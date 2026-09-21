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دي لا فوينتي يتطلع للفوز بأول مباراة لإسبانيا بعد التتويج بكأس العالم

لويس دي لا فوينتي (أ.ب)
لويس دي لا فوينتي (أ.ب)
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دي لا فوينتي يتطلع للفوز بأول مباراة لإسبانيا بعد التتويج بكأس العالم

لويس دي لا فوينتي (أ.ب)
لويس دي لا فوينتي (أ.ب)

أكد لويس دي لا فوينتي، المدير الفني للمنتخب الإسباني لكرة القدم، أن الباب سيظل مفتوحاً أمام جميع اللاعبين في بداية المرحلة الجديدة للمنتخب، مشدداً على أهمية تحقيق التوازن بين الشباب وأصحاب الخبرة، ومؤكداً أن تركيزه ينصب دائماً على التحدي المقبل.

ويعيش دي لا فوينتي فترة ذهبية مع المنتخب الإسباني، بعدما قاده للتتويج بدوري الأمم الأوروبية في موسم 2022- 2023، وببطولة أمم أوروبا 2024، قبل أن يخسر نهائي دوري الأمم الأوروبية 2024- 2025 بركلات الترجيح، ثم يتوَّج بكأس العالم 2026 عقب الفوز على الأرجنتين، في النهائي الذي أقيم في نيويورك يوم 19 يوليو (تموز) الماضي.

وفي مقابلة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، تحدث دي لا فوينتي عن المرحلة المقبلة وما ينتظر المنتخب الإسباني، مؤكداً أن إجراء 10 تغييرات بين قائمة «يورو 2024» وقائمة كأس العالم يعكس فلسفته في العمل.

وقال دي لا فوينتي: «هذا جزء من شخصيتي وطريقة عملي مع اللاعبين. تعلمت مهنتي في أندية مثل أتلتيك بلباو وإشبيلية؛ حيث يحظى تطوير اللاعبين الشباب بأهمية كبيرة، ويحصل لاعبو الأكاديمية على فرص للمشاركة. هذا أمر أؤمن به حقاً، وليس لفتة رمزية ولا شيئاً نفعله من أجل الاستعراض».

وأضاف: «يحتاج اللاعبون الشباب الموهوبون إلى الفرص وإلى المشاركة بصورة منتظمة في المباريات. وفي الوقت نفسه، أقدِّر اللاعبين أصحاب الخبرة بالقدر نفسه، وأقدر ما يقدمونه للمجموعة. الأمر كله يتعلق بإيجاد التوازن الصحيح بين الشباب والخبرة».

وأوضح: «هذا يبعث برسالة مشجعة إلى اللاعبين الصاعدين. فإذا أثبتوا جدارتهم وكانت مستوياتهم تستحق ذلك، فإنهم يعرفون أنهم سيحصلون على فرصتهم هنا. ولكن كل ذلك يجب أن يستند إلى الاحترام وتقدير ما حققه اللاعبون أصحاب الخبرة. على اللاعبين الشباب أن يدركوا أنهم يتشاركون غرفة الملابس مع أساطير المنتخب الإسباني».

وأكد دي لا فوينتي: «هذا يمنحنا أساساً قوياً لأن المواهب موجودة بالفعل. مهمتنا هي وضع أسلوب واضح للَّعب يُخرج أفضل ما لدى اللاعبين، وبعد ذلك يتعلق الأمر ببناء مجموعة وفريق يمنحنا أفضل فرصة ممكنة للفوز».

وعن إمكانية قيادة إسبانيا في كأس العالم 2030، الذي تستضيفه إسبانيا إلى جانب البرتغال والمغرب، قال دي لا فوينتي: «سيكون حلماً. رغم ذلك، أميل إلى وضع أهداف قصيرة المدى. أعيش في الحاضر، وأركز على التحدي المقبل؛ لأن هذه هي طبيعة كرة القدم. التركيز على أي شيء آخر يعني الانشغال بشيء لم يوجد بعد».

وأضاف: «بالطبع، سأحب الحصول على فرصة قيادة إسبانيا في كأس العالم على أرضها. ستكون تجربة استثنائية، ولكن لا يزال أمامنا طريق طويل».

وكشف دي لا فوينتي عن حوار دار بينه وبين أحد لاعبي المنتخب بعد دقائق من التتويج بكأس العالم، قائلاً: «بعد دقائق قليلة من فوزنا بكأس العالم، وبينما كان الجميع لا يزال يحتفل، جاء أحد اللاعبين الذين عملوا معي أطول فترة، وسألني: ماذا بقي لنا لنفوز به؟ فقلت له: أولاً، علينا أن نهزم إنجلترا في لندن يوم 26 سبتمبر (أيلول)».

