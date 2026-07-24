ميرتساكر مرشح لمنصب المدير الرياضي للاتحاد الألماني

أعلنت شبكات «سكاي» و«آر تي إل» و«إن تي في»، الجمعة، أن بير ميرتساكر سيخلف أندرياس ريتيغ في منصب المدير الرياضي في الاتحاد الألماني لكرة القدم بدءاً من الأول من يناير (كانون الثاني) المقبل.

وكان ريتيغ قد أعلن بالفعل استقالته في ديسمبر (كانون الأول).

يذكر أن المدافع السابق ميرتساكر توج بكأس العالم عام 2014 في البرازيل مع منتخب ألمانيا، ثم أمضى ثماني سنوات رئيساً لأكاديمية الشباب في نادي آرسنال الإنجليزي، كما كان محللاً رياضياً تلفزيونياً بارزاً.

ويأتي تعيين ميرتساكر المتوقع ضمن تغييرات جذرية في الاتحاد الألماني لكرة القدم، حيث من المقرر تعيين يورغن كلوب مديراً فنياً للمنتخب الأول بعد خروج الفريق المبكر الثالث على التوالي من بطولة كأس العالم.