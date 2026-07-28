اتصالات خليجية تبحث جهود حماية الملاحة في «هرمز» وباب المندب

بحث الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، مع الشيخ محمد بن عبد الرحمن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، ووزير الخارجية الكويتي الشيخ جراح الصباح، والبحريني الدكتور عبد اللطيف الزياني، الثلاثاء، التطورات التي تشهدها المنطقة.

وأكد الوزراء خلال الاتصالات الهاتفية على بذل الجهود لخفض التصعيد وحماية حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب، بما يسهم في الحد من التداعيات الأمنية والاقتصادية للأزمة.

كما أدانوا واستنكروا اعتداءات إيران والميليشيات الإرهابية التابعة لها في العراق واليمن، مؤكدين تضامنهم الكامل في مواجهة كل ما من شأنه تهديد أمن واستقرار دول المنطقة.

وشدد الوزراء على رفضهم جميع الأعمال التي تمس الأمن والاستقرار الإقليمي، وضرورة مواصلة التنسيق والتشاور بما يدعم أمن المنطقة واستقرارها، ويعزز العمل الخليجي المشترك.