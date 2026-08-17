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كوفنتري يضم النيجيري أوونيي من نوتنغهام

المهاجم النيجيري تايوو أوونيي إلى كوفنتري سيتي (رويترز)
المهاجم النيجيري تايوو أوونيي إلى كوفنتري سيتي (رويترز)
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كوفنتري يضم النيجيري أوونيي من نوتنغهام

المهاجم النيجيري تايوو أوونيي إلى كوفنتري سيتي (رويترز)
المهاجم النيجيري تايوو أوونيي إلى كوفنتري سيتي (رويترز)

تعاقد كوفنتري سيتي الإنجليزي مع المهاجم النيجيري تايوو أوونيي من منافسه نوتنغهام فورست في صفقة قدرت بقرابة 9 ملايين جنيه إسترليني (12 مليون دولار).

وسينضم أوونيي إلى تشكيلة المدرب فرنك لامبارد في الوقت المناسب قبل المباراة الافتتاحية للفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام آرسنال حامل اللقب الجمعة.

وبات أوونيي أحدث صفقات لامبارد بعد انضمامه لغوس هامر، وكارل راشوورث، والفرنسي لوم تشاونا، والسويسري أوريل أميندا، والغاني كايلب يرينكي.

وعاد كوفنتري إلى الدوري الممتاز للمرة الأولى منذ 25 عاماً بعد فوزه بلقب دوري المستوى الأول (تشامبيونشيب) الموسم الماضي.

وقال أوونيي: «أنا متحمس جداً لهذا الموسم، وأتطلع بفارغ الصبر للبدء»، مضيفاً: «أتطلع حقاً للعمل مع زملائي الجدد. لقد شاهدت مدى روعة ما قدموه الموسم الماضي بعد صعودهم من تشامبيونشيب».

وتابع: «كانوا رائعين، وأنا متحمس الآن للانضمام إليهم».

وودّع أوونيي الذي خاض 10 مباريات دولية مع منتخب نيجيريا، ملعب «سيتي غراوند» بعدما خصّه لاعبو نوتنغهام فورست بممر شرفي خلال المباراة الودية أمام بريست الفرنسي الأحد.

وأمضى اللاعب البالغ 29 عاماً أربعة مواسم مع فورست، سجل خلالها 23 هدفاً في 103 مباريات ضمن مختلف المسابقات، قبل أن يفقد مكانه في التشكيلة خلال معظم فترات الموسم الماضي.

ووُضع أوونيي في غيبوبة اصطناعية في مايو (أيار) 2025 بعد تعرضه لتمزق في الأمعاء إثر اصطدامه بأحد القائمين خلال مباراة أمام ليستر.

وقال المالك اليوناني لنوتنغهام فورست إيفانغيلوس ماريناكيس: «سيحظى تايوو دائماً بمكانة خاصة في تاريخ نوتنغهام فورست»، مضيفاً: «كان من الشخصيات البارزة في مسيرتنا، ومنح جماهيرنا لحظات من الفرح الكبير لن تُنسى أبداً».

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«كأس إيطاليا»: ساسولو وبيزا يصعدان لدور الـ32

كريستيان فولباتو سجل هدفاً في فوز ساسولو بكأس إيطاليا (نادي ساسولو)
كريستيان فولباتو سجل هدفاً في فوز ساسولو بكأس إيطاليا (نادي ساسولو)

صعد فريقا ساسولو وبيزا لدور الـ32 في بطولة كأس إيطاليا لكرة القدم، الاثنين.

وبأقل مجهود، تأهل ساسولو بالفوز على ضيفه تشيزينا بنتيجة 3 - صفر.

وتقدم ساسولو بثنائية في الشوط الأول، سجلها كريستيان فولباتو وفاسيلي أدزيتش في الدقيقتين 13 و45+2.

وفي الشوط الثاني، أضاف لوكا ليباني الهدف الثالث في الدقيقة 75.

وبشق الأنفس، تأهل بيزا على حساب إمبولي بعد الفوز 4 - 3 بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل 1 - 1.

لم يحافظ بيزا على التقدم بهدف توماس ماراس في الدقيقة 44، وتعادل إدواردو سابوريتي لإمبولي في الدقيقة 61.

