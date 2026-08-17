رودري يستعد للوصول لبرشلونة للانضمام للفريق الكتالوني

يستعد رودري، قائد المنتخب الإسباني الفائز بكأس العالم، ونجم مانشستر سيتي الإنجليزي للوصول إلى مدينة برشلونة، الاثنين، لإتمام انتقاله إلى صفوف الفريق الكتالوني.

ومن المقرر أن يخضع رودري لفحوصات طبية وسط اتفاقات متبادلة بين الناديين على إتمام الصفقة.

وأكد مصدر لوكالة «أسوشييتد برس»، الأحد، أن برشلونة وافق على ضم رودري مقابل 76.5 مليون يورو (88.5 مليون دولار).

وسينضم رودري (30 عاماً) بعد دوره البارز في تتويج إسبانيا بلقب مونديال 2026 إلى زملائه في منتخب بلاده بصفوف برشلونة، وهم لامين يامال، وداني أولمو، وباو كوبارسي، وغافي، وبيدري.

وفاز رودري بالكرة الذهبية كأفضل لاعب في كأس العالم 2026، وينتهي تعاقده مع مانشستر سيتي في صيف 2027.

وكانت تقارير صحافية أكدت أن ريال مدريد كان مهتماً بضم رودري الذي انضم إلى مانشستر سيتي قادما من أتلتيكو مدريد في 2019.

وسجل اللاعب الإسباني هدف تتويج مانشستر سيتي بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب إنتر ميلان في 2023، وبعدها بعام فاز بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعبي العالم بعدما ترك بصمة بارزة في تتويج بلاده بلقب أمم أوروبا.

سيضعف رحيل رودري خط وسط مانشستر سيتي خاصة بعد انتقال زميله البرتغالي برناردو سيلفا إلى ريال مدريد أوائل الصيف الجاري.

وغاب رودري عن خسارة فريقه مانشستر سيتي أمام آرسنال بثلاثية دون رد في الدرع الخيرية، الأحد، ويتعافى حاليا بعد إجراء جراحة بسيطة في الظهر بعد مونديال 2026.