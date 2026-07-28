مشكلة في القلب وراء غياب لابورتا رئيس برشلونة عن معسكر إنجلترا

توجه خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، بالشكر للأطباء في مستشفى بالمدينة على تميزهم في علاجه للتعافي من أزمة صحية ألمت به مؤخراً. كشف لابورتا، اليوم (الثلاثاء)، أنه كان يعاني من اضطراب في نبضات القلب، لكن الأطباء تمكنوا من علاجه.

من جانبها، أشارت صحيفة «ماركا» الإسبانية إلى أن هذه المشكلة ستمنع لابورتا من السفر إلى إنجلترا، للحاق بمعسكر الفريق هناك، الذي سيخوض خلاله مباراة ودية أمام برمنغهام سيتي، يوم الجمعة.

وأضاف محامي خوان لابورتا أن الأطباء كانوا مثالاً رائعاً للعمل المميز في مجال الرعاية الصحية بمدينة برشلونة في إقليم كتالونيا.