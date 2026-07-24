لا تنخدع بسمعتها الصحية... 4 أطعمة قد تضر بقلبك

لا يقتصر الحفاظ على صحة القلب على تجنب الوجبات السريعة والأطعمة الدهنية، بل يتطلب أيضاً الانتباه إلى بعض الأطعمة التي تُسوَّق على أنها خيارات صحية، رغم أنها قد تحتوي على كميات كبيرة من السكر، أو الصوديوم، أو الدهون المشبعة، أو المكونات فائقة المعالجة التي قد تؤثر سلباً في صحة القلب عند الإفراط في تناولها.

ويؤكد أطباء القلب أن اتباع نظام غذائي صحي لا يعني فقط اختيار الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية، بل يشمل أيضاً قراءة الملصقات الغذائية، والانتباه إلى أحجام الحصص، والتعرف على المكونات الخفية التي قد تحوّل بعض المنتجات من خيار يبدو صحياً إلى مصدر محتمل للمخاطر، حسب موقع «فيري ويل هيلث».

وفيما يلي 4 أطعمة قد تبدو مفيدة لصحتك، لكنها قد تضر بالقلب أكثر مما تتوقع.

1- الزبادي المثلج

قد يبدو الزبادي المثلج بديلاً صحياً للآيس كريم، لكن الأمر ليس كذلك دائماً، حسب الدكتورة نيكا غولدبرغ، طبيبة القلب المعتمدة والأستاذة المساعدة في قسم الطب بكلية غروسمان للطب في جامعة نيويورك.

وتقول غولدبرغ: «قد يحتوي الزبادي المثلج على كمية أقل من الدهون المشبعة مقارنة بالآيس كريم، لكنه قد يحتوي على نسبة مرتفعة من السكر بالقدر نفسه».

وأوضحت أن الإفراط في تناول السكر قد يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم لدى الأشخاص المصابين بداء السكري أو مقدمات السكري أو مقاومة الإنسولين، كما قد يسهم في زيادة الوزن، وهو ما ينعكس سلباً على صحة القلب.

ولذلك، تنصح بالتحقق من كمية السكر الموجودة في المنتج، والانتباه إلى حجم الحصة الغذائية؛ إذ إن تناول كمية صغيرة غالباً لا يمثل مشكلة، بينما قد تؤدي الحصص الكبيرة إلى استهلاك كميات مفرطة من السكر.

2- ألواح الجرانولا

ترى غولدبرغ أن ألواح الجرانولا، حتى تلك التي تُسوَّق باعتبارها «صحية»، قد تحتوي على كمية من السكر تعادل ما يوجد في ألواح الحلوى.

ورغم أنها غالباً ما تضم مكونات مفيدة مثل الشوفان والمكسرات، فإنها قد تحتوي أيضاً على الكراميل، أو الشوكولاتة، أو مكونات أخرى مرتفعة السكر، فضلاً عن دهون غير صحية مثل زيت جوز الهند أو زيت النخيل.

ولهذا، تنصح غولدبرغ بالتعامل مع ألواح الجرانولا باعتبارها حلوى يمكن تناولها بين الحين والآخر، لا وجبة خفيفة صحية للاستهلاك اليومي.

ألواح الجرانولا قد تحتوي على كمية من السكر تعادل ما يوجد في ألواح الحلوى (بيكسلز)

3- زيت جوز الهند

يُسوَّق زيت جوز الهند على نطاق واسع باعتباره بديلاً نباتياً وصحياً للزبدة، إلا أن الخبراء يؤكدون أن ذلك لا يعني بالضرورة أنه الخيار الأفضل لصحة القلب.

وتوضح غولدبرغ أن زيت جوز الهند يحتوي على نسبة مرتفعة جداً من الدهون المشبعة تصل إلى نحو 90 في المائة، وهي نسبة تفوق تلك الموجودة في الزبدة.

ويستخدم الجسم الدهون المشبعة في إنتاج الكوليسترول، لذلك فإن الإفراط في تناولها قد يؤدي إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم، وهو أحد أبرز عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب.

وفي المقابل، يحتوي زيت الزيتون على نسبة تتراوح بين 10 و15 في المائة فقط من الدهون المشبعة، بينما يتكون معظمه من الدهون الأحادية والمتعددة غير المشبعة، التي لا ترفع مستويات الكوليسترول.

ولهذا السبب، تُعد زيوت مثل زيت الزيتون وزيت الأفوكادو خيارات أفضل لصحة القلب، في حين لا يُنصح باعتبار زيت جوز الهند بديلاً صحياً لها.

4- أعواد اللحم واللحم المقدد واللحوم المصنعة

مع تزايد الاهتمام بالأنظمة الغذائية الغنية بالبروتين، ينظر كثيرون إلى منتجات اللحوم المختلفة باعتبارها وجبات خفيفة صحية أو مصادر جيدة للبروتين.

لكن الدكتور آلان روزانسكي، أستاذ الطب في كلية إيكان للطب في ماونت سيناي، يؤكد أن اللحوم المصنعة، مثل اللحم المقدد، والنقانق، والسلامي، والبيبروني، والسجق المطهو مسبقاً، وأعواد اللحم، واللحوم الجاهزة (الديلي)، تُعد من أكثر الأطعمة ضرراً لصحة القلب والصحة العامة.

ويقول روزانسكي: «تحتوي هذه المنتجات فائقة المعالجة عادة على كميات كبيرة من الصوديوم، ومواد حافظة مثل النترات والنتريت، إلى جانب إضافات غذائية أخرى تهدف إلى تحسين النكهة وإطالة مدة الصلاحية».

وأضاف أن الدراسات الطبية أظهرت باستمرار وجود ارتباط بين تناول اللحوم المصنعة وارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب، فضلاً عن زيادة احتمالات الإصابة ببعض أنواع السرطان، وعلى رأسها سرطان القولون والمستقيم.