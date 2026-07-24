كلوب يرفض ارتداء «رابطة عنق» خلال تدريبه منتخب ألمانيا

سيكون أمام يورغن كلوب الكثير ليفكر فيه بعد توليه تدريب المنتخب الألماني لكرة القدم، لكنه يدرك مسبقاً أنه لن يرتدي ربطة عنق خلال وجوده على خط التماس.

وبينما تصدر سلفه، يوليان ناغلسمان، عناوين الصحف بسبب اختياراته للأزياء، سئل كلوب خلال تقديمه الرسمي، الجمعة، عما سيرتديه على مقاعد البدلاء، حينما يقود المنتخب الألماني في المباريات.

وابتسم كلوب، وقال: «بالتأكيد لن أرتدي بدلة مع رابطة عنق، سنرى ما سيحدث لاحقاً. كما أن ارتداء بدلة رياضية ليس مرجحاً، فقد مر وقت طويل على آخر مرة ارتديتها فيها».

واعتاد كلوب ارتداء ملابس التدريب في الأندية السابقة، التي تولى تدريبها (ماينز وبوروسيا دورتموند وليفربول) قبل أن يأخذ استراحة لمدة عامين من التدريب ليستعيد نشاطه.

ويعمل كلوب حالياً رئيسا لقسم كرة القدم العالمية في شبكة أندية شركة «ريد بول» لمشروبات الطاقة حول العالم، وقد تغيرت ملابسه تبعاً لذلك، فأصبحت أكثر أناقة وعصرية.

وصرح كلوب: «أتيحت لي الفرصة خلال العامين الماضيين كي أختار ملابسي من جديد لحياتي الجديدة. أشعر بأن هذا يناسب المهمة المقبلة بشكل أفضل مما كانت عليه الحال سابقاً».

وكان من أبرز ما كشف عنه كلوب في مؤتمره الصحافي أمر قيادة سيارته للحضور إلى مقر الاتحاد بمدينة فرانكفورت، وهو أمر قال إنه سيقوم به بانتظام.

وسأل كلوب رؤساءه على المنصة عما إذا كان سيحصل على مكان خاص لسيارته،

وعندما أومأوا برؤوسهم، ابتسم قائلاً: «سأحصل على موقف للسيارة».