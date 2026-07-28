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الدفاعات السعودية تدمر مسيّرات في المنطقة الشرقية

اللواء الركن تركي المالكي المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية (الشرق الأوسط)
اللواء الركن تركي المالكي المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية (الشرق الأوسط)
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الدفاعات السعودية تدمر مسيّرات في المنطقة الشرقية

اللواء الركن تركي المالكي المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية (الشرق الأوسط)
اللواء الركن تركي المالكي المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية (الشرق الأوسط)

اعترضت الدفاعات الجوية السعودية ودمَّرت عدداً من المسيّرات خلال الساعات الماضية، حاولت استهداف المنشآت البترولية في المنطقة الشرقية.

وأوضح اللواء الركن تركي المالكي، المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية، أن هذه المحاولات الإرهابية انطلقت مجدداً من الأراضي العراقية، ونفذتها ميليشيات إرهابية تابعة لإيران، مؤكداً حق المملكة الأصيل بالدفاع عن نفسها ومقدراتها، واحتفاظها بحق الرد في الوقت والمكان المناسبين.

من جانبها، أعربت وزارة الخارجية عن إدانة السعودية بأشد العبارات لاستمرار الميليشيات التابعة لإيران في العراق في إطلاق المسيرات لاستهداف منشآت بترولية في المنطقة الشرقية.

وجدَّدت الوزارة في بيان، عزم السعودية على حفظ أمنها وسيادتها، واحتفاظها بحقها القانوني المشروع لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للرد على مصادر العدوان وردع المعتدين.

كما جدّد البيان التأكيد على ضرورة اتخاذ الحكومة العراقية كل ما يلزم لضمان منع استخدام أراضيها منطلقاً للعدوان.

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