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رودري يستعد للوصول لبرشلونة للانضمام للفريق الكتالوني

رودري قائد المنتخب الإسباني الفائز بكأس العالم (رويترز)
رودري قائد المنتخب الإسباني الفائز بكأس العالم (رويترز)
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رودري يستعد للوصول لبرشلونة للانضمام للفريق الكتالوني

رودري قائد المنتخب الإسباني الفائز بكأس العالم (رويترز)
رودري قائد المنتخب الإسباني الفائز بكأس العالم (رويترز)

يستعد رودري، قائد المنتخب الإسباني الفائز بكأس العالم، ونجم مانشستر سيتي الإنجليزي للوصول إلى مدينة برشلونة، الاثنين، لإتمام انتقاله إلى صفوف الفريق الكتالوني.

ومن المقرر أن يخضع رودري لفحوصات طبية وسط اتفاقات متبادلة بين الناديين على إتمام الصفقة.

وأكد مصدر لوكالة «أسوشييتد برس»، الأحد، أن برشلونة وافق على ضم رودري مقابل 76.5 مليون يورو (88.5 مليون دولار).

وسينضم رودري (30 عاماً) بعد دوره البارز في تتويج إسبانيا بلقب مونديال 2026 إلى زملائه في منتخب بلاده بصفوف برشلونة، وهم لامين يامال، وداني أولمو، وباو كوبارسي، وغافي، وبيدري.

وفاز رودري بالكرة الذهبية كأفضل لاعب في كأس العالم 2026، وينتهي تعاقده مع مانشستر سيتي في صيف 2027.

وكانت تقارير صحافية أكدت أن ريال مدريد كان مهتماً بضم رودري الذي انضم إلى مانشستر سيتي قادما من أتلتيكو مدريد في 2019.

وسجل اللاعب الإسباني هدف تتويج مانشستر سيتي بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب إنتر ميلان في 2023، وبعدها بعام فاز بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعبي العالم بعدما ترك بصمة بارزة في تتويج بلاده بلقب أمم أوروبا.

سيضعف رحيل رودري خط وسط مانشستر سيتي خاصة بعد انتقال زميله البرتغالي برناردو سيلفا إلى ريال مدريد أوائل الصيف الجاري.

وغاب رودري عن خسارة فريقه مانشستر سيتي أمام آرسنال بثلاثية دون رد في الدرع الخيرية، الأحد، ويتعافى حاليا بعد إجراء جراحة بسيطة في الظهر بعد مونديال 2026.

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كريستيان فولباتو سجل هدفاً في فوز ساسولو بكأس إيطاليا (نادي ساسولو)
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«كأس إيطاليا»: ساسولو وبيزا يصعدان لدور الـ32

كريستيان فولباتو سجل هدفاً في فوز ساسولو بكأس إيطاليا (نادي ساسولو)
كريستيان فولباتو سجل هدفاً في فوز ساسولو بكأس إيطاليا (نادي ساسولو)

صعد فريقا ساسولو وبيزا لدور الـ32 في بطولة كأس إيطاليا لكرة القدم، الاثنين.

وبأقل مجهود، تأهل ساسولو بالفوز على ضيفه تشيزينا بنتيجة 3 - صفر.

وتقدم ساسولو بثنائية في الشوط الأول، سجلها كريستيان فولباتو وفاسيلي أدزيتش في الدقيقتين 13 و45+2.

وفي الشوط الثاني، أضاف لوكا ليباني الهدف الثالث في الدقيقة 75.

وبشق الأنفس، تأهل بيزا على حساب إمبولي بعد الفوز 4 - 3 بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل 1 - 1.

لم يحافظ بيزا على التقدم بهدف توماس ماراس في الدقيقة 44، وتعادل إدواردو سابوريتي لإمبولي في الدقيقة 61.

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لايبزيغ يناقش إمكانية التعاقد مع سعيد الملا مهاجم كولن

سعيد الملا مهاجم كولن على رادار لايبزيغ (البوندسليغا)
سعيد الملا مهاجم كولن على رادار لايبزيغ (البوندسليغا)
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لايبزيغ يناقش إمكانية التعاقد مع سعيد الملا مهاجم كولن

سعيد الملا مهاجم كولن على رادار لايبزيغ (البوندسليغا)
سعيد الملا مهاجم كولن على رادار لايبزيغ (البوندسليغا)

كشفت صحيفة «بيلد» الألمانية وقناة «سكاي»، الاثنين، أن نادي لايبزيغ يفكر في ضم سعيد الملا مهاجم كولن.

ويسعى لايبزيغ لضم مهاجم جديد ليعوضه عن انتقال يان ديوماندي إلى ريال مدريد الإسباني.

وكان لايبزيغ مهتماً بشكل مبدئي بالتعاقد مع فيسنيك أسلاني، مهاجم هوفنهايم، لكن الصفقة لم تتم بسبب مخاوف تتعلق بالحالة البدنية للاعب.

ولم يعلق لايبزيغ على الشائعات بشأن سعيد الملا.

وكان لاعب كولن، وهو من أصول لبنانية، قد ارتبط مؤخراً بالانتقال إلى دورتموند، إلا أن النادي تراجع عن محاولة التعاقد معه بسبب ارتفاع قيمة الصفقة.

ويتردد أن كولن يشترط 50 مليون يورو (9.‏57 مليون دولار) لبيعه الملا الذي سينتهي تعاقده في صيف 2030.

وتألق سعيد الملا مع فريقه في الموسم الماضي، حيث سجل 13 هدفاً إضافة إلى 5 تمريرات حاسمة في 34 مباراة بالدوري الألماني، ليجذب أنظار أندية أخرى لضمه.

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بوروسيا دورتموند يضم اليوناني كونستانتيلياس

اليوناني يانيس كونستانتيلياس وقّع رسمياً لدورتموند (نادي بوروسيا دورتموند)
اليوناني يانيس كونستانتيلياس وقّع رسمياً لدورتموند (نادي بوروسيا دورتموند)
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بوروسيا دورتموند يضم اليوناني كونستانتيلياس

اليوناني يانيس كونستانتيلياس وقّع رسمياً لدورتموند (نادي بوروسيا دورتموند)
اليوناني يانيس كونستانتيلياس وقّع رسمياً لدورتموند (نادي بوروسيا دورتموند)

أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني، الاثنين، عن ضم اليوناني يانيس كونستانتيلياس لاعب وسط باوك.

ووقع كونستانتيلياس (23 عاماً) على عقد يمتد حتى يونيو (حزيران) 2031.

وقال لارس ريكن المدير الرياضي لدورتموند: «سعداء بضم يانيس، فهو يملك قدرات هجومية مميزة، ونتابعه منذ فترة، ويتسم بخبرات كبيرة رغم صغر سنه».

وذكرت تقارير إعلامية أن الصفقة كلفت خزينة دورتموند 32 مليون يورو (08.‏37 مليون دولار).

وشارك اللاعب اليوناني في الموسم الماضي مع باوك في 40 مباراة بجميع المسابقات، سجل خلالها 14 هدفاً إضافة إلى 9 تمريرات حاسمة، وظهر لأول مرة بقميص منتخب بلاده في 2023، وسجل 4 أهداف في 18 مباراة دولية.

وقال كونستانتيلياس ضمن بيان رسمي: «متحمس للعب بقميص دورتموند، فهو ناد كبير وعريق، وسأبذل قصارى جهدي للنجاح معه».

وسيبدأ دورتموند مشواره في الموسم الجديد بمواجهة بايرن ميونيخ في كأس السوبر الألمانية (فرانز بيكنباور) يوم السبت، وبعدها سيواجه هامبورغ يوم 29 أغسطس (آب) في الجولة الأولى للدوري الألماني «بوندسليغا».

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