك مع إطلاق مسار إعادة الإعمار واستكمال بسط سلطة الدولة».

وأضاف: «هذا النهج المرحلي يمنع تحويل ملف حصر السلاح إلى سلة واحدة كبيرة، لأن ذلك كان سيتيح لإسرائيل استخدامه ذريعة لإطالة أمد الاحتلال، كما كان سيمنح (حزب الله) مبرراً للاستمرار في التمسك بسلاحه»، موضحاً أن «الانتقال التدريجي أفضل من تكليف الدولة بمهمة ضخمة دفعة واحدة، لأن ذلك كان سيزيد الشكوك في قدرتها على التنفيذ، ويؤخر الضغط المطلوب على إسرائيل للانسحاب بانتظار اكتمال بناء قدرات الدولة، وهو مسار يحتاج إلى وقت طويل».

وأكد أن الدولة اللبنانية «بدأت بالفعل بناء الثقة مع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي»، لكنه شدد على أن «التحدي الحقيقي يكمن في الإطار الزمني للتنفيذ، لأن إطالة المهل قد تعطّل الفكرة بأكملها، وتسمح لـ(حزب الله) بإثارة الشكوك حول النيات وفاعلية هذا المسار».

وأضاف: «المطلوب أن يسير الانسحاب الإسرائيلي واستعادة الدولة لسلطتها بالتوازي، من دون ربط أحدهما بالآخر بصورة تعطّل التنفيذ. يجب أن يكون هناك جدول زمني منطقي وسريع، لأن أي مهل فضفاضة ستُفسَّر على أنها تكريس للاحتلال. المطلوب انسحاب سريع، بالتزامن مع تعزيز قدرات الدولة والجيش من خلال الدعم الدولي، حتى يتمكن من أداء مهامه».

وفي تعليقه على مواقف «حزب الله» الأخيرة، قال منيمنة: «كان متوقعاً أن يعترض الحزب على هذا المسار، لكن اللافت أن لهجة بعض المواقف بدت أقل حدة مما اعتاده اللبنانيون، وكأن هناك قدراً من تقبل الواقع، وإن كان من المبكر البناء على ذلك». وأضاف أن «موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري كان متقدماً؛ إذ رحّب بالمسار وأكد أنه ينسجم مع ما كان يطالب به، وهذا الموقف لا يمكن فصله عن خلفيات سياسية تستحق التوقف عندها»، مشدداً على أن «المناطق التجريبية ليست بديلاً عن الانسحاب الإسرائيلي، لأن الانسحاب حق غير قابل للتفاوض، وإنما هي آلية لتسهيل تنفيذه ومنع إسرائيل من التذرع بأي حجج للاستمرار في احتلالها. والهدف هو الانتقال تباعاً من منطقة إلى أخرى، بحيث يتوسع الانسحاب الإسرائيلي تدريجياً مع انتشار الدولة اللبنانية في كل منطقة».

جندي لبناني يشق طريقه بين السيارات فيما ينتظر الأهالي السماح لهم بالدخول إلى بلدة زوطر الغربية في جنوب لبنان (رويترز)

كرم: نجاحها يفتح مسار إنقاذ لبنان

من جهته، قال عضو كتلة «الجمهورية القوية» النائب فادي كرم، لـ«الشرق الأوسط»: إن «إطلاق تجربة انتشار الجيش اللبناني في (المناطق التجريبية) يشكّل اختباراً مزدوجاً للدولة اللبنانية وللمجتمع الدولي»، لافتاً إلى أن نجاحها سيؤسس لمسار استعادة الدولة لسلطتها وإنهاء السلاح غير الشرعي، فيما سيؤدي فشلها إلى تداعيات خطيرة على لبنان.

وأوضح كرم أن «المناطق التجريبية تمثّل تحدياً جديداً للدولة اللبنانية وللجيش اللبناني في فرض الأمن وبسط سلطة الدولة، ولذلك سُميت مناطق تجريبية»، مشيراً إلى أن «هناك أيضاً تحدياً يقع على عاتق الولايات المتحدة لتأمين الظروف والتسهيلات اللازمة التي تمكّن الجيش اللبناني من الانتشار والعمل بحرية، ومنع أي عرقلة إسرائيلية لهذا المسار، بالتوازي مع استمرار دعم الجيش وتعزيز قدراته».

وأضاف: «يبقى الرهان أيضاً على عدم عرقلة (حزب الله) هذا المسار، لأن هناك عوامل عدة يمكن أن تؤثر في نجاحه. لكن إذا كانت الدولة اللبنانية قد حسمت قرارها، فإن الأمور ستسير في الاتجاه الصحيح».

ورأى أن «الجيش اللبناني يخوض اليوم على الأرض اختباراً من شأنه أن يعزز ثقة المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة، بالدولة اللبنانية إذا نجحت تجربة هذه المناطق»، لافتاً إلى أن «نجاحها يعني انطلاق مسار إنقاذ لبنان وتحريره من السلاح غير الشرعي والفصائل المسلحة الخارجة عن سلطة الدولة».

وأكد أن المرحلة التالية «ستكون توسيع نطاق فرض سلطة الدولة والجيش اللبناني على مناطق أوسع، بما يؤدي إلى معالجة أكثر جدية لملف السلاح غير الشرعي وصولاً إلى إنهائه، بالتوازي مع إنهاء الوجود الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية».

وفي تقييمه لطبيعة الاختبار، قال كرم: «هو بالتأكيد اختبار للثقة، لكنه أيضاً اختبار أمني. الجيش اللبناني قادر على خوضه، إلا أن الأمر يتطلّب قراراً سياسياً واضحاً بحمايته وإنجاحه. فلا يجوز أن تفشل الدولة أو الجيش في هذه المهمة، لأن الفشل سيكون كارثة على لبنان».

ورأى أن نجاح هذا المسار ستكون له انعكاسات مباشرة على المفاوضات المرتقبة، قائلاً: «كل خطوة مرتبطة بما قبلها وما بعدها. هناك مسار سياسي بدأ، ويترافق مع خطوات أمنية على الأرض. قد يكون مساراً صعباً، لكنه مستمر، ولم يعد ممكناً إفشاله، كما أن المسؤولين عنه، وفي مقدمتهم رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ومجلس الوزراء، مصممون على إنجاحه».