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لايبزيغ يناقش إمكانية التعاقد مع سعيد الملا مهاجم كولن

سعيد الملا مهاجم كولن على رادار لايبزيغ (البوندسليغا)
سعيد الملا مهاجم كولن على رادار لايبزيغ (البوندسليغا)
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لايبزيغ يناقش إمكانية التعاقد مع سعيد الملا مهاجم كولن

سعيد الملا مهاجم كولن على رادار لايبزيغ (البوندسليغا)
سعيد الملا مهاجم كولن على رادار لايبزيغ (البوندسليغا)

كشفت صحيفة «بيلد» الألمانية وقناة «سكاي»، الاثنين، أن نادي لايبزيغ يفكر في ضم سعيد الملا مهاجم كولن.

ويسعى لايبزيغ لضم مهاجم جديد ليعوضه عن انتقال يان ديوماندي إلى ريال مدريد الإسباني.

وكان لايبزيغ مهتماً بشكل مبدئي بالتعاقد مع فيسنيك أسلاني، مهاجم هوفنهايم، لكن الصفقة لم تتم بسبب مخاوف تتعلق بالحالة البدنية للاعب.

ولم يعلق لايبزيغ على الشائعات بشأن سعيد الملا.

وكان لاعب كولن، وهو من أصول لبنانية، قد ارتبط مؤخراً بالانتقال إلى دورتموند، إلا أن النادي تراجع عن محاولة التعاقد معه بسبب ارتفاع قيمة الصفقة.

ويتردد أن كولن يشترط 50 مليون يورو (9.‏57 مليون دولار) لبيعه الملا الذي سينتهي تعاقده في صيف 2030.

وتألق سعيد الملا مع فريقه في الموسم الماضي، حيث سجل 13 هدفاً إضافة إلى 5 تمريرات حاسمة في 34 مباراة بالدوري الألماني، ليجذب أنظار أندية أخرى لضمه.

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بوروسيا دورتموند يضم اليوناني كونستانتيلياس

اليوناني يانيس كونستانتيلياس وقّع رسمياً لدورتموند (نادي بوروسيا دورتموند)
اليوناني يانيس كونستانتيلياس وقّع رسمياً لدورتموند (نادي بوروسيا دورتموند)
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بوروسيا دورتموند يضم اليوناني كونستانتيلياس

اليوناني يانيس كونستانتيلياس وقّع رسمياً لدورتموند (نادي بوروسيا دورتموند)
اليوناني يانيس كونستانتيلياس وقّع رسمياً لدورتموند (نادي بوروسيا دورتموند)

أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني، الاثنين، عن ضم اليوناني يانيس كونستانتيلياس لاعب وسط باوك.

ووقع كونستانتيلياس (23 عاماً) على عقد يمتد حتى يونيو (حزيران) 2031.

وقال لارس ريكن المدير الرياضي لدورتموند: «سعداء بضم يانيس، فهو يملك قدرات هجومية مميزة، ونتابعه منذ فترة، ويتسم بخبرات كبيرة رغم صغر سنه».

وذكرت تقارير إعلامية أن الصفقة كلفت خزينة دورتموند 32 مليون يورو (08.‏37 مليون دولار).

وشارك اللاعب اليوناني في الموسم الماضي مع باوك في 40 مباراة بجميع المسابقات، سجل خلالها 14 هدفاً إضافة إلى 9 تمريرات حاسمة، وظهر لأول مرة بقميص منتخب بلاده في 2023، وسجل 4 أهداف في 18 مباراة دولية.

وقال كونستانتيلياس ضمن بيان رسمي: «متحمس للعب بقميص دورتموند، فهو ناد كبير وعريق، وسأبذل قصارى جهدي للنجاح معه».

وسيبدأ دورتموند مشواره في الموسم الجديد بمواجهة بايرن ميونيخ في كأس السوبر الألمانية (فرانز بيكنباور) يوم السبت، وبعدها سيواجه هامبورغ يوم 29 أغسطس (آب) في الجولة الأولى للدوري الألماني «بوندسليغا».

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