عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
11:2 دقيقه
العالم العربي الخليج

اتصالات خليجية تبحث جهود حماية الملاحة في «هرمز» وباب المندب

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
TT
TT

اتصالات خليجية تبحث جهود حماية الملاحة في «هرمز» وباب المندب

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

بحث الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، مع الشيخ محمد بن عبد الرحمن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، ووزير الخارجية الكويتي الشيخ جراح الصباح، والبحريني الدكتور عبد اللطيف الزياني، الثلاثاء، التطورات التي تشهدها المنطقة.

وأكد الوزراء خلال الاتصالات الهاتفية على بذل الجهود لخفض التصعيد وحماية حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب، بما يسهم في الحد من التداعيات الأمنية والاقتصادية للأزمة.

كما أدانوا واستنكروا اعتداءات إيران والميليشيات الإرهابية التابعة لها في العراق واليمن، مؤكدين تضامنهم الكامل في مواجهة كل ما من شأنه تهديد أمن واستقرار دول المنطقة.

وشدد الوزراء على رفضهم جميع الأعمال التي تمس الأمن والاستقرار الإقليمي، وضرورة مواصلة التنسيق والتشاور بما يدعم أمن المنطقة واستقرارها، ويعزز العمل الخليجي المشترك.

مواضيع
أخبار السعودية السعودية الخليج العربي

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

ولي العهد السعودي ورئيس وزراء إسبانيا يناقشان الموضوعات المشتركة

الخليج الأمير محمد بن سلمان والرئيس بيدرو سانشيز (الخارجية السعودية)

ولي العهد السعودي ورئيس وزراء إسبانيا يناقشان الموضوعات المشتركة

استعرض الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

«الشرق الأوسط» (جدة)
الخليج اللواء الركن تركي المالكي المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية (الشرق الأوسط)
الخليج

الدفاعات السعودية تدمر مسيّرات في المنطقة الشرقية

اعترضت الدفاعات الجوية السعودية ودمَّرت عدداً من المسيّرات خلال الساعات الماضية، حاولت استهداف المنشآت البترولية في المنطقة الشرقية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج جانب من مراسم أداء القسم (واس)
الخليج

أمام ولي العهد السعودي... السفراء المُعينون حديثاً يؤدون القسم

نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أدى القسم أمام الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، السفراء المعينون حديثاً لدى عدة دول.

«الشرق الأوسط» (جدة)
الخليج ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في جدة الثلاثاء (واس)
الخليج

السعودية تؤكد عدم تهاونها في حماية أمنها ومصالحها ومقدراتها

أكد مجلس الوزراء السعودي أن المملكة لن تتهاون في حماية أمنها ومصالحها ومقدراتها الوطنية، وفي الرد الحازم على أي أعمال عدائية؛ وفق أحكام القانون الدولي.

«الشرق الأوسط» (جدة)
الاقتصاد منصور العاصمي من «السعودية للشحن» وبرافين سينغ من «طيران الرياض» خلال توقيع الاتفاقية (الشرق الأوسط)
الاقتصاد

«السعودية للشحن» و«طيران الرياض» تتفقان على النقل المتبادل للبضائع

وقّعت «السعودية للشحن» و«الرياض للشحن»، ذراع الشحن التابعة لـ«طيران الرياض»، اتفاقية للنقل المتبادل للبضائع «إنترلاين»، تتيح تكامل شبكتي الناقلين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)