وأضاف: «هذا هو الهدف، الفوز بالمباراة المقبلة، هكذا نفكر. تركيزي ينصب على التحدي الذي أمامي مباشرة وعلى الوصول إلى نهائي آخر لدوري الأمم الأوروبية».

وعن أكبر تحدٍّ يواجهه مع بداية مرحلة جديدة عقب التتويج بكأس العالم، قال: «أن نحافظ على طريقتنا في العمل سنوات. اتبعنا الروتين نفسه بعد كل حصة تدريبية. عندما تنتهي، نجتمع لفترة قصيرة لمراجعة ما حدث، سواء كان الأمر جيداً أو لا».

وختم دي لا فوينتي: «لا يزال هناك مجال كبير للتحسن. نحن نؤمن بذلك بشدة، ونخطط لعملنا على هذا الأساس حتى نواصل التقدم مع ازدياد صعوبة التحديات».

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بعد انشقاق لاعبين... إريتريا تلجأ للمغتربين لتشكيل فريق يخوض تصفيات أمم أفريقيا

منتخب إريتريا لكرة القدم (رويترز)
منتخب إريتريا لكرة القدم (رويترز)
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بعد انشقاق لاعبين... إريتريا تلجأ للمغتربين لتشكيل فريق يخوض تصفيات أمم أفريقيا

منتخب إريتريا لكرة القدم (رويترز)
منتخب إريتريا لكرة القدم (رويترز)

ستواصل إريتريا المشاركة في تصفيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم رغم انشقاق 7 من لاعبيها خلال آخر مباراة خاضتها في مارس (آذار) الماضي، لكنها تعتزم الآن تشكيل فريق يضم لاعبين من المغتربين.

وشهدت الدولة الواقعة على البحر الأحمر والمعزولة إلى حد كبير عن بقية العالم والتي غالباً ما توصف بأنها دولة «منعزلة»، انشقاق عدد من الرياضيين على مدار العقدين الماضيين هرباً من التجنيد العسكري لأجل غير مسمى والقمع الشديد.

ودفعت المخاوف من تكرار حالات الانشقاق، إريتريا إلى تجنب المشاركة في تصفيات كأس العالم وكأس الأمم الأفريقية، لكنها عدلت عن موقفها هذا العام، غير أن 7 لاعبين اختفوا بعد أن حقق الفريق الفوز 4 - 1 في مجموع المباراتين على إسواتيني، لتتأهل إريتريا من الدور التمهيدي لكأس الأمم الأفريقية وتحجز مقعداً في دور المجموعات بالتصفيات المؤهلة لنهائيات العام المقبل في كينيا وتنزانيا وأوغندا.

وستواجه إريتريا منتخب كينيا بنيروبي في مباراتها الافتتاحية بالمجموعة الرابعة يوم السبت المقبل، وتستضيف جنوب أفريقيا في 30 سبتمبر (أيلول) الحالي في القاهرة بسبب عدم توفر مرافق كافية لديها.

وتضم تشكيلة إريتريا لهاتين المباراتين 3 لاعبين فقط يلعبون في الدوري المحلي؛ وهم الذين عادوا إلى الوطن من المباراة التي أقيمت في إسواتيني. وأبلغت جماعات المنفى «رويترز» بأن السبعة المنشقين تقدموا بطلبات للحصول على اللجوء السياسي في جنوب أفريقيا.

وذكر موقع «أفريقيا إنتليجنس» الاستقصائي الأسبوع الماضي، أن السلطات الإريترية أصدرت تعليمات للاتحاد المحلي لكرة القدم بالتركيز الآن على اختيار لاعبين من أصحاب الجنسية المزدوجة المقيمين في الخارج.

ويضم تشكيل الفريق للمباراتين الافتتاحيتين في دور المجموعات 27 لاعباً من أندية في 13 دولة مختلفة، وكثير منهم ولدوا في الخارج لأبوين إريتريين. وتم استدعاء 14 لاعباً للمرة الأولى.

ويُعد تيسفالديت تيكي لاعب وسط هامربي، الذي خاض مباراة دولية واحدة مع المنتخب السويدي، من المنضمين للتشكيلة. وتم استدعاؤه سابقاً في مارس، لكنه لم يسافر للمشاركة في مباراتي الذهاب والإياب ضد إسواتيني.

وكان الفوز على إسواتيني مفاجأة سارة، بالنظر إلى أن إريتريا لم تخض أي مباراة دولية منذ 6 سنوات، ولم تكن حتى ضمن التصنيف العالمي للاتحاد الدولي (الفيفا).

