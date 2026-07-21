ليس للإفطار فقط... 7 حقائق مدهشة عن الشوفان

يُعرف الشوفان بأنه أحد أكثر الحبوب الكاملة فائدة للصحة، إذ يتميز بغناه بالألياف والعناصر الغذائية التي تدعم صحة القلب والجهاز الهضمي، وتساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول. ولهذا السبب أصبح خياراً شائعاً على موائد الإفطار حول العالم. لكن فوائد الشوفان لا تقتصر على كونه وجبة صباحية مغذية، فله استخدامات متنوعة وخصائص قد لا يعرفها كثيرون. وفيما يلي سبع حقائق قد تغير نظرتك إلى هذا الغذاء، وفقاً لتقرير نشره موقع «ويب ميد».

1- جميع أنواع الشوفان متقاربة في قيمتها الغذائية

يعتقد كثيرون أن الشوفان سريع التحضير أقل قيمة غذائية من الشوفان التقليدي أو الشوفان المقطع، إلا أن هذا الاعتقاد غير دقيق.

فمهما كان النوع الذي تختاره، سواء الشوفان سريع التحضير أو الشوفان التقليدي أو الشوفان المقطع، فإن جميعها تقدم قيمة غذائية متقاربة، إذ تحتوي الحصة الواحدة على نحو 4 غرامات من الألياف، وما بين 4 و6 غرامات من البروتين، إلى جانب كميات متشابهة من الفيتامينات والمعادن.

كما أن جميع هذه الأنواع تُعد حبوباً كاملة بنسبة 100 في المائة، لأنها تحتوي على جميع أجزاء حبة الشوفان، لذا يمكنك اختيار النوع الذي يناسب ذوقك واحتياجاتك.

2- يمكن أن يزيد كمية اللحم في وصفاتك

إذا كنت ترغب في زيادة كمية اللحم المفروم عند إعداد أطباق مثل التاكو أو صلصة المعكرونة، فيمكنك إضافة ما بين نصف كوب وكوب من الشوفان المقطع المطهو إلى اللحم أثناء تحميره.

وتساعد هذه الإضافة على زيادة حجم الوجبة بطريقة بسيطة، مع تعزيز محتواها من الألياف والعناصر الغذائية.

3- بديل مغذٍ لفتات الخبز

يمكن استخدام الشوفان الكامل أو سريع التحضير بدلاً من فتات الخبز في وصفات كرات اللحم أو رغيف اللحم.

ويؤدي الشوفان الوظيفة نفسها التي يؤديها فتات الخبز بوصفه مادة رابطة للمكونات، كما يمنح الوصفات قواماً طرياً، مع إضافة كمية أكبر من الألياف الغذائية.

4- خالٍ من الغلوتين... لكن انتبه للعبوة

يُعد الشوفان خالياً من الغلوتين بطبيعته، ما يجعله خياراً مناسباً لكثير من الأشخاص.

ومع ذلك، إذا كنت تعاني مرض السيلياك أو تحتاج إلى تجنب الغلوتين لأي سبب صحي، فمن الأفضل اختيار المنتجات التي تحمل عبارة «خالٍ من الغلوتين»، لأن الشوفان قد يُعالج في منشآت تنتج أيضاً أغذية تحتوي على الغلوتين، مما قد يؤدي إلى حدوث تلوث عرضي.

5- يمكن طحنه واستخدامه كأنه دقيق

يمكنك بسهولة تحويل الشوفان إلى دقيق واستخدامه في كثير من المخبوزات.

ولتحقيق ذلك، يُنصح باستبدال نحو ربع كمية الدقيق متعدد الاستخدامات في وصفات الكعك، والخبز السريع، والبسكويت من خلال دقيق الشوفان.

ولتحضير كوب واحد من دقيق الشوفان، اطحن كوباً وثلث كوب من الشوفان الكامل في محضرة الطعام أو الخلاط عالي السرعة حتى يتحول إلى مسحوق ناعم.

6- إضافة سهلة إلى العصائر

إذا كنت ترغب في الحصول على عصير أكثر كثافة بالألياف، فأضف ما يصل إلى نصف كوب من الشوفان إلى الخلاط أثناء تحضير المشروب.

ويُفضل استخدام الشوفان الكامل أو سريع التحضير لهذا الغرض، بدلاً من الشوفان المقطع.

7- لا يحتاج دائماً إلى الطهي

اكتسبت وصفات الشوفان المنقوع طوال الليل شعبية واسعة خلال الفترة الأخيرة، خصوصاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لأنها توفر وجبة سهلة وسريعة التحضير.

ولإعداد هذا الطبق، اخلط كميات متساوية من الشوفان الكامل والحليب داخل وعاء، ثم أضف الفاكهة والمُحلي المفضل لديك، وحرّك المكونات جيداً، ثم غطِّ الوعاء واتركه في الثلاجة طوال الليل. وفي صباح اليوم التالي، يكون الشوفان جاهزاً للتناول مباشرة وهو بارد، من دون الحاجة إلى طهيه.