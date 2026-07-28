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أمام ولي العهد السعودي... السفراء المُعينون حديثاً يؤدون القسم

نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين

الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً السفراء المعينين حديثاً لدى عدد من الدول (واس)
الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً السفراء المعينين حديثاً لدى عدد من الدول (واس)
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أمام ولي العهد السعودي... السفراء المُعينون حديثاً يؤدون القسم

الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً السفراء المعينين حديثاً لدى عدد من الدول (واس)
الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً السفراء المعينين حديثاً لدى عدد من الدول (واس)

نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، تشرَّف بأداء القسم أمام الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، في جدة، الثلاثاء، السفراء المعينون حديثاً لدى عدد من الدول الشقيقة والصديقة.

وأدى القسم كلٌ من الدكتور راجح البقمي السفير المعيّن لدى (باكستان)، والدكتور تركي القحطاني (السنغال وغير المقيم لدى كابوفيردي وغينيا وجامبيا)، وغازي العنزي (سوريا)، وبدر الطريفي (كولومبيا وغير المقيم لدى بنما)، وأسيل الشهيل (السويد وغير المقيمة لدى آيسلندا)، وعبد الرحمن الخديدي (بلجيكا وغير المقيم لدى دوقية لكسمبورغ الكبرى)، وأحمد المحائلي (النيجر)، ومحمد الحديثي (الدنمارك وغير المقيم لدى ليتوانيا).

وتعد أسيل الشهيل، سابع سفيرة تمثّل السعودية في الخارج، بعد الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، وآمال المعلمي، وإيناس الشهوان، وهيفاء الجديع، ونسرين الشبل، والأميرة هيفاء بنت عبد العزيز آل مقرن.

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أخبار السعودية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان محمد بن سلمان محمد بن سلمان ولي العهد السعودي ولي العهد السعودية

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