ويحكم إريتريا الرئيس أسياس أفورقي منذ استقلالها عام 1993، وقد وصفت منظمات حقوق الإنسان حكومته مراراً بأنها قمعية.

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كأس الأمم الأفريقية رياضة كرة القدم كينيا
الرياضة رياضة عالمية

مونشنغلادباخ الألماني يقترب من التعاقد مع مدرب سانت باولي

ألكسندر بليسين (رويترز)
ألكسندر بليسين (رويترز)
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مونشنغلادباخ الألماني يقترب من التعاقد مع مدرب سانت باولي

ألكسندر بليسين (رويترز)
ألكسندر بليسين (رويترز)

دخل نادي بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني في مفاوضات متقدمة مع ألكسندر بليسين، تمهيداً للتعاقد معه لتولي منصب المدير الفني للفريق، وفقاً لتقارير إعلامية.

وذكرت صحيفة «راينيشه بوست»، اليوم (الاثنين)، أن مونشنغلادباخ يتفاوض مع نادي سانت باولي للتوصل إلى اتفاق بشأن رحيل بليسين عن النادي، تمهيداً لتولي تدريب مونشنغلادباخ. ومن المتوقع تقديمه مدرباً جديداً للفريق يوم الأربعاء، حال حسم المفاوضات.

وأقال مونشنغلادباخ المدرب يوجين بولانسكي بعد خسارة الفريق مبارياته الثلاث الأولى في الدوري الألماني هذا الموسم.

وقاد مساعده يان موريتس ليشته الفريق يوم السبت، لكنه خسر للمباراة الرابعة على التوالي، بعد هزيمته أمام ماينز 3-4.

وقال المدير الرياضي رومان شرودر عقب المباراة إن النادي توصل إلى اتفاق شفهي مع أحد المدربين، لكنه لم يكشف عن اسمه أو يقدم مزيداً من التفاصيل.

وقضى بليسين عامين مع سانت باولي، ونجح الفريق في تفادي الهبوط بسهولة خلال موسمه الأول في الدوري الألماني تحت قيادته، لكنه هبط إلى الدرجة الثانية في موسمه الثاني مع المدرب.

وفي حال توليه تدريب مونشنغلادباخ، سيستفيد بليسين من فترة توقف دولي تمتد لثلاثة أسابيع قبل خوض مباراته الأولى مع الفريق، والتي ستكون أمام كولن يوم 11 أكتوبر (تشرين الأول).

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الرياضة كرة القدم الدوري الألماني ألمانيا
الرياضة رياضة عالمية

ميونيخ الألمانية تستعين بمدينة كيل في ملف الترشح المحتمل لاستضافة «الأولمبياد»

مدينتا كيل وميونيخ تتعاونان في ملف استضافة «الأولمبياد» (رويترز)
مدينتا كيل وميونيخ تتعاونان في ملف استضافة «الأولمبياد» (رويترز)
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ميونيخ الألمانية تستعين بمدينة كيل في ملف الترشح المحتمل لاستضافة «الأولمبياد»

مدينتا كيل وميونيخ تتعاونان في ملف استضافة «الأولمبياد» (رويترز)
مدينتا كيل وميونيخ تتعاونان في ملف استضافة «الأولمبياد» (رويترز)

أعلنت مدينتا كيل وميونيخ الألمانيتان، الاثنين، التوصل إلى اتفاق للتعاون بينهما، على أن تنضم كيل إلى ملف ميونيخ لاستضافة «دورة الألعاب الأولمبية»، بوصفها موقعاً محتملاً لإقامة منافسات الشراع.

وتتنافس ميونيخ وبرلين ومنطقة الراين رور على اختيار المدينة أو المنطقة التي ستمثل ألمانيا في ملف استضافة «دورة الألعاب الأولمبية الصيفية» عام 2036، أو 2040، أو 2044. ومن المقرر اتخاذ القرار يوم السبت المقبل خلال اجتماع استثنائي لـ«لجنة الألعاب الأولمبية» الألمانية.

ودرست ميونيخ في وقت سابق الاستعانة بمدينة روستوك لاستضافة منافسات الشراع، لكنها قررت التعاون مع كيل. وسبق للمدينتين التعاون عندما استضافت ميونيخ «دورة الألعاب الأولمبية الصيفية» عام 1972.

وقال ماركوس زودر، رئيس وزراء ولاية بافاريا: «ميونيخ ومدينة كيل تشكلان شراكة مثالية. التعاون المشترك الذي حدث في 1972 يعود من جديد، والشمال والجنوب يتحدان معاً».

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