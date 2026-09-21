بالمر ينسحب من تشكيلة إنجلترا للإصابة

ذكرت تقارير إعلامية بريطانية، اليوم الاثنين، أن كول بالمر، مهاجم تشيلسي، انسحب من تشكيلة منتخب إنجلترا بسبب إصابة عضلية، ليُنهي عودته القصيرة إلى خطط المدرب توماس توخيل بعد استبعاده من تشكيلة كأس العالم لكرة القدم، هذا العام.

وخاض بالمر 90 دقيقة في هزيمة تشيلسي أمام برنتفورد، يوم الجمعة الماضي، بعد أن جرى استدعاؤه مرة أخرى للمنتخب الوطني، ضِمن التشكيلة التي ستشارك في مباريات دوري الأمم الأوروبية ضد إسبانيا وجمهورية التشيك وكرواتيا.

وردّ اللاعب (24 عاماً) بقوة على خيبة أمله لغيابه عن كأس العالم، واستعاد مستواه الرائع بتسجيله 4 أهداف وصنع هدفين في 7 مباريات مع تشيلسي، هذا الموسم.

وتستهلّ إنجلترا أول 4 مباريات في مشوارها بدوري الأمم الأوروبية بمواجهة إسبانيا، المُتوّجة مؤخراً بلقب كأس العالم، في ويمبلي، يوم السبت المقبل، قبل أن تسافر إلى براغ لمواجهة جمهورية التشيك في 29 سبتمبر (أيلول) الحالي.

ثم يواجه فريق توخيل كرواتيا في رييكا، في الثالث من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، قبل أن يستضيف التشيك في ويمبلي بعد 3 أيام.

وتُعد فترة التوقف الدولية الممتدة 3 أسابيع، الأولى وفقاً للجدول المُعدل للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، الذي جمع بين فترات التوقف التقليدية في شهريْ سبتمبر وأكتوبر في فترة واحدة مدتها 3 أسابيع.