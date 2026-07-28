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ولي العهد السعودي ورئيس وزراء إسبانيا يناقشان الموضوعات المشتركة

مدريد أكدت دعمها إجراءات الرياض لحماية أمنها وسيادتها ومصالحها

الأمير محمد بن سلمان والرئيس بيدرو سانشيز (الخارجية السعودية)
الأمير محمد بن سلمان والرئيس بيدرو سانشيز (الخارجية السعودية)
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ولي العهد السعودي ورئيس وزراء إسبانيا يناقشان الموضوعات المشتركة

الأمير محمد بن سلمان والرئيس بيدرو سانشيز (الخارجية السعودية)
الأمير محمد بن سلمان والرئيس بيدرو سانشيز (الخارجية السعودية)

استعرض الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وبحث الجانبان خلال اتصال هاتفي أجراه الأمير محمد بن سلمان بالرئيس سانشيز، مجالات التعاون بين البلدين، وسبل تعزيزها في عدد من المجالات.

وأعرب سانشيز عن إدانة بلاده واستنكارها للهجمات التي شنتها ميليشيا الحوثي على السفن السعودية، وتهديدها لحرية الملاحة البحرية في البحر الأحمر.

وأكد رئيس الوزراء الإسباني وقوف بلاده التام إلى جانب السعودية، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وسيادتها وحماية مصالحها